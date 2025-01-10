¡Ú¹ñÆâCBD¥Ö¥é¥ó¥É½é¡ÛCureBearJapan¤Ï¹ñÆâCBD¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§Äêµ¡´ØKCA Labs¤ØË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KCA LabsËÜ¼Ò(¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー½£)
¡¦ÂçËã¼èÄùË¡²þÀµ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ
2024Ç¯12·î12Æü¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢CBDÀ½ÉÊÅù¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¦¤9-THC(¥Æ¥È¥é¥Ò¥É¥í¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Îー¥ë)¤Î»ÄÎ±¸ÂÅÙÃÍ¤¬²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢¤³¤Î´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¦¤9-THC¤ò´ÞÍ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤¬Á´¤Æ¡ÖËãÌô¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/154614/table/1_1_e717e7edd1b39964cd064be817aab9bb.jpg ]
¢¨º£²ó·ÇºÜ¤¹¤ëÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¤ÏÁ´¤Æ£³.¤Ë³ºÅö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î³°¹ñ¸øÅª¸¡ººµ¡´Ø¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¡ººµ¡´Ø¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤À½ÉÊ¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Î»ÄÎ±THC¤¬´ð½àÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ChillBear+CBD¥·¥êー¥º(¥Á¥ë¥Ù¥¢¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://curebearshop.theshop.jp/categories/3171154))
¡¦BearBomb+CBD¥·¥êー¥º(¥Ù¥¢¥Ü¥à¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://curebearshop.theshop.jp/categories/4146530))
¡¦BearBalm+CBD¥·¥êー¥º(¥Ù¥¢¥Ðー¥à¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://curebearshop.theshop.jp/categories/4255929))
hillBear+CBD 5%¥·¥êー¥º
ChillBear+CBD 25%¥·¥êー¥º
BearBomb+CBD¥·¥êー¥º
BearBalm+CBD¥·¥êー¥º
¡¦À®Ê¬Ê¬ÀÏÉ½
ChillBear+CBD 5%
ChillBear+CBD 25%
BearBomb+CBD
BearBalm+CBD
¡¦¹ñÆâCBD¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§Äêµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëKCA Labs¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿
ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏË¡Îá½å¼é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§Äêµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëKCA Labs¤òË¬Ìä¤·¡¢CBDÀ½ÉÊ¤Î¸½¾õ¤äº£¸å¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤È¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¸¶ÎÁ¤Ê¤é¤Ó¤ËºÇ½ªÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÅ¬µ¹¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢°ú¤Â³¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò³¤³°Ã´Åö³Þ¸¶(º¸)¡¡KCA Labs CCO Ryan Bellone»á(Ãæ)¡¡ÊÀ¼Ò¼èÄùÌò¸¶ÅÄ(±¦)
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¼ÂÀÓ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/154614/table/1_2_89f695e6f984ea4923181a4abdc15caa.jpg ]
¡¦2024/10/26ÊüÁ÷¤ÎÅìµþ½÷¿À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=F9O6WlGrFB8 ]
¡¦À½ÉÊ¾Ò²ð
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤ªÆÀ¤ËCBDÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÄê´üÊØ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥ÉÍøÍÑ¤Ç½é·î¤¬¹¹¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¡ª(¾¦ÉÊÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://curebearshop.theshop.jp/categories/5910888))
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒCureBearJapan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢ËÜÍè¤Î²Á³Ê¤ÇCBD¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿CBD¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
Á´¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¤ÇÊÆ¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÁÄ¾ÀÜ¸¶ÎÁ¤ÎÍ¢Æþ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÈÄã²Á³Ê¤òÎ¾Î©¤·¤¿CBDÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶è ÅÔÅçËÜÄÌ3-27-13 3F
¡¦¸ø¼°HP¡§https://curebear.us/jp/
¡¦¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡§https://curebearshop.theshop.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶ÅÄ ¤ê¤å¤¦