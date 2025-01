STAFF START¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¿Ê½Ð·èÄê¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®ÇäÅ¸¼¨²ñ¡ÖNRF 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸

株式会社バニッシュ・スタンダード

株式会社バニッシュ・スタンダード(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小野里 寧晃)は、国内外3,075ブランドで導入されるスタッフDXサービス「STAFF START」の米国市場進出を決定しました。

2025年1月12日(日)~14日(火)の3日間ニューヨークで開催される、世界最大級の小売展示会「NRF 2025: Retail's Big Show(https://nrfbigshow.nrf.com/)」に出展し、現場で働くスタッフのEX(Employee Experience/従業員体験)向上を提案します。

「NRF 2025: Retail's Big Show」出展概要

日時:2025年1月12日(日)~14日(火) ※現地時間

場所:Jacob Javits Convention Center(https://maps.app.goo.gl/dZy4aSo2fWfniEq9A) ブース#8113

展示内容:STAFF START紹介、デモ体験等

店舗スタッフの接客をDXし、活躍の場を広げてきた「STAFF START」

STAFF STARTは、2016年9月にサービス提供開始以来、EX(Employee eXperience/従業員体験)向上のため、店舗スタッフの活躍の場を広げ、評価と報酬の文化をつくってきました。

現在では国内外3,075ブランドに導入され、スタッフアカウント数は26.9万を突破。STAFF START経由での年間流通額は2,091億円となり、自社ECサイト・SNS上でのオンライン接客は、店舗スタッフの新しい活躍の場として今や日本では当たり前として定着しました。これにより、オンラインからスタッフに多くのファンがつき、売上と人気を兼ね備えたスタースタッフも多く誕生しています。

また、2021年には海外対応として多言語対応を開始。すでに台湾でご利用いただき、高い効果を実感いただいています。

今回のアメリカ進出に伴い、ドルやユーロなどの小数点のある通貨にも対応も開始し、全世界でご利用いただける準備を整えています。

”Empower Staff, Transform Retail”をテーマに米国市場進出、NRF出展で初お披露

「NRF(National Retail Federation) Retail's Big Show」は、毎年米国ニューヨークで開催される世界最大級の小売業展示会で、業界の最先端技術やトレンドが集結する場です。

アメリカの小売企業、特にカジュアルブランドにおいては店舗スタッフによる接客という概念自体が希薄な傾向が強く、もちろん公式サイトやECに店舗スタッフが立つことは当たり前ではありません。

さらに、接客が希薄なために、サービス業のスタッフと違いチップの制度もなく、最低賃金での雇用も珍しくはありません。

そのため、アメリカにおいても給与や働き方の格差により小売企業の人手不足は深刻化しており、店舗のスタッフの体験価値向上やエンゲージメント向上、給与アップは喫緊の課題です。

そこで、店舗スタッフを中心に置き、スタッフの力で売り方そのものを変える”Empower Staff, Transform Retail”としてSTAFF STARTの米国進出を、また初お披露目の場として、世界の小売市場で重要かつ注目度の高い本イベントへの出展を決定いたしました。

バニッシュ・スタンダード代表 小野里 寧晃のコメントバニッシュ・スタンダード 代表取締役CEO 小野里寧晃

1982年群馬県前橋市生まれ。バンドやDJなど音楽活動に明け暮れる10代を過ごし、カルチャーをより広く発信することを志し2004年大手Web制作会社に入社。主にEC開発に従事した後、2011年株式会社バニッシュ・スタンダードを設立。事業に失敗し借金数億円、社員ゼロにまで陥るも働く人の熱量を引き出したい思いから、2016年に店舗スタッフをDX化させる "スタッフテック" サービス「STAFF START(スタッフスタート)」を立ち上げる。日本経済新聞社「SUITS OF THE YEAR」イノベーション部門受賞など多数受賞、著書に『リアル店舗を救うのは誰か ~今すぐ「店舗スタッフ」にECを任せよ』(日経BP)がある。

