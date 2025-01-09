Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤È¶¨¶È¤ò³«»Ï
Êä½õ¶â»Ù±ç¤ÎDX¤òÄÌ¤¸¤¿·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¡ÖÁ°¤Û¤¸¤ç¤¯¤ó¡ÊÊä½õ¶âºÄ¸¢¤ÎÁá´ü»ñ¶â²½¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒStayway¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ º´Æ£ ½ß¡¢°Ê²¼¡ÖStayway¡×¡Ë¤È¡¢Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ ¸¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¡Ë¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î»Ù±ç¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¶¨¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨¶È¤Î³µÍ×
Stayway¤Ï¡¢Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Ë¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎÊä½õ¶â³èÍÑ»Ù±ç¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¡¢ÁêÃÌÂÐ±þ¡¢¿½ÀÁ»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÊä½õ¶â¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿½ÀÁ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÆ±¼Ò¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3000¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤ÎÃæ¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅ¬¤·¤¿Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Êä½õ¶â¤Î¿½ÀÁ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Æ±¼Ò¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤Î¸øÇ§²ñ·×»ÎÅù¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÁêÃÌÂÐ±þ¡¦¿½ÀÁ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½Åù¤Ë¤è¤ê¡¢´µ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢°åÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â³Û°åÎÅµ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¡¢°åÎÅDX¤Ø¤ÎÂÐ±þÅù¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Ï¡¢¹â¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¥ë¤È¡¢Éý¹¤¤°åÎÅ¾¦ºà¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø·Ð±Ä¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥³¥¹¥È·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅµ¡´ï¤äÉÂ±¡ÀßÈ÷¤ÎÈÎÇä¡¦¥êー¥¹¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÊä½õ¶âÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊä½õ¶â¤¬°åÎÅË¡¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êä½õ¶â¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤ò¼õ¤±Stayway¤Ï¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÄó¶¡¤ÈÊ»¤»¤ÆÆ±¼Ò¤ÎÊä½õ¶â¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÈ¯Å¸¤ÈDX¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ¾¼Ò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¤è¤¤°åÎÅ¤Ï¡¢¤è¤¤·Ð±Ä¤«¤é¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë°åÎÅ·Ð±Ä¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤ä°å»Õ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êä½õ¶â³èÍÑ»Ù±ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ÞÂè°ì¼çµÁ¡×¤ò¤è¤ê¶ñ¸½²½¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎStayway¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼ÒÀ§¡Ö¤è¤¤°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒStayway¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤ä»Î¶ÈÅù¤ØÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤ÎÊä½õ¶â³èÍÑ»Ù±ç¶ÈÌ³¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯4·î¤è¤ê°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¿·À©ÅÙ¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢°åÎÅDX¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¡¢°åÎÅ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¤È¶¯¤¤·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤ÄÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤µ¤Þ¤È¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ä»Î¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°åÎÅ¤ÎÎÎ°è¤Ë¤âÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ËÅØ¤á¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥·Ð±Ä¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ö¶È¤òî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢»Î¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¿½ÀÁDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£»¨¤ÊÊä½õ¶âÅù¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦°ì¸µ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ä¡¢¥Çー¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃæ¾®´ë¶È¤¬Êä½õ¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÊ¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Êµ¡Ç½¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×Web¥µ¥¤¥È:https://www.hojyokincloud.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒStayway¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Deloitte½Ð¿È¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢ºâÌ³DD¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢IPO»Ù±ç¤Ê¤É¤òÂç¼ê¥Õ¥¡ー¥à¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÝÂê¤¬Â¿¤¤Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø/»ö¶È²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊä½õ¶â¥Æ¥Ã¥¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤äÆü·Ð¿·Ê¹¤ÎÁª¤ÖFintec¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Êhttps://stayway.co.jp/news/681/¡Ë
¢£¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Stayway
¢£Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß ¸øÇ§²ñ·×»Î/Ç§Äê»Ù±çµ¡´Ø
¢£ÀßÎ©Æü¡§ 2017Ç¯7·î7Æü
¢£URL¡§https://stayway.co.jp/
¢£µòÅÀ¡§
ÂçºåËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-2-12 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¸æÆ²¶ÚËÜÄ®¥Ó¥ë 8F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®2-8-1 BRICK GATE ³ý¾ìÄ®
Ì¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1ÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ STATION AiÆâ
Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ 5-28 Å·¿ÀÀ¾ÄÌ¤ê¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë5F¡¦6F
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ:¡§
£±.Ãæ¾®´ë¶ÈDX¡¦Êä½õ¶âDX»ö¶È
£².¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡ßDX»ö¶È¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢²ñ·×¡¢M&A¡Ë
£³.ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¢£¼ç¤Ê±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§
£±.Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÂÐ±þ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º
https://www.hojyokincloud.jp/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for ESG¡ÚESG´ØÏ¢Êä½õ¶â¤Î³èÍÑ´ë¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/esg/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Bank¡Ú¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/bank/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Pro¡Ú»Î¶È¡¦¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦¾¦¹©²ñ¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Sales¡ÚË¡¿Í±Ä¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/sales/
¢¨¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï ÊÀ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6488996¡Ë
£².ÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥ÉMag.¡×
https://biz.stayway.jp/hojyokin/
£³.Êä½õ¶âºÄ¸¢¤ÎÁá´ü»ñ¶â²½¡ÖÁ°¤Û¤¸¤ç¤¯¤ó¡×
https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/