¼õ¸³À¸¤Ë±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

²£¿Ü²ì»Ô




1.ÇÛÉÛ´ü´Ö


ÎáÏÂ£·Ç¯£±·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»



2.ÇÛÉÛ»þ´Ö


9¡§00～21¡§30



3.ÇÛÉÛ¾ì½ê


²£¿Ü²ì»Ô»º¶È¸òÎ®¥×¥é¥¶¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¯¥¨¥¢¤è¤³¤¹¤«£±ÈÖ´Û3³¬¡¡¼õÉÕ


¢©238-0041 ²£¿Ü²ì»ÔËÜÄ®3-27


4.ÂÐ¾Ý


¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³À¸




¡ÚÊÌ»æ¡Û¥Ý¥¹¥¿ー²èÁü


https://prtimes.jp/a/?f=d128894-285-efcad518eb1a72cdd62007c4f478248d.pdf