～¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤ÎÀ®¿Í¼°³×Ì¿¡¡À®¿Í¼°¿¶Âµ¥ì¥ó¥¿¥ë¡õÁ°»£¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×£±·î£±£±Æü(ÅÚ)¤è¤ê¿·ºî¿¶Âµ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÒÌî½Ó²ð¡Ë¤Ï¡¢°Â¿´¤Î°ìÎ§²Á³Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À®¿Í¼°¿¶Âµ¥ì¥ó¥¿¥ë¡õÁ°»£¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×¤Î¿·ºî¿¶Âµ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò£±·î£±£±Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê£²£°£²£¶Ç¯¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Ë¿·À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë¡£
º£²ó¤ÏÂè£·£µ²óµþÍ§Áµ¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¤Æ¡Ö¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ¡×¤ä¡ÖµþÅÔÉÜÃÎ»ö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¶Âµ¤ä¡¢ºòÇ¯½é¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¿¶ÂµÂè£²ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡¢£µÊ¬¤Ç´ÊÃ±¤ËÃå¤é¤ì¤ë¿¶Âµ¡Ödricco »°Éô¼°¿¶Âµ¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤âÍÍ¡¹¤Ê¿¶Âµ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¶ÂµÀ½Â¤¤ÏÃåÊª¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤ä¡¢¾¢¤Îµ»¤¬ËÉÙ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¢¤Îµ»¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿ô¾¯¤Ê¤¤¿¦¿Í¤¿¤Á¤â¹âÎð²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¤ò·Ñ¾µ¤·°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃåÊªÊ¸²½¤ä¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤ò»Ä¤··Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎµþÅÔË¾¢¤Ç¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤ä»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¡¢µ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¾¢¤Îµ»¤ò·ë½¸¤·¤¿¿¶Âµ¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¶Âµ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Î°áÁõ¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎµþÅÔË¾¢¤¬À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¿¶Âµ¤ò°Â¿´¤Î°ìÎ§²Á³Ê£±£°£¹,£·£¸£°±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Î¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×¤Ç¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ëÀ®¿Í¼°¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤ÎÀ®¿Í¼°³×Ì¿¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×¡§https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/(https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/)
¢£Âè£·£µ²óµþÍ§Áµ¶¥µ»Âç²ñ¡¡¼õ¾ÞÊÁ
¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×¤Ç¤Ï¡¢µþÍ§Áµ¶¥µ»Âç²ñ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¶Âµ¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤¿³Èþ´ã¤ò»ý¤ÄÀìÌç²È¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿°ïÉÊ¤Ï¡¢½ÏÎý¤µ¤ì¤¿¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤ÇÃúÇ«¤Ê¼ê»Å»ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿µþÍ§Áµ¤Î¿¶Âµ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè£·£µ²óµþÍ§Áµ¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿ºÇ¿·¿¶Âµ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£²£°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè£·£µ²ó¶áµ¦·ÐºÑ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ¼õ¾Þ
¡Ö»Íµ¨¤Ë±À¼è¡Ê¤·¤¤Ë¤¯¤â¤É¤ê¡Ë¡×
ÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¢¤ëµ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò£±Ëç¤Î¿¶Âµ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¡¢²Æ¡¢½©¡¢Åß¤Èµ¨Àá¤ÎÁð²Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢±À¼è¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ìÌÌ¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¶èÀÚ¤é¤º¾¯¤·¤º¤Äµ¨Àá¤¬½ä¤ë¤è¤¦¡¢ÊÁ¤¬·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛÃÖ¤·¡¢ºÙ¤«¤¯Á¡ºÙ¤Ê¶âºÌ²Ã¹©¤Ç»Å¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Âè£·£µ²óµþÅÔÉÜÃÎ»ö¾Þ
¡ÖÀÄ³¤¤ËÉñÄá¡Ê¤»¤¤¤¬¤¤¤Ë¤Þ¤¤¤Å¤ë¡Ë¡×
¡ÚÄá¤ÏÀéÇ¯¡¢µµ¤ÏËüÇ¯¡Û¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¼÷¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÀÊ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÄá¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âô»³¤ÎÄá¤¬¶õ¤òÉñ¤¦»Ñ¤Ï¸ÄÀÅª¤ÇÊÊ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬º°ÃÏ¤Ë¶âºÌ¤¬±É¤¨¹ë²Ú¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀÄ³¤ÇÈ¤ÏÀð¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ·Á¤ò¤µ¤»µÈ¾ÍÊ¸ÍÍ¤ÇºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè£·£µ²óµþÅÔ¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬¾Þ
