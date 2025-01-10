¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFCÂçºå¡ÛÍûÅìÎõÁª¼ê ´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
ÂåÉ½Îò¡§
2024¡¡¡¡¡¡ U-23´Ú¹ñÂåÉ½
¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤¿Íû ÅìÎõ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
FCÂçºå¤È¤¤¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
FCÂçºå¤¬£Ê£²¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ò¼ÂÂç³Ø¤è¤êÍûÅìÎõÁª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍûÅìÎõÁª¼ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§
Íû ÅìÎõ¡ÊLEE Dong Yeol¡Ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§
FW
¹ñÀÒ¡§
´Ú¹ñ
À¸Ç¯·îÆü¡§
2004/05/21¡Ê20ºÐ¡Ë
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§
181cm/76kg
·ÐÎò¡§
2017-2018¡¡ÌÐ»³Ãæ³Ø¹»¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2019¡¡¡¡ ¡¡ ¿¸¾ëÃæ³Ø¹»¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2020-2022¡¡±ÊÆÁ¹â¹»¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2023-2024¡¡¿ò¼ÂÂç³Ø¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2024¡¡¡¡¡¡ U-23´Ú¹ñÂåÉ½
¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤¿Íû ÅìÎõ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
FCÂçºå¤È¤¤¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
FCÂçºå¤¬£Ê£²¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë£Ê¥êー¥°¡Ê£Ê£³¡Ë¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÂçºå¡×¤Ç¤¹¡£