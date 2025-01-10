¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤¬ÅÐ¾ì¡ª¿·¥Æー¥Þ¥âー¥É¡ÖSacred Quartet¡×¼ÂÁõ¡ª
KRAFTON JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¥¤¡¦¥«¥ó¥½¥¯¡Ë¤Ï¡¢¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ)¤è¤êVersion 3.6.0¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥À¤¬¥²ー¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ÖSacred Quartet¡×¤ÇÅìÊý¤Î¿ÀÈë¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡ª
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¥âー¥É¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥ó¥À¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ê¤É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ïµ³¾è·ÁÂÖ¤È¥Ñ¥ó¥À¥ó¥´¤Î2¤Ä¤Î·ÁÂÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥À¥ó¥´¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¡Æ°À¤ÈËÉ¸æÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥áー¥¸¤òÂ¿¤¯¼õ¤±¤ë¤Èµ³¾è·ÁÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ä°¦¤¯¤Æ¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥À¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢PUBG MOBILE¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¥Æー¥Þ¥âー¥É¡ÖSacred Quartet¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥×Æâ¤Ë¡ÖFour Guardians Sect¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬2¥ö½ê¸½¤ì¤Þ¤¹¡£(Sanhok ¡¢Livik¤Ï1¥ö½ê¤Î¤ß)
¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤ÈÃ»»þ´Ö²ÃÂ®¸ú²Ì¤òÆÀ¤Æ1²ó¤À¤±¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÐÂ°À¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ä¡¢Æ§¤à¤È¶õÃæ¤Ë¹â¤¯Èô¤Ó¾å¤¬¤ê¤æ¤Ã¤¯¤êÃåÃÏ¤Ç¤¤ë¿åÂ°ÀÊ®¿å¡¢Êá¤Þ¤Ã¤ÆÊÉ¤òÅÐ¤ì¤ëÌÚÂ°À¤Å¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¥¯¥ìー¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¶¯ÎÏ¤ÊÊª»ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÆÃÄê¤Î2¥«½ê¤ËÊäµëÊª»ñ¤â½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥×Æâ¤Ë¤ÏÎîÎÏ¤ÎÆ»¾ì¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤âÅÐ¾ì¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥ó¥À¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡§±Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥À¤òÍ¶¤¤½Ð¤·¤Æ¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦Îî»³¤Ø¤ÎÈâ¡§Four Guardians Sect¤ØÅ¾°Ü¤Ç¤¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹
¢¨Â¾¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»ÈÍÑÃæ¤ª¤è¤Ó¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¾õÂÖ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¤½¤ÎÂ¾¡¢¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç°ÛÀ¤³¦¤Ø°ÜÆ°¤·µÙ·Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª»ñ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¸¸¶¤Î³¨´¬Êª¤ä¡¢Ææ¤ò²ò¤¯¤³¤È¤ÇÊª»ñ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥¤¥à¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÈëÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Æー¥Þ¥âー¥É¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¥âー¥É³µÍ×>
´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ) ~ 2025Ç¯3·î6Æü(ÌÚ) 5:59
»ëÅÀ¡§TPP/FPP
¥âー¥É¡§SOLO/DUO/SQUAD
¥Þ¥Ã¥×¡§¡ÚRANKED/UNRANKED¡ÛErangel ¡ÚRANKED¡ÛSanhok/Livik
¥²ー¥à³°¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Ç¥Ñ¥ó¥À¤ä¥Æー¥Þ¥âー¥É¤ÎÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¤Æ¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É3,000±ßÊ¬¤äPUBG¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÃêÁª¤Ç¹ç·×5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://x.com/PUBGMOBILE_JP/status/1877224839632793926
±þÊç¡ºÀÚ¡§2025Ç¯1·î19Æü(Æü)
¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤ÎÌµ¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
<3.6.0 ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ>
https://pubgmobile.jp/version-3-6-0-patch-notes-20250109/
¥²ー¥àÆâ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤ä¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØPUBG MOBILE¡Ù¥²ー¥à³µÍ×
¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤ÏºÇÂç100¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥×Æâ¤Ë¤¢¤ëÁõÈ÷¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ"ºÇ¸å¤Î1¿Í"¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¸¤È´¤¯¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÃÊ¡¹¶¹¤¯¤Ê¤ë°ÂÁ´ÃÏÂÓÆâ¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉð´ï¤ä¼ÖÎ¾¡¢ÁõÈ÷¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ¸Â¸¶¥Áè¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î1¿Í¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Î²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿!¾¡¤Ã¤¿!Í¼ÈÓ¤Ï¥É¥ó¾¡¤À!!¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡Ö¥É¥ó¾¡¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2018Ç¯5·î16Æü(¿å)¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Á´À¤³¦10²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/82433/table/257_1_3f169c2e077a074371f65e0e72cb6d21.jpg ]