À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿SF¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¶â»úÅã¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ò1/10(¶â)18:00～YouTube¤ÇÇÛ¿®¡ª
Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡¢Prime Video¤Î¡Ö¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¡×¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎSFºî²È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥ë¤Î¸¶ºî¤ò¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊºîÉ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²è²È¥íー¥é¥ó¡¦¥È¥Ýー¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤¤¡¢¥¢¥Ë¥á³¦¤Îµ´ºÍ¥ë¥Í¡¦¥é¥ëー¤¬Ä¹ÊÔ±Ç²è²½¤·¤¿¥«¥ë¥ÈÄ¶Âçºî¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ò¡¢1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¡ª
¢¨ºîÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¸µÁÄ¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×!? °ÛÀ±¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿µð¿Ívs¿ÍÎà¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎËÜºî¡£Â¾¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÀ¸Êª¤ÎÂ¤·Á¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ä¿§ºÌ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢ー¥È!!
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎYouTubeÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È Blu-ray¡Ù¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§WOWOW¥×¥é¥¹¡¡ÈÎÇä¸µ¡§³ÑÀî½ñÅ¹¡ËÉõÆþ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºî²È¡¦»³Â¼¹ÀÆó»á¤¬ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー(https://note.com/cinefilwowowplus/n/n8fbd5c721b47)¤È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¾®¾Â½ã°ì»á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤(https://note.com/cinefilwowowplus/n/nb615a30a9f4f)¤Î°ìÉô¤ò¡¢note¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¡ª
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ù¤¬¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤«¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¹¥Èー¥êー¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÅù¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤«¤é¿¼·¡¤ê¤·¤¿ÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¤ÎÆâÍÆ¡£ËÜÊÔ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Vgvl3Ym6zXU ]
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ê1974Ç¯¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿72Ê¬¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥ë¥Í¡¦¥é¥ëー
¡úPrime Video¤Ç¤Î¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88-%E5%AD%97%E5%B9%95%E7%89%88-%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%BC/dp/B083QH8DZ2/ref=sr_1_1?crid=1UCBXTCYP5OIZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.rXG6DuRQyKdjO8G7stNKINzVp4yGKdb3E3eM3EBCOgnpHypY0O_vUWhfP5ceXz9bahKIzOvv8qvVjiVsQlkqXbHUHQszbqR1MK-S2W4r7sZYC7-3qKLM35oFZd_WbdZCoIwuQWkNJ5F-nbJpYz4yvdFPROKpoX25VEJIWgFmnLRJN-qWZyEubisvLg7ZUyiZ3O7FbqisBw7j1SLpSNBOVZ1VmLBjgqikojtV9gSu85I.ukmd_oLGqjqNkFzlNRh8slg4GPU8m821kDW_2hvwG_g&dib_tag=se&keywords=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88&qid=1734519354&s=instant-video&sprefix=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%2Cinstant-video%2C186&sr=1-1)
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
Á´¿È¤¬¿¿¤ÃÀÄ¤Ç´ã¤À¤±¤¬ÀÖ¤¤¡¢µðÂç¤Ê¥É¥éー¥°¿Í¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿ÏÇÀ±¥¤¥¬¥à¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÏÃî¤±¤éÆ±Á³¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Êì¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤óË·¤¬¥É¥éー¥°¿Í¤ÎÌ¼¥Æ¥£¥Ð¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æー¥ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£À®Ä¹¤·¡¢¥Æ¥£¥Ð¤Î³Ø½¬µ¡³£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÅÙ¤ÊÃÎ·Ã¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥Æー¥ë¤Ï¡¢¤½¤Îµ¡³£¤È¶¦¤ËÃ¦Áö¡¢¥É¥éー¥°¿Í¤Ë±£¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î½¸Íî¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢Èà¤é¤Ë¤â±ÑÃÎ¤ò¼ø¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¢¡¢¥É¥éー¥°¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ÍÎàÀäÌÇºîÀï¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¢¨ºîÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)1973 Les Films Armorial - Argos Films
¡ü¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus
¢£Ëè·îÂè2¶âÍË21»þ¡§Ì¾²è¾å±Ç¡ã2½µ´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¡ä
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HlSvldnZOgKkLFjfM5kVjV
¢£1¥ö·î¸ÂÄê¡Ö¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥ºÂè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¡×
https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN&si=GLbHhUEAGIqjZM9T(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN&si=GLbHhUEAGIqjZM9T)
¢£Ëè½µ¿åÍË20»þ¹¹¿·¡§´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥ºÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¡×
https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)
¢£¿ø¤¨ÃÖ¤¡Ö¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥ºÂè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¡×
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gcy9CCspCk7110s5carFy5
¡ü¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/cinefilwow_plus
¡ü¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW¥×¥é¥¹¸ø¼°Podcast
https://open.spotify.com/show/47X6awJLbtjIVQKi987nXm?si=00bddf893fa54ca0
¡üAmazon Prime Video¡Ö¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¡×
https://amzn.to/3Ak6txb