¡Ú1/16³«ºÅ¡Û¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î±îÃ«Å¯¤¬·Ð±Ä¼Ô¥á¥Ç¥£¥¢ THE¡¡OWNER¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ËÅÐÃÅ
Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡±îÃ«Å¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTHE OWNER¼çºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖÄ¶Çä¤ê¼ê»Ô¾ì+Æ¯¤Êý²þ³×¤Ç¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¡×¤Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCGO¤Î±îÃ«Å¯¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÌçÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎM&A¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤®¡¢½¾¶È°÷¤Î·üÇ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤Ï¡¢ËÌ´ØÅì·÷³°¤Ø¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëM&A¤Ë¤è¤ê2010Ç¯¤ËÆüËÜË¡¿Í²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¿Íºà¥°¥ëー¥×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê*¹¤«¤é¤âM&AÀ®¸ù»öÎã¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤è¤ê·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿±îÃ«Å¯¤¬³°»ñ·Ï´ë¶È¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Èë·í¤ò¸ì¤ê¡¢M&A¤Ë¤è¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÃÏ¾ì´ë¶È¤«¤éÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¿Íºà¥°¥ëー¥×¤Ø¥¸¥ç¥¤¥ó ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤¬¸ì¤ëM&A¤Ç¹¤¬¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¡Ù
¡ÚÆü»þ¡Û 2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00 - 18:00
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÍ×»öÁ°ÅÐÏ¿¡Ë
¡ÚÈñÍÑ¡Û ÌµÎÁ
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¡Ú¼çºÅ¡Û ¥ªー¥Êー·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTHE OWNER¡×
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ß¡Ûhttps://the-owner.jp/contents/conference_202501?utm_source=press(https://the-owner.jp/contents/conference_202501?utm_source=press)
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ªÌä¹ç¤»¡Û https://www.randstad.co.jp/about/newsrelease/20250110.html
¡ÚTHE OWNER¡Ê¥¶ ¥ªー¥Êー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ªー¥Êー·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡£·Ð±Ä¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é»ö¶È¤Î¾µ·Ñ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤´ë¶È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Ñ¥ó¤òÂª¤¨¤¿¾ðÊó¤òµ»ö¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¹ ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö³°¹ñ´ë¶È¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¨¶ÈÏ¢·È»öÎã½¸¡Ê2024Ç¯4·î¡Ë¡× https://www.meti.go.jp/policy/investment/5references/kyougyourenkei.html
¢£ ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤Î²ñ¼Ò³µÍ×
[¼Ò¡¡¡¡Ì¾]¡¡¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥¨¥Ì¡¦¥ô¥£ー
[Àß¡¡¡¡Î©]¡¡1960Ç¯10·î
[Âå¡¡¡¡É½]¡¡¥µ¥ó¥Àー¡¦¥ô¥¡¥ó¥È¡¦¥Îー¥ë¥Ç¥ó¥Ç¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹
[½ê ºß ÃÏ]¡¡¥ª¥é¥ó¥À
[½¾¶È°÷¿ô]¡¡46,000¿Í
[Çä¡¡¡¡¾å]¡¡3Ãû9,949²¯±ß(254²¯2,600Ëü¥æー¥í) 2023Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ(12
·î·è»»)¡Ê¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç*²¡Ë
[»ñ ËÜ ¶â]¡¡ 7,384²¯6400Ëü±ß(47²¯¥æー¥í) 2023Ç¯12·îËö»þÅÀ
[»ö ¶È ½ê]¡¡À¤³¦39¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è
[»ö¶ÈÆâÍÆ]¡¡Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹
[URL]¡¡https://www.randstad.com/
(1¥æー¥í157.12±ß´¹»»/ 2023Ç¯12·îËö»þÅÀ)
*² Staffing Industry Analysts 2023¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹´ë¶ÈÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê
¢£ ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸øÊ¿¤ÇÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¿Íºà¶È³¦¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£¿ÍºàÉÔÂ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Íºà¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿¿¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡ÊPartner for talent¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢4¤Ä¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¡Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë/ ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë/ ¥Ç¥¸¥¿¥ë/ ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡Ë¤òÄÌ¤¸¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À½ÀÆð¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿Í¡¹¤¬Í°ÕµÁ¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ä¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¿¦¾ì¤ËÌÜÅª¤Èµï¾ì½ê¤ò¸«½Ð¤¹¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤¬ÁÏÂ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤Ï¡¢39¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡Ê»Ô¾ì¡Ë¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó40,000¿Í¤Î¼Ò°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢200Ëü¿Í¤Î¿Í¡¹¤Î½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤·¡¢254²¯¥æー¥í¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÉN.V.¤Ï¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£ www.randstad.com
¢£ Award/É½¾´¤Û¤«
¡¦LGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ßÉ¾²Á»Ø¿ô¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤ÎºÇ¹â°Ì¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò4Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
¡¦¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÉNV¤È¤·¤Æ¥À¥¦¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊDJSI¡Ë
¡¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¡¡10Ç¯Ï¢Â³Áª½Ð¡Ê¿Íºà¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡Ë
¡¦¡Ö¤¬¤ó¥¢¥é¥¤¥¢¥ïー¥É2024¡×¤Ç¥Ö¥í¥ó¥º¤ò½é¼õ¾Þ (2024Ç¯12·î¡Ë
¡¦¡ÖD¡õI¥¢¥ïー¥É2024¡×¤è¤êºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¥Ù¥¹¥È¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë3Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê (2024Ç¯12·î¡Ë
¢£ ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦Ž×ŽÝŽ½ŽÀŽ¯ŽÄ¡«¡¦Ž´ŽÝŽÌŽßŽÛŽ²ŽÔŽ°ŽÌ¡«Ž×ŽÝŽÄ¡«ŽØŽ»Ž°ŽÁ2024¡Ê²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¡¡https://services.randstad.co.jp/download/form/ebr_globalreport2024
¡¦Ž×ŽÝŽ½ŽÀŽ¯ŽÄ¡«ŽÜŽ°Ž¸ŽÓŽÆŽÀŽ°ŽÚŽÎŽßŽ°ŽÄ2024¡Ê²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¡¡https://services.randstad.co.jp/download/workmonitor2024
¡¦Ž×ŽÝŽ½ŽÀŽ¯ŽÄ¡«Ë¡¿Í¸þ¤±ŽÌ¡«ŽÛŽ¸¡«¡ÖWorkforceBiz¡×¡¡https://services.randstad.co.jp/blog
¡¦Ž×ŽÝŽ½ŽÀŽ¯ŽÄ¡«¸Ä¿Í¸þ¤±ŽºŽÝŽÃŽÝŽÂŽ»Ž²ŽÄ¡ÖŽ·Ž¬ŽØŽ±HUB¡×¡¡https://www.randstad.co.jp/careerhub/