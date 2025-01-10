´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÇÄÉ¤¤É÷¤Î¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÄ´ºº¡ª¡Ú1000¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È¡Û
- ¥³¥í¥Ê¤ÇµÞ¸º¸å¡¢²óÉü´ðÄ´¤Ë
2020Ç¯2·î3Æü¡¢²£ÉÍ¹Á¤ËÆþ¹Á¤·¤¿¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¹æ¡×¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê¤Î½¸ÃÄ´¶À÷¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬°ìÃÊÍî¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯5Ç¯¡£°ì»þ¤Ï·ã¸º¤·¤¿¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤Î±¿¹Ò¤âºòÇ¯¤«¤é²óÉü¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î¥¯¥ëー¥ºÅù¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°¹Ò¡¦¹ñÆâ¥¯¥ëー¥º¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¾èµÒ¿ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿ä°Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ãÆ°¤Î5Ç¯´Ö¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦2019Ç¯¡¡355,700
¡¦2020Ç¯¡¡ 27,800
¡¦2021Ç¯¡¡ 20,500
¡¦2022Ç¯¡¡ 44,100
¡¦2023Ç¯¡¡196,200
2020～22Ç¯¤ÎÄãÌÂ´ü¤òÈ´¤±¤Æ¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¥¯¥ëー¥º¾èµÒ¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌó4.4ÇÜ¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÉØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー²ñ°÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î
¡¦Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20Âå～80Âå¤ÎÃË½÷
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§1000¿Í
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È
- ¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤Î¤Ï²óÅú¼Ô¤Î1³äÂæ
¡ÚÄ´ºº¡Û
¼ÁÌä¡§¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÂÐ¾Ý¡§1,000¿Í¡Ë
²áµî¤Ë¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï138¿Í¡£°Õ³°¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
- ¥¯¥ëー¥º¤ÎÆü¿ô¤Ï¡Ö1Çñ2Æü¡×¤¬ºÇÂ¿
¡ÚÄ´ºº¡Û
¼ÁÌä¡§¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤Ë²¿Çñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÂÐ¾Ý¡§1,000¿Í¡Ë
¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Çñ¤ëÆü¿ô¤Ï¡ÖÆüµ¢¤ê¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Æ70¿Í¡£2ÈÖÌÜ¤¬¡Ö1Çñ2Æü¡×¤Î28¿Í¤Ç¤·¤¿¡£1½µ´ÖÌ¤Ëþ¤Î¹ñÆâ¥¯¥ëー¥º¤¬Ãæ¿´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
- °ì½ï¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡×¡ÖÍ§¿Í¡×
¡ÚÄ´ºº¡Û
¼ÁÌä¡§Ã¯¤È¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÂÐ¾Ý¡§1,000¿Í¡Ë
°ì½ï¤Ë¾è¤ë¿Í¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¡Ê66¿Í¡Ë¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡×¡Ê28¿Í¡Ë¡¢¡ÖÍ§¿Í¡×¡Ê16¿Í¡Ë¤Î¾å°Ì3¤Ä¤Î¹ç·×¤Ç110¿Í¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¯¥ëー¥º¤ò³Ú¤·¤àÍýÍ³¤ÏÂ¿ÍÍ
¡ÚÄ´ºº¡Û
¼ÁÌä¡§¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤òÍøÍÑ¤·¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÂÐ¾Ý¡§1,000¿Í¡Ë
¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤«¤é¡×¤¬27¿Í¤Ç¡¢Èô¤Ó¤Ì¤±¤ÆÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¹ë²Ú¤À¤«¤é¡×¡Ê18¿Í¡Ë¡¢¡ÖÆüÄø¤Î¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡Ê17¿Í¡Ë¡¢¡Ö·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê16¿Í¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê15¿Í¡Ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤àÍýÍ³¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
- ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»ö¸Î¡×¤È¡ÖÉÂµ¤¡×
º£²ó¤Ï¡Ö¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¥Õ¥êー²óÅú¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶Ê¸¤ò°ìÉô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¹¤¤¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Ç¤â²áµî¤Î»ö¸ÎÅù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡×
¡ÖºÂ¾Ì¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¡¢¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÂç¤¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¸ÉÎ©¤·¤¿¶õ´Ö¤Ê¤Î¤Ç»ö¸Î¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤¬¿´ÇÛ¡£¡×
