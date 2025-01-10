¡ÚÂç¹¥É¾¡Û°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤¬»ÈÍÑºÑ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤òÆþ»¥Êý¼°¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¿½¹þ¼õÉÕÃæ
¡¡²¼¿åÆ»¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î¾å²¼¿åÆ»¶É¤Ï»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º£Ç¯ÅÙ¤âºÇ¤â¹â¤¤¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤¿¿Í¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÆþ»¥Êý¼°¤òºÎÍÑ¡£½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝËÇ°×¹Á¡Ö»°²Ï¹Á¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤Ê¤É£±£°Ëç¡££²£°£²£µÇ¯£±·î£±£·Æü(¶â)¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«Æü¤Î¤Ê¤«¤ò½Ð¹Á¤¹¤ëÁ¥¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸
¡¡¤½¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¡£º£²ó½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£¹£¹£·Ç¯～£²£°£²£°Ç¯¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿£±£°Ëç¡Ê¤¦¤Á£±Ëç¤ÏÀ½Â¤Ç¯ÉÔÌÀ¡Ë¤Ç¡¢Ä¾·ÂÌó£´£°¥»¥ó¥Á¤¬£±Ëç¡¢Ä¾·ÂÌó£¶£°¥»¥ó¥Á¤¬£¹Ëç¡£¤¦¤Á£¸Ëç¤Ï¡¢Ë¶¶»Ô¤¬»ÔÀ©£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿£±£¹£¹£¶Ç¯¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤Î°ì¤Ä¡Ö¿Í¡¦ÎÐ¡¦¹Á¡¦³¹¡×¡£Ä«Æü¤Î¤Ê¤«¤ò½Ð¹Á¤¹¤ëÁ¥¤Ï¡¢»Ô¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹ñºÝËÇ°×¹Á¡Ö»°²Ï¹Á¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°²Ï¹Á¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢ÆþÂæ¿ô¡¢¶â³Û¤¬¤È¤â¤Ë£³£±Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Ç¡¢Åì»°²Ï¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×µòÅÀ¡£
¡¡¤Û¤«¤Î£²Ëç¤Ï¡¢»Ô¾Ï¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
Âç¹¥É¾¡ª¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Ï²£ÉÍ¤äµþÅÔ¤«¤é¤â¿½¤·¹þ¤ß
¡¡
Ë¶¶»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤¬»ÈÍÑºÑ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Æº£Ç¯ÅÙ¤Ç£µ²óÌÜ¡££²£°£²£²ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï°ìÎ§£±Ëç£³£°£°£°±ß¤ÇÇä¤ëÃêÁªÈÎÇä¤Ç¤·¤¿¡£ºÇÂçÇÜÎ¨¤Ï£³£´ÇÜ¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤¿Í¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤«¤éÆþ»¥Êý¼°¤òÆ³Æþ¡££±£°Ëç¤Î¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¤Ê¤É¸©Æâ³°¤«¤é£²£¶·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢£³Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿³¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
±þÊçÊýË¡
¡¡£±Ëç£³£°£°£°±ß¡ÊÀÇÈ´¶â³Û¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ´õË¾¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ±¤¸³¸¤ËÊ£¿ô¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤¿¿Í¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬Æ±¤¸¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢¹ØÆþ´õË¾¶â³Û¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ÈÃÏÊý¾ÃÈñÀÇ¤ËÁêÅö¤¹¤ë³Û¤ò²Ã»»¤·¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ¾ò·ï¤Ï¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¹ØÆþÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢Ë¶¶»Ô¾å²¼¿åÆ»¶ÉÄ£¼Ë¤ØÍè¶É¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ê¤É¤Ç°ú¤ÅÏ¤·´ü´ÖÆâ¤Ë³¸¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Ë¶¶»Ô»ÈÍÑºÑ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¹ØÆþ¿½¹þ¤Î¡ÖÀÀÌó¡×¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Í¡£»ÔÆâ¡¦»Ô³°ºß½»¤ä¸Ä¿Í¡¢Ë¡¿Í¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê£¿ôËç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ú¤ÅÏ¤·Æü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£²·î£³Æü(·î)～£±£´Æü(¶â) ¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤ò½ü¤¯Ê¿Æü£¹»þ～£±£¶»þ
(»öÁ°¤ËÍèÄ£Æü»þ¤òÏ¢Íí¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤Þ¤¹)
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¿½¹þÊýË¡¡§£±.¤¢¤¤¤ÁË¶¶»ÔÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥·¥¹¥Æ¥à
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyohashi-aichi-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voZo0xsm6RNuOeNbyjRaxiaDlhDy51WbPs9rogcN%2BIS173a28DJCLqp8usG%2BqvdQdeiU%0D%0AMxWCvuBZ%2B4ASIeAv26L9%2BGyYfLmiMQgvAmFesFilJS%2FCK87eHUtBu%2F2pnQTLAb0%3D%0D%0A
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¥áー¥ë¡Êgesuiseibi@city.toyohashi.lg.jp¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.Í¹Á÷¤Þ¤¿¤Ï»ý»²¡Ê»ý»²¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¿Æü£¸»þ30Ê¬～17»þ15Ê¬(ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯)¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ Âè1¹æÍÍ¼°¡ÚË¶¶»Ô»ÈÍÑºÑ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¹ØÆþ¿½¹þ½ñ¡Û¤ò¤´Äó½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þÄùÀÚ¡§£²£°£²£µÇ¯£±·î£±£·Æü(¶â)¡¡ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
https://www.city.toyohashi.lg.jp/45037.htm
¡Ò¿½¹þ½ñ¤ÎÄó½ÐÀè¡Ó
¢©440-8502 °¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔµíÀîÄ®»ú²¼¥âÅÄ29-1
Ë¶¶»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É£³³¬¡¡²¼¿åÆ»À°È÷²Ý
¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤Ï£±·î£±£·Æü¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¡
Ë¶¶»Ô¿åÆ»¶É¡¦²¼¿åÆ»¶É
³¨ÊÁ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢ÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤Ë¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¶¶»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É£³³¬²¼¿åÆ»À°È÷²Ý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢£±·î£±£·Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü£¹»þ¤«¤é£±£¶»þ¤Þ¤Ç¡¢ÈÎÇäÍ½Äê¤Î³¸¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´õË¾¤ÎÊý¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÅÏÃ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¡£
https://www.city.toyohashi.lg.jp/item/92520.htm#itemid92520
Ìä¹ç¤»Àè
Ë¶¶»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É ²¼¿åÆ»À°È÷²Ý
°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔµíÀîÄ®²¼¥âÅÄ29-1
ÅÅÏÃ¡§0532-51-2774
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§gesuiseibi@city.toyohashi.lg.jp