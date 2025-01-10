2025Ç¯3·î1Æü»°´ôÅ´Æ»ËÌÀªÀþ¤ÇICOCA¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡»°´ôÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏîµ °ìÍÛ¡Ë¤Ï»°´ôÅ´Æ»ËÌÀªÀþ¤ËÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Àî °ìÌÀ¡Ë¤ÎICOCA¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó£²£°£²£µÇ¯£³·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯£±·î£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êICOCA £×£å£âÄê´ü·ô¥µー¥Ó¥¹¡ÖiCONPASS¡×¤Ë¤è¤ëÈ¯Çä¤â³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ·Ï£É£Ã¥«ー¥ÉÁ´¹ñÁê¸ßÍøÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓICOCA¤Ç¤Î£É£ÃÄê´ü·ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ICOCAÍøÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ´ü
£²£°£²£µÇ¯£³·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£²¡¥¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ëÏ©Àþ
»°´ôÅ´Æ»ËÌÀªÀþ¡ÊÀ¾·¬Ì¾±Ø¡¡～°¤²¼´î±Ø¡Ë
¢¨»°´ôÅ´Æ»»°´ôÀþ¡Ê¶áÅ´ÉÙÅÄ±Ø～À¾Æ£¸¶±Ø¡Ë¤Ë¤ÏÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
£³¡¥Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
¡Ê£±¡ËICOCAÍøÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥Á¥ãー¥¸¤Ë¤è¤ë£Ó£Æ¡Ê¥¹¥È¥¢ー¥É¥Õ¥§¥¢¡ËÍøÍÑ¡Ë
¾è¼Ö»þ¤È¹ß¼Ö»þ¤Ë¡¢¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤¿ICOCA¤ò³Æ±Ø¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë£É£Ã²þ»¥µ¡¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¾è¼Ö¶è´Ö¤Î±¿ÄÂ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÀº»»¤µ¤ì¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨PiTaPa¤Î¥Ý¥¹¥È¥Ú¥¤µ¡Ç½¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê£²¡Ë£É£ÃÄê´ü·ô¥µー¥Ó¥¹
ICOCA £×£å£âÄê´ü·ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö£é£Ã£Ï£Î£Ð£Á£Ó£Ó¡×¤ÎÆ³Æþ
¡Ö£é£Ã£Ï£Î£Ð£Á£Ó£Ó¡×¤Ï¡¢£×£å£â¥µ¥¤¥È¾å¤Ç»°´ôÅ´Æ»¤ÎÄê´ü·ô¤Þ¤¿¤Ï°ìÆü·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎICOCA¤Î£É£Ä¾ðÊó¤ò£×£å£â¥µ¥¤¥È¤«¤éÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»°´ôÅ´Æ»¤Î±Ø¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÄê´ü·ô¤Þ¤¿¤Ï°ìÆü·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
i¡¥È¯Çä»þ´üÆü
£²£°£²£µÇ¯£±·î£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë£±£°»þ£°£°Ê¬～¡ÊÍ¿Í±ØÁë¸ý¤Ï²¼µ¤´»²¾È¡Ë
¡¡¡¡
ii¡¥¹ØÆþÊýË¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦£×eb¥µ¥¤¥È¡Ê»°´ôÅ´Æ»¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://sangirail.co.jp/
¡¦Í¿Í±ØÁë¸ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì°÷±Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§£±·î£±£µÆü¡Ê¿å¡Ë¡¡£±£°¡§£°£°～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¾·¬Ì¾±Ø¡¢À±Àî±Ø¡¡¡§£±·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡£±£°¡§£°£°～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á¿¸¶±Ø¡¢°¤²¼´î±Ø¡¡¡§£±·î£±£·Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡£±£°¡§£°£°～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Áë¸ý¤Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡¥ICOCA¤Î¹ØÆþ¡¢Ê§Ìá¤·¡¢¥Á¥ãー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°´ôÅ´Æ»ËÌÀªÀþ¤ÎÍ¿Í±ØÁë¸ý¡ÊÀ¾·¬Ì¾±Ø¡¢À±Àî±Ø¡¢Åì°÷±Ø¡¢Á¿¸¶±Ø¡¢°¤²¼´î±Ø¡Ë¤Ç¡¢
ICOCA¤ÈICOCA Äê´ü·ô¤ò¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È£µ£°£°±ß¤ò´Þ¤á¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï£É£Ã¥«ー¥É¤òÊ§Ìá¤·¤¹¤ëºÝ¤ËÌµ¼ê¿ôÎÁ¤ÇÊÖ¶â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£Ó£Æ»Ä³Û¤äÄê´ü·ô¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓÊ§Ìá¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ãー¥¸¤Ï¡¢»°´ôÅ´Æ»ËÌÀªÀþ¤ÎÍ¿Í±ØÁë¸ý¤Î¤Û¤«¡¢³Æ±Ø¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë£É£Ã¥Á¥ãー¥¸µ¡¡¢¸òÄÌ·Ï£É£Ã¥«ー¥É¤ÎÁ´¹ñÁê¸ßÍøÍÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·ôÇäµ¡¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Åù¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£µ¡¥ÆÃÊÌ³ä°úÍÑ£É£Ã¥«ー¥É¡Ê¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¦ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¸þ¤±£É£Ã¥«ー¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£²£°£²£µÇ¯£³·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¦ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³ä°ú¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼ÒÎ¹µÒ±¿ÄÂ¸º³ÛÍó¤Î¶èÊ¬¤Ë¡ÖÂè1¼ï¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤Þ¤¿¤ÏÎÅ°é¼êÄ¢¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»°´ôÅ´Æ»±¿Í¢²Ý(TEL:059-364-2143)¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡ÖÆÃÊÌ³ä°úÍÑIC¥«ー¥É¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ë¥Ã¤ÈKANSAI¤¬È¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡ÛICOCA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ICOCA¤Ï¡¢Å´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ICOCA²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤ÏICOCAÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊØÍø¤Ê£É£Ã¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
ICOCA¤Ï¥Á¥ãー¥¸¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤·¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸òÄÌ·Ï£É£Ã¥«ー¥É
¡ÖICOCA¡× ¡¡¡¡¡ÄÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖKitaca¡×¡¡¡¡¡ÄËÌ³¤Æ»Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖSuica¡× ¡¡¡¡¡ÄÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖPASMO¡× ¡¡¡¡¡Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖTOICA¡× ¡¡¡¡¡ÄÅì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ömanaca¡ÊŽÏŽÅŽ¶¡Ë¡×
¡Ä³ô¼°²ñ¼ÒÌ¾¸Å²°¸òÄÌ³«È¯µ¡¹½µÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥¤¥·ー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖPiTaPa¡×¡¡¡¡¡Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥ë¥Ã¤ÈKANSAI ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖSUGOCA¡×¡¡¡¡¡Ä¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Önimoca¡×¡¡¡¡¡ÄÀ¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤ä¤«¤±¤ó¡×¡ÄÊ¡²¬»Ô¸òÄÌ¶É¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£