¶È³¦½é¡ª»æ¥Ñ¥¦¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ïÀö¾ôµ¡ÍÑÀö¾ôºÞ¡Ø¥Ç¥¿ー¥Õ¥£¥ëMC¥Úー¥Ñー¥Ñ¥¦¥Á¡ÙÈ¯Çä
¥·ー¥Ð¥¤¥¨¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌîÀµÃË¡¢°Ê²¼¥·ー¥Ð¥¤¥¨¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î17Æü¤Ë¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë»æ¥Ñ¥¦¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ïÀö¾ôµ¡ÍÑÀö¾ôºÞ¡Ö¥Ç¥¿ー¥Õ¥£¥ëMC¥Úー¥Ñー¥Ñ¥¦¥Á¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤ÎÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇÓ½Ð¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯½ÅÎÌ¤ò51¡óºï¸º¡ª
¶áÇ¯¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥¿ー¥Õ¥£¥ëMC¥Úー¥Ñー¥Ñ¥¦¥Á¡×¤Ï¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢²ÄÇ³¥´¥ß¤È¤·¤ÆÇÑ´þ¤Ç¤¤ë»æ¥Ñ¥¦¥Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤Î½ÅÎÌ¤ò51%¡ÊÅö¼ÒÈæ¡Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤Ï¡¢´ë¶È¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸¤ä¾Ê»ñ¸»²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥¿ー¥Õ¥£¥ëMC¥Úー¥Ñー¥Ñ¥¦¥Á¡×¤Ï¤³¤ÎÌäÂê²ò·è¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥¿ー¥Õ¥£¥ëMC¥Úー¥Ñー¥Ñ¥¦¥Á¡×¤ÏÈó·àÊªÀöºÞ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀ®Ê¬¤È¥¥ìー¥ÈºÞ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¹ç¤·¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÀö¾ôÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãã½Â¤Ê¤É¤Î¿§ÁÇ±ø¤ì¤Î½üµî¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://go.cxs.co.jp/deterfilMCpaperpouch/prtimes
À½ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/152969/table/1_1_ec1db2bead6605d2a5fa9cf7cc506937.jpg ]
¥«¥¿¥í¥° :
https://go.cxs.co.jp/product/list/200317629/prtimes
¢¨¥¥ìー¥ÈºÞ¡§¶âÂ°¥¤¥ª¥ó¤È·ë¹ç¤·¤Æ¿åÍÏÀ¤ò¹â¤á¤ë²½¹çÊª¤Ç¡¢Àö¾ôÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¢¨¶È³¦½é¡§¼«¼ÒÄ´¤Ù¡£2024Ç¯12·î¸½ºß¡¢Â¾¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò´ð¤ËÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£