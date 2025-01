¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë½ÐÅ¹ ¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ÖPOP UP¥·¥ç¥Ã¥×¡× 1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤è¤ê³«ºÅ

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、新宿マルイアネックス(東京・新宿)の1階イベントスペースにて、通常は現地でしか購入ができない様々なコラボグッズを1月13日(月・祝)~1月22日(水)の期間限定で販売いたします。「ニジゲンノモリ」では、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO&BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』×ニジゲンノモリ コラボイベントといったアトラクションを展開しており、国内外より多くのお客様にお越しいただいております。

各作品とのコラボグッズのほとんどは、「ニジゲンノモリ」現地ショップにて販売をしており、今回のPOPUPショップは関東圏のお客様にも、気軽にグッズを手に取っていただきたく、企画いたしました。世界中で大人気のキャラクターたちがデザインされたオリジナルグッズの数々をぜひご覧ください。

▲ぎゅっとにぎろう!たまねぎスライム(かわ有り) 990円(税込)

■アニメパーク「ニジゲンノモリ」POPUPストア 概要

▲コンパクト財布 しんちゃん 3,520円(税込)▲Chibiぬいぐるみ きゅうびのクラーマ ニジゲンノモリ限定Ver. 2,640円(税込)▲ゴジラ淡路島上陸ver. 3,850円(税込)

販売期間:

1月13日(月・祝)~22日(水)

会場:

新宿マルイ アネックス 1階イベントスペース(東京都新宿区新宿3-1-26)

営業時間:

11時00分~20時00分

販売商品:

「ニジゲンノモリ」コラボグッズ 約70種類を販売

新宿マルイアネックスURL:

https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=131994&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=131994&article_type=sto)

URL:

https://nijigennomori.com/

■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分!東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。

日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。

「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO -ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。

※詳細はHP(https://nijigennomori.com/)よりご覧いただけます。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

TM & (C) TOHO CO., LTD.