¡Ö¶â³Û¤¬¹â¤á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÎÎ¹¹Ô¤è¤ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡×
- ¿·µ¬¤Î¥¯¥ëー¥º±¿¹Ò·×²è¤âÌÜÇò²¡¤·
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë¡Ö¥¯¥ëー¥º¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¡×¤ÈÂê¤·¤¿Êó¹ð¤òÈ¯É½¡£9·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ëー¥º»Ô¾ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯ºÇ¿·¤ÎÆ°¤¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥¯¥ëー¥º¿Í¸ý¤Ï¡Ö2023Ç¯¤Ë3170Ëü¿Í¤È¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯Èæ¤Ç7¡óÁý¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ï4000Ëü¿Í¶á¤¯¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡×¤È¤Î³¤³°¤ÎÊó¹ð¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏËÌÊÆ¤¬17.5¡óÁý¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ï37.7¡ó¸º¤È²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤Î¥¯¥ëー¥º¿Í¸ý¤â¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥Çー¥¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ø¤ÎÇÛÁ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¯¥ëー¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¦Á¥»°°æ¥¯¥ëー¥º¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMITSUI OCEAN CRUISES¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ£±.¥¯¥ëー¥º¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢£².Á¥Çõ¤ÎÂç·¿²½¡¢£³.¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤ÎÈ¯À¸¡¢£´.´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢£µ.AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿ÊÅ¸¤Ê¤É´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾èµÒ¤Î¼ãÇ¯²½¤âÁ°¸þ¤¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¤ò½ä¤ëº£¸å¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö1000¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤È¤Ï
¡Ö1000¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤Ï¡¢²óÅú¥â¥Ë¥¿ーÉÕ¤¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²óÅú¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¼çÉØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´¹ñ63,400¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1000¿Í¤¬¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É·èºÑ¤ÎWeb¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢24»þ´Ö365Æü²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤òÁË³²¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ç»Ï¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- 1000¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÆÃÄ¹
1.¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÀßÌä¤ò¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸
2. Á´¹ñ63,400¿Í¤Î¼çÉØÁØ¡Ê20Âå～¡Ë¤¬ºÇÃ»2Æü¤Ç²óÅú
3. ¥Çー¥¿¥ì¥Ýー¥È¤ä¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÂÐ±þ(¥ª¥×¥·¥ç¥ó)
4. ¥«ー¥É·èºÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü¤¬²ÄÇ½
- 1000¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È²Á³ÊÉ½
¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Î¡Ö1000¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È¡×À§Èó¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ú¡Ö1000¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ú
https://survey.navit-research.jp/
¡ú¡Ö1000¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ú
https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È
¢£ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡°æÂÙÂå
¢£Àß Î© 2001Ç¯1·î
¢£½êºßÃÏ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî1-5-5 ¶åÃÊ¥µ¥¦¥¹¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢8F
¢££Ô£Å£Ì 03-5215-5713
¢££Æ£Á£Ø 03-5215-5702
¢££Õ£Ò£Ì https://www.navit-j.com/
¢£E-Mail webmaster@navit-j.com
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ»þ¤Î¤ª´ê¤¤¡Û
¡¦»öÁ°¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È ¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤ÇÏ¢ÍíÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È½ÐÅµ¸µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãÎã¡ä¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È¡Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ê¤¦¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä
¡ã¥ê¥ó¥¯Àè¡ähttps://www.navit-j.com/media/?p=101804