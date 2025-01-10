³×¿·Åª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤¬ÃÂÀ¸¡ª ¾ÈÌÀ¤È¥¹¥âー¥¯¤¬±é½Ð¤¹¤ëÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì
2025Ç¯1·î10Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô
Âçºå¡¦ÅìÂçºå»Ô¤ÈËÜÄ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆüËÜ½é¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë(¥Ú¥¢)¥ì¥Ã¥¹¥óÀìÌç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¥½¥¢ー¥Ü¥¯¥·¥ó¥°(since2013)¤¬¡¢¾ïÀß·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤ÆÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥°¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¾ÈÌÀµ»½Ñ¤È¥¹¥âー¥¯±é½Ð¤ò¶î»È¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤ÎÆÃÄ§¡Û
³×¿·Åª¤Ê¾ÈÌÀ¥·¥¹¥Æ¥à¡§LED¥é¥¤¥È¤ä¥àー¥Ó¥ó¥°¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»î¹ç¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥ó¥°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ²½¡£
£±£²£°¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤òÀßÃÖ
¥¹¥âー¥¯¤ÈÆÃ¼ì¸ú²Ì¡§Áª¼ê¤ÎÆþ¾ì¥·ー¥ó¤ä»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë±é½Ð¡£
´ÑµÒÀÊ¤Î¶áµ÷Î¥Àß·×¡§20Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¿ÆÌ©¤Ê´ÑµÒ¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»î¹ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÂÎ´¶¡£
¥Þ¥ë¥Á¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ±þ¡§¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä±ÇÁü»£±Æ¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È°¦¹¥¼Ô¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥à¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢ÃÏ¸µÁª¼ê¤Î»Ù±ç³èÆ°¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µー¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯2·î23Æü
¾ì½ê¡§ÅìÂçºå»Ô¥½¥¢ー¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ì¥¬¥·ー
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¡Ú»ÜÀßÂåÉ½¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬»ý¤Ä¥É¥é¥ÞÀ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¿·¤·¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ËÜ»ÜÀß¤Î¾ÜºÙ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼èºà´õË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒSOAR
Ã´Åö¼Ô¡§°æ¾å Î¼
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-4288-1309
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§soar.inoue@gmail.com
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://soarboxing.jp/