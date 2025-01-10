¡Ú¥¹¥¿ー¥²¥¤¥È¥Û¥Æ¥ë´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ýー¥È¡Û¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§ for Valentine¡×³«ºÅ
´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÂÐ´ß¤Ë¤¢¤ëÃÏ¾å256m¤ÎÄ¶¹âÁØ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー¡¢¥¹¥¿ー¥²¥¤¥È¥Û¥Æ¥ë´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ýー¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤ê¤ó¤¯¤¦±ýÍèËÌ1ÈÖÃÏ¡Ë¤Ï¡¢54³¬¤«¤éÄ¯¤á¤ëÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿Åß¤ÎÀä·Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§ for Valentine¡×¤ò2025Ç¯1·î18Æü～2·î16Æü¤ÎÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹âÁØ³¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÄ¯Ë¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÊÂ¤Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥½ー¥¹¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤µ¤é¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Þ¥«¥í¥ó¥¿¥ïー¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£54³¬¤È¤¤¤¦Àä·Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¹¤¬¤ëÅß¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¨Àá´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢¿´²¹¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡Ö#¥¹¥¿ー¥²¥¤¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£54³¬¤ÎÀä·Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¸ÂÄê¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§ for Valentine¡¡³µÍ×
¡Ô ´ü¡¡´Ö ¡Õ2025Ç¯1·î18Æü～2·î16Æü¤ÎÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¸ÂÄê
¡Ô »þ¡¡´Ö ¡Õ120Ê¬À©
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à ¡¡11:30～14:30
¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡¡ 14:30～17:00
¢¨¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ï½ªÎ»¤Î30Ê¬Á°
¡Ô ÎÁ¡¡¶â ¡Õ
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡Ê¥é¥ó¥ÁÉÕ¤¡Ë Âç¿Í 4,500±ß¡¡¾®³ØÀ¸2,000±ß¡¡ÍÄ»ù1,000±ß
¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡¡Âç¿Í 3,300±ß¡¡¾®³ØÀ¸1,500±ß¡¡ÍÄ»ù500±ß
¢¨ÍÄ»ù 4ºÐ～6ºÐ¡Ê3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë/ Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÂç¿ÍÎÁ¶â
¡Ô ¥á¥Ë¥åー¡Ê°ìÎã¡Ë¡Õ
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー14:00¡Ë
¥Ñ¥ó¥±ー¥/çõ¥àー¥¹/¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¥·¥å¥Ë¥Ã¥Æ¥ó/çõ¥·¥çー¥È¥±ー¥/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Áー¥º¥±ー¥/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§/¥Þ¥í¥ó¥¿¥ë¥È/¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ñ¥¤/ÉòÆº¥¼¥êー/¥Þ¥«¥í¥ó/¤ï¤é¤ÓÌß/3¿§ÃÄ»Ò/¥Á¥ç¥³¥ìー¥Èñ²µáÈîÊñ¤ß/¤´¤ÞÃÄ»Ò/¥Þ¥ó¥´ー¥×¥ê¥ó/°É¿ÎÆ¦Éå/¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó/¥Õ¥ëー¥ÄÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»/¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ê6¼ïÎà¡Ë/¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥«¥ìー/¥³ー¥ó¥¹ー¥×/¥Óー¥Õ¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×/¥¯¥êー¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー/¥¹¥àー¥¸ー/¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï
¥Õ¥é¥ó¥¹¼÷»Ê/¥Õ¥ëー¥Ä¥°¥é¥Îー¥é/¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó/ËÜÆü¤Î¥ªー¥É¥Ö¥ë¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»/¥·¥§¥Õ¤ª¤¹¤¹¤á¥Ô¥¶/¥·¥§¥Õ¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥¹¥¿/¥Ô¥é¥Õ/¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó/¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È/¤¿¤³¾Æ¤/²¹¤¦¤É¤ó/Â¾
¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à
¥Ñ¥ó¥±ー¥/çõ¥àー¥¹/¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥«ー¥Ç¥£¥Ê¥ë¥·¥å¥Ë¥Ã¥Æ¥ó/çõ¥·¥çー¥È¥±ー¥/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Áー¥º¥±ー¥/¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§/¥Þ¥í¥ó¥¿¥ë¥È/¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ñ¥¤/ÉòÆº¥¼¥êー/¥Þ¥«¥í¥ó/¤ï¤é¤ÓÌß/3¿§ÃÄ»Ò/¥Á¥ç¥³¥ìー¥Èñ²µáÈîÊñ¤ß/¤´¤ÞÃÄ»Ò/¥Þ¥ó¥´ー¥×¥ê¥ó/°É¿ÎÆ¦Éå/¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó/¥Õ¥ëー¥ÄÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»/¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ê6¼ïÎà¡Ë/¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥«¥ìー/¥³ー¥ó¥¹ー¥×/¥Óー¥Õ¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×/¥¯¥êー¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー/¥¹¥àー¥¸ー/¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï/Â¾
¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¯¥Ñ¥ó¥±ー¥
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¥½ー¥¹¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë
´Ø¶õ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¼«Ëý¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä
½Ü¤Îçõ¤ò»È¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Þ¥«¥í¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¸«¤¿ÌÜ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ï¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤Î¤ª¿©»ö¤â³Ú¤·¤á¤ë
¡ö¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡öÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ10¡ó¤È¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¤´Í½Ìó :
https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014017603/19021
¡Ú¼èºà´õË¾¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ø¤´°ÆÆâ¡Û
½éÆü¥é¥ó¥Á¥ªー¥×¥óÁ° »£±Æ¤ª¤è¤ÓÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¡¡¢¨1¥á¥Ç¥£¥¢£²Ì¾¤Þ¤Ç
¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°256¡Ö¥¹¥¿ー¥²¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§ for Valentine¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½éÆü¥é¥ó¥Á¥ªー¥×¥óÁ°¤Î»£±Æ¤ª¤è¤Ó¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤òÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥ªー¥×¥óÁ°¤Ë¡¢54³¬¤ÎÀä·Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¯¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥±ー¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼èºà¸å¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤òÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ë³Ð¡¦Ì£³Ð¤Ç³Ú¤·¤àËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼èºà¤ª¤è¤Ó»£±Æ³µÍ×
¼èºàÆü»þ¡§2025Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë½éÆü¥é¥ó¥Á¥ªー¥×¥óÁ°¡Ê11:20～11:30Í½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°256¡Ö¥¹¥¿ー¥²¥¤¥È¡×¡Ê¥Û¥Æ¥ë54³¬¡Ë
ÆâÍÆ¡§
- ²ñ¾ìÁõ¾þ¤ª¤è¤Ó¥á¥Ë¥åー¤Î»£±Æ
- ¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥±ー¥¾Æ¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹»£±Æ
ÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ¡§»£±Æ¸å¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Ê¥é¥ó¥ÁÉÕ¤¡Ë¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚ¡§2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ï¢ÍíÀè¡§
- ¥áー¥ë¡§press@s-gth.jp
¢¨·ïÌ¾¤Ë¡Ö¼èºà´õË¾¡×¤È¤´ÌÀµ¤Î¤¦¤¨¡¢
°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡§
¥á¥Ç¥£¥¢Ì¾
Ã´Åö¼ÔÌ¾
¤´Ï¢ÍíÀè¡ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¦¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ë
¼èºàÍ½Äê¿Í¿ô
¤´°ÆÆâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§ for Valentine¡×¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Þ¥«¥í¥ó¥¿¥ïー¡¢½Ü¤Îçõ¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥é¥Õ¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬Â·¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥ó¥±ー¥¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎBGM¤¬¡¢¾å¼Á¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¹¥¿ー¥²¥¤¥È¥Û¥Æ¥ë´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ýー¥È¡¡±Ä¶È´ë²è
¥áー¥ë¡§press@s-gth.jp
54³¬¡¡¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°256¡Ö¥¹¥¿ー¥²¥¤¥È¡×
¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤«¤é´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¸«²¼¤í¤¹È´·²¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡£
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢À¤³¦¤Î¿©ºà¤ò½¸¤á¤¿¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
µÒÀÊ¿ô120ÀÊ¡¡TEL¡§072-460-1154(#)
¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È/ ¥é¥ó¥Á/¥Ç¥£¥Êー¡¡
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡¡https://www.s-gth.jp/news/detail/16630/
Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸
¥¹¥¿ー¥²¥¤¥È¥Û¥Æ¥ë´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ýー¥È
¥¹¥¿ー¥²¥¤¥È¥Û¥Æ¥ë¤ÏµÒ¼¼¿ô358¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó5Å¹ÊÞ¡£´ã²¼¤Ë´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤òË¾¤à¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¾å256m¡¢54³¬¡¢Ä¶¹âÁØ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー¥Û¥Æ¥ë¡£µÒ¼¼¤Ï29³¬¤«¤é50³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·Á´¼¼¥¹¥«¥¤¡õ¥Ù¥¤¥Ó¥åー¡¢Wi-FiÌµÎÁ¡£
¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.s-gth.jp/
¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