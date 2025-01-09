Âç·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ØUI UX Camp! 2025¡Ù¤ò¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§»³ÅÄ±Ñ¼ù¡Ë¤Ï¡¢3·î1ÆüÂç·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ØUI UX Camp! 2025¡Ù¤ò¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖUI UX Camp! 2025¡×
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿·À¤³¦¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ì¡ª¡×
UI UX¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËUI UX¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
AI¤äºÇ¿·¤Î¥Äー¥ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢ »ä¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¼êÃÊ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤³¤½¡¢¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤ÓÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¶¦ÁÏ¤·¡¢
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§UI UX Camp!¤È¤Ï¡©
¡ØUI UX Camp!¡Ù¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬Âç¤¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤æ¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµá¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ³ÆÎÎ°è¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜµ¤¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤Ï¡ÖDX»þÂå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ë¡¢ 2023Ç¯¤Ï¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¡×¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ï ¡ÖÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¿Ê²½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌò³ä¤ä²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬
¢¢¢¢WAVE STAGE¡¡¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¢¢¢¢
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SEbtDvis9Jw ]
¡¡¡¡¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ëー¥ë¥»¥ó¡ÃUX Tigers Founder
¡¡¡¡¿¼ÄÅ µ®Ç·¡ÃTHE GUILD ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¡¡¡¡À¾Àî Ê¸¡Ã¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô ¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¥°¥ëー¥× ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー
¡¡¡¡ÀÐÄÍ ¾°Ç·¡ÃNiantic Inc. Senior Staff UX Designer
¡¡¡¡Èõ»³ Íý¼Ó¡ÃNetflix ¥·¥Ë¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¡¡¡¡²Ö¾ë ÂÙÌ´¡ÃBCG X Vice President - Experience Design
¡¡¡¡ÅÄÃæ Í§Èþ»Ò¡ÃNTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò KOEL Design Studio¡¦Head of Experience Design
¡¡¡¡óîÆ£ ¸÷°ì¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È ËÜÉôÄ¹
¢¢¢¢SPLASH STAGE¡¡¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤Î¤ß¢¢¢¢
¡¡¡¡°ËÉß À¯±Ñ¡Ã¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£ ¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È
¡¡¡¡ÍÇÏ ¥È¥â¥æ¥¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー ¥Ý¥ê¥íー¥°¸¦µæ¼¼ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡¡¡¡KT¡ÃCanva Japan³ô¼°²ñ¼Ò Japan Community Lead
¡¡¡¡ÛØ³À ËüÎ¤»Ò¡Ã¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー / ÅìµþÂç³ØÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê ½Ú¶µ¼ø
¡¡¡¡ÎÓ Í´ÂÀÏ¯¡Ã¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー
¡¡¡¡Èî¸å ½Ó¼ù¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë 3COINS ¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡¡¡¡À¶¿å ½ß»Ò¡Ã»ë³Ð¸À¸ì¸¦µæ¼Ô / ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー / Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø ¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê
¡¡¡¡°ë³ Ä¾µª¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È ÉôÄ¹
¡¡¡¡¹â¶¶ ÃÒ¹¾»Ò¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼ ½»¤Þ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×¥Þ¥Í¥¸¥ãー/¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¡¡¡¡ÆâÅÄ ÈþÏÂ¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¼¼ ¥×¥í¥À¥¯¥È¿ä¿Ê1Éô ½»¤Þ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó3¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー
¡¡¡¡µÈÀî Áï»Ë¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹ UX¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼¼ ¼¼Ä¹
¡¡¡¡ÇÏÞ¼ ³¨ÎÜ¹á¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹ UX¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼¼ ²£ÃÇUX¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉô 1¥°¥ëー¥× UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー/¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
SPLASH STAGE¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚNavigators¡Û
¡¡¡¡À¾Â¼ ¿¿Î¤»Ò¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒHEART CATCH ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
¡¡¡¡Çë¸¶ ¹¬Ìé¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼¼ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー / ÉôÄ¹
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～18:00
¾ì½ê¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¡§YouTube Live¡¡
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¡§BASE Q
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-1-2 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« 6F
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§UI UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËUI UX¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡£
»²²ÃÈñ¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¡§ÌµÎÁ
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¡§ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È 2,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È 1,000±ß 2025Ç¯2·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
¢¨Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇäÍ½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´üÆü¤è¤ê¤âÁá¤¯È¯Çä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://cp.nijibox.jp/uiuxcamp
»²²Ã¿½¹þ¡§
connpass¡ØUIUXCamp! 2025¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤è¤ê
https://nijibox.connpass.com/event/340617/
¢§²áµî¤Î³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
¡¦2024Ç¯¡ÖÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¿Ê²½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¡¡https://blog.nijibox.jp/article/ui-ux-camp-2024/
¡¦2023Ç¯¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¡×
¡¡https://blog.nijibox.jp/article/uiuxcamp2023/
¡¦2022Ç¯¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇDX»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤±¡ª¡×
¡¡https://blog.nijibox.jp/article/uiuxcamp1/
¢§NIJIBOX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ë¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¤Ï¡ÖGrow all¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢
´ë¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¥ê¥¯¥ëー¥È¥°¥ëー¥×¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜ¼Á¤ò¤Ä¤«¤àÁÏÂ¤¤ò¡¡´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¶¦ÁÏ¤ò¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ë¶È¤ÎVision¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ä¤Å¤±¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ëー¥º¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¡£´üÂÔ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡£³§¤µ¤Þ¤¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ö¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢
¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Ë¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄ±Ñ¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ3-5 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¶äºÂ7ÃúÌÜ¥Ó¥ë 4³¬
£Õ£Ò£Ì¡§https://nijibox.jp/(https://nijibox.jp/)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§UI UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢UX¥ê¥µー¥Á¡¢Web³«È¯¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¢¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://nijibox.jp/contact/(https://nijibox.jp/contact/)