¡ÖÊÑ¤ï¤ê»Ô¾¾¤ËÀãÎØ¼è¡Ê¤«¤ï¤ê¤¤¤Á¤Þ¤Ä¤Ë¤æ¤¤ï¤É¤ê¡Ë¡×
Âç¤¤¯ÂçÃÀ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿»Ô¾¾¼è¤ê¤ËËºî¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤µ¤ì¤ëµÈ¾ÍÊ¸ÍÍ¤ÎÀãÎØ¤ÎÊÁ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÅµÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤´¶³Ð¤¬½Ð¤ë¤è¤¦»Ô¾¾¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Âô»³¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤ÊÁ¤È²Ú¤ä¤«¤Ê²Ã¹©¤ÇÈÄ¾ìÍ§Áµ¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿£±Ãå¤Ç¤¹¡£
Âè£·£µ²óÁ¡¸¦¿·Ê¹¼Ò¾Þ
¡Ö´²Ê¸Ä´È¾¿ÈÀãÎØ¼è¡Ê¤«¤ó¤Ö¤ó¤Á¤ç¤¦¤Ï¤ó¤ß¤æ¤¤ï¤É¤ê¡Ë¡×
ÀãÎØÊÁ¤ÇÂç¤¤¯¿§Ê¬¤±¤ò¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸ÅÅµÊÁ¡£ÀãÎØÊÁ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏµÈ¾ÍÊ¸ÍÍ¤äºù¤Î²Ö¤ò¶âºÌ²Ã¹©¤ÇÉ½¸½¤·Â¿¤¯¤Î¿§¤ò½Å¤Í¡¢¿§¤Î¿¼¤ß¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÇÛ¿§¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖµþÍ§Áµ¶¥µ»Âç²ñ¡¡¼õ¾ÞÊÁ¿¶Âµ¡×¡§https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/jushogara/(https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/jushogara/)
¢£ºòÇ¯¤Ï¶Ï¤«£²¥ö·î¤Ç´°Çä¡ª¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡ßÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡×
ºòÇ¯¡¢½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡ßÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´ÕAWARD £²£°£²£³¡×¼õ¾Þ¼Ô£µÌ¾¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈþ¤·¤¤¿¶Âµ»Ñ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿¶Âµ¤òÀ©ºî¡£¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¿¶Âµ¤ÏÌó£²¤«·î¤ÇÍ½Ìó½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ëÄø¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯¤Ï£¸,£°£°£°Ì¾±Û¤¨¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ AWARD £²£°£²£´¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô£µÌ¾¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿¶Âµ¤òÀ©ºî¡£Èþ¾¯½÷¿Þ´Õ¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈþ¤·¤¤¿¶Âµ»Ñ¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡ßÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¤È¤Ï¡ä
¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ï¡¢¡È³¹¤ËÈþ¾¯½÷¤òÁý¤ä¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¤¤ëÈþ¾¯½÷¤òÈï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ£²£°£°£²Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤ÏÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¹õÅç·ëºÚ¡¢ÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£±£¹£¹£°Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é£±£°£°¿Í¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦»³ËÜÉñ¹á¤¬£²£°£±£¹Ç¯¤ËÆüËÜ¿ÍÂè£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢¤Þ¤¿£²£°Ç¯¡¦£²£±Ç¯¤È£³Ç¯Ï¢Â³¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¥³¥é¥Ü¡×¡§https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/bishojo-zukan/
¢££µÊ¬¤Ç´ÊÃ±¤ËÃå¤é¤ì¤ë¿¶Âµ¡Ödricco»°Éô¼°¿¶Âµ¡×¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿¶Âµ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢£µÊ¬¤Ç´ÊÃ±¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡Ödricco»°Éô¼°¿¶Âµ¡×¤ò¡¢¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ödricco»°Éô¼°¿¶Âµ¡×¤Ï¡¢¤¤â¤Î¡Ê¾å¡Ë¡¢¤¤â¤Î¡Ê²¼¡Ë¡¢¤ª¤Ï¤·¤ç¤ê¡¢¤Î»°Éô¼°¤Î¿¶Âµ¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤«¤Ä°ì¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÃå¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢½¾Íè¤Î¿¶Âµ¤ÈÈæ¤Ù¡¢·Ú¤¯¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤£¸¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¿¶Âµ¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ªÀµ·î¤ä·ëº§¼°¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤äÃÂÀ¸Æü¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¶Âµ¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤ê¥ÛTimes¡×¡§¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¿¶Âµ¡×¡ß¡Ö3Éô¼°¿¶Âµ¡×¤Ç¿¶Âµ¤ò¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¡ª¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÃå¤³¤Ê¤½¤¦(¥Ïー¥È)
https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/furiho_times/hurisode/disney/
¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡ßdricco¡×»°Éô¼°¿¶ÂµÃåÉÕ¤±¼ê½ç(¤Ò¤È¤ê¤ÇÃåÍÑÊÔ):
https://www.youtube.com/watch?v=8zezVrTCNIU&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=8zezVrTCNIU&feature=youtu.be)
¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡ßdricco¡×»°Éô¼°¿¶ÂµÃåÉÕ¤±¼ê½ç:https://www.youtube.com/watch?v=lOuVyGGITSs&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=lOuVyGGITSs&feature=youtu.be)
¡ãdricco¤¤â¤Î¤È¤Ï¡ä
NPO Ë¡¿Íµþ¾®Ä®ÍÙ¤ê»ÒÂâ¤¬¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÃåÊª¤òÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢£´～£µÇ¯¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Òdricco¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃåÊª¤Ç¤¹¡££µÊ¬¤Ç´ÊÃ±¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡Ödricco¤¤â¤Î¡×¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¡Ë¤Ï£³Éô¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç´ÊÃ±¤ËÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤·¤«¤âÄ¹ë¡êÛ¡¦ÏÂÁõ¾®Êª¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Instagram¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÃåÉÕÆ°²è¤Ï£³£¶£°Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢µþÅÔÈ¯¿®¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÃåÊª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶½Ì£´Ø¿´¤¬¹â¤¤¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£Å¸¼¨²ñ¾ðÊó
£²£°£²£µÇ¯£±·î£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Ë¤Æ¡¢À®¿Í¼°¤ÎµÇ°»£±Æ¤ä¿¶Âµ¤Î½àÈ÷¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏWEB¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¿¶Âµ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÊ¼Á¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢À®¿Í¼°½àÈ÷¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤Ç³«ºÅÅ¹ÊÞ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/exhibition/#bigexhibitionLink
¢£ºÇÂç£±£µ£°£°¼ïÎà¤ÎÀµ¸¨¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿¶Âµ¤¬Â·¤¦À®¿Í¼°¿¶Âµ¥ì¥ó¥¿¥ë¡õÁ°»£¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×
°Â¿´¤Î°ìÎ§²Á³Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À®¿Í¼°¿¶Âµ¥ì¥ó¥¿¥ë¡õÁ°»£¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×¤Ï¡¢ºÇÂç£±£µ£°£°¼ïÎà¤ÎÀµ¸¨¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¿¶Âµ¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î£±Ãå¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¿¶Âµ¤òÁª¤ó¤Ç¤âÁ°»£¤ê¡ÜÃåÉÕ¤±¡Ü¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡õ¾®ÊªÉÕ¤¿¶Âµ°ì¼°¤¬£±£°£¹,£·£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê²þÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
£²£°£²£¶Ç¯£±·î°Ê¹ß¤Î¼õÉÕ¤è¤ê¡¢¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×¥»¥Ã¥È¤ò£±£°£¹¡¤£¸£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ£±£²£°¡¤£·£¸£°±ß¡Ë¤Ë²Á³Ê²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Õ¤ê¥ÛTOPICS¡×¡§https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/lineup/topic/
¡ã¾¢¤Îµ»¤ò·ë½¸¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ê¥Û¡×¤Î¿¶Âµ¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Î¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍýÍ³¡ä
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎµþÅÔË¾¢¤Ç°ì³ç¤·¤ÆÏÂÁõ¤Î´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÖÀÜ¥³¥¹¥È¤ò¾Ê¤¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¿¶Âµ¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµþÅÔË¾¢¤È¤Ï¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒµþÅÔË¾¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ÈÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ìò³ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤Î¤¢¤ë¾¢¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤È¡¢Í¥¤ì¤¿ÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ëÊª¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµþÅÔË¾¢¡×¡§https://www.ho-shoh.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¡Êwww.studio-alice.co.jp¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Ï¡Ö¤³¤É¤âÀìÌç¼Ì¿¿´Û¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç£´£²£¸Å¹ÊÞ¡¢¼Ì¿¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°éÀ®¡¢¾¦ÉÊ¡¦°áÁõ¤Î³«È¯¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥Ü¤ÎÀßÃÖ¡¢»£±Æ¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¤ªµÜ»²¤ê¤«¤éÀ®¿Í¼°»£±Æ¤Þ¤Ç¾Ð´é¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£