STAFF STARTは、アメリカ進出という大きな決断をしました。僕は2022年にアメリカのLAとNYに1週間滞在し、様々な店舗でスタッフに話しかけ、生の声を聞きました。彼らは最低賃金かつチップがもらえない制度の中、それでも「このブランドが好きだから働いている」と言っていたのです。2022年からさらに物価や賃料など上がる今、彼らの、そしてゆくゆくは世界中の「好きを、諦めなくていい世の中を。」作りたいと思っています。

STAFF START国際ビジネス戦略アドバイザー Sophie Abrahamsson からのコメントSTAFF START国際ビジネス戦略アドバイザー Sophie Abrahamsson

H&MグループやLUISAVIAROMAなどのグローバルブランドでデジタルマーケティングやEC戦略を10年以上にわたりリード。ヨーロッパを代表するライブコマースソリューション「Bambuser(バンブーザー)」では2019年よりCCO(Chief Commercial Officer)を務め、その後北米法人の代表に就任。

現在はリテールテックの専門家として、企業の市場開拓やマーケティング、営業戦略を支援する。

”STAFF START occupies a unique position in the US market by bridging the gap between celebrity influencers and user-generated content, emphasizing the importance of brand ambassadors in real retail environments. This approach not only enhances authenticity but also differentiates itself from the prevalence of AI-generated content. The platform allows genuine voices of passionate individuals who truly represent the brands, while also ensuring that retail staff receive well-deserved recognition for their contributions.”



STAFF STARTは、セレブインフルエンサーとユーザー生成コンテンツのギャップを埋めることで、米国市場で独自の地位を築いています。リアルな小売環境におけるブランド大使の重要性を強調しています。このアプローチは、信頼性を高めるだけでなく、AI生成コンテンツの蔓延から自らを差別化しています。このプラットフォームは、ブランドを真に体現する情熱的な個人の本物の声を届けるとともに、小売スタッフがその貢献に対して正当な評価を受けることを保証します。

スタッフDXアプリケーションサービス「STAFF START」について

「STAFF START」は、店舗スタッフによる自社ECサイトやSNS上でのオンライン接客を可能にするスタッフDXツールです。スタッフのオンライン接客を通じたEC売上は可視化され、スタッフ個人や所属する店舗の実績として評価に利用されています。店舗スタッフの活躍・評価の場が広がることで報酬増加やキャリアアップが実現でき、EX(従業員体験/エンプロイーエクスペリエンス)向上に役立てることが可能です。

ご利用いただいているブランド数は3,000を超え、アパレルや化粧品、家具・家電、雑貨、食品、サービスなど多様な業種・業界に広がっています。2023年9月から2024年8月の間に「STAFF START」で作成されたコンテンツを経由した流通経由売上(※)は、2,091億円を達成しました。

※流通経由売上:各社ECサイトにおいて、STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された売上。複数のコンテンツを経由した場合は最後に見たコンテンツのみを計上した総額。

ファンコマースプラットフォーム「FANBASSADOR」について

「FANBASSADOR」は、企業が顧客やOB・OG(アルムナイ)など、その企業が好きな人=”ファン”と繋がり、「ファンバサダー(Fan+Ambassador)」としてECの共創やスポット雇用を可能にするサービスです。企業・ブランドのファンを集めるUGC機能「キュレーション」は、Instagram投稿をハッシュタグ検索し、ユーザーへの自社ECサイトへの掲載依頼や投稿商品の紐付け、掲載作業、効果測定まで行えます。

サービス導入に関するお問い合わせ :https://www.staff-start.com/contact.html?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=250110担当:薄井株式会社バニッシュ・スタンダード

■本社所在地 :東京都渋谷区神宮前 1-8-14

■代表取締役 :小野里 寧晃

■事業内容 :「STAFF START」の開発・運用

■URL :https://www.v-standard.com/

■STAFF START :https://www.staff-start.com/

■LINE STAFF START:https://www.staff-start.com/line-staffstart/