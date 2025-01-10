ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¤«¤é¾®·¿CO2²ó¼ýÁõÃÖ¤ò¼õÃí
IHI¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¤ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¤è¤ê¡¤Ç³¾ÆÇÓ¥¬¥¹¤«¤éCO2¤òÊ¬Î¥²ó¼ý¤¹¤ë¾®·¿CO2²ó¼ýÁõÃÖ(°Ê²¼¡¤¡ÖËÜÁõÃÖ¡×)¤ò¼õÃí¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÁõÃÖ¤Ï¡¤¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¡¦Åì³¤¥¯¥êー¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ÎÇ³¾ÆÇÓ¥¬¥¹¤«¤éCO2¤ÎÊ¬Î¥²ó¼ý¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¤²ó¼ý¤·¤¿CO2¤Ï¡¤ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¤¬³«È¯¤¹¤ë90%°Ê¾å¤Î¹â¼ýÎ¨¤ÇCO¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥±¥ß¥«¥ë¥ëー¥Ô¥ó¥°È¿±þµ»½Ñ¤ÈCO¤«¤éË§¹áÂ²²½¹çÊª¤ò¹â¸úÎ¨¤ËÀ¸»º¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¤CO2¤«¤é¥Ý¥ê¥Þー¸¶ÎÁ¤ØÍ²ÁÅ¾²½¤¹¤ëµ»½Ñ¼Â¾Ú¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¤¤³¤Îµ»½Ñ¼Â¾Ú¤Ï¡¤ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡¤NEDO¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ð¶â»ö¶È¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëCO2¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½³ØÉÊ¤ÎÀ½ÉÊ²½¡×(*1)¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚIHI¾®·¿CO2²ó¼ýÁõÃÖ¤Î¥¤¥áー¥¸¡Û
ËÜÁõÃÖ¤Ï¡¤¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¤¹©¾ì¤ä»ö¶È½ê¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊCO2ÇÓ½Ð¸»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤Ê¬Î¥²ó¼ý¤Î»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î¥Ëー¥º¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÁõÃÖ¤Ï¡¤Àß·×É¸½à²½¤Ë¤è¤ê¡¤Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¤Ã»Ç¼´ü¤Ç¤ÎÇ¼Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¤É¬Í×¤Êµ¡´ï¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤Æ¤ª¤êÍÆ°×¤Ë¿ø¤¨ÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçµ¤Ãæ¤Ø¤ÎCO2ÇÓ½Ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Î¼Â¾Ú¤ËÅ¬¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¤¤Þ¤º¹ñÆâ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
IHI¤Ï¡¤CO2Ê¬Î¥²ó¼ýµ»½Ñ¤Î¤Û¤«¡¤CO2¤òÍ²ÁÅ¾²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¤Ç³ÎÁÅ¾´¹¤¬º¤Æñ¤ÊÍÑÅÓ¤Ø¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤ 2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚIHI¾®·¿CO2²ó¼ýÁõÃÖ¤Î»ÅÍÍ¡Û
CO2²ó¼ýÊý¼°¡§²½³Ø¡Ê¥¢¥ß¥ó¡ËµÛ¼ýË¡
²ó¼ýCO2ÎÌ¡§0.6 t/d
²ó¼ýCO2½ãÅÙ¡§99 vol%-dry°Ê¾å
CO2²ó¼ýÎ¨¡§90 %
ÀßÃÖÌÌÀÑ¡§Ìó5,500 mm¡ß6,300 mm
(*1)ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ê2024Ç¯10·î30ÆüÈ¯É½¡Ë
NEDO¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ð¶â»ö¶È¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤êµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëCO2¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½³ØÉÊ¤ÎÀ½ÉÊ²½¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¡¦Åì³¤¥¯¥êー¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ò¼Â¾ÚÀè¤È¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë | ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.sekisui.co.jp/news/2024/1423923_41090.html)