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- Meme Moonshot Index¡Ê¥ßー¥à¡¦¥àー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§¼¡¤Î¥È¥Ã¥×¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»þ²ÁÁí³Û10²¯¥É¥ë°Ê²¼¤ÎÍË¾¥Èー¥¯¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¡£¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿ー¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÅê»ñ²È¸þ¤±
- Meme MidCap Index¡Ê¥ßー¥à¡¦¥ß¥Ã¥É¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§»þ²ÁÁí³Û5,000Ëü～2²¯5,000Ëü¥É¥ë¤ÎÃæ·¿¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¡£10ÇÜ°Ê¾å¤Î¹â¤¤¥ê¥¿ー¥ó¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤Åê»ñ²È¸þ¤±
- Meme Frenzy Index¡Ê¥ßー¥à¡¦¥Õ¥ì¥ó¥¸ー¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿ー¥ó¤Ê¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¡£100ÇÜ¡¢1,000ÇÜ¤Ê¤É¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤Åê»ñ²È¸þ¤±
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