¡Öap bank fes ¡ì25 at TOKYO DOME ～¼Ò²ñ¤ÈÊë¤é¤·¤È²»³Ú¤È～¡×Âè4ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡ª
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAP¥Ð¥ó¥¯(ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®ÎÓÉð»Ë)¤Ï¡¢2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ)¡¦16Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡Öap bank fes '25 at TOKYO DOME ～¼Ò²ñ¤ÈÊë¤é¤·¤È²»³Ú¤È～¡×¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè4ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½!!!
¡¡½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂè4ÃÆÈ¯É½¤È¤·¤Æ¡¢B¡Çz ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±éÆü¤Ï2·î15Æü(ÅÚ)¡¢¾®ÎÓÉð»Ë¤ÈÝ¯°æÏÂ¼÷¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Bank Band¤È¶¦±é¤¹¤ëBank Band with Great Artists¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎBank Band with Great Artists¡Ï
Bank Band / ¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É / imase / Salyu / ¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª / B'z / ô¢¸¶·ÉÇ·
¡ÎBand Act¡Ï
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é / Mr.Children
¡Ô2·î16Æü(Æü)½Ð±é¡Õ¢¨·É¾ÎÎ¬ / Bank Band¤ò½ü¤50²»½ç
¡ÎBank Band with Great Artists¡Ï
Bank Band / ¾åÇòÀÐË¨²» / JUJU / Superfly / µÜËÜ¹À¼¡ / milet
¡ÎBand Act¡Ï
Saucy Dog / ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä / Mr.Children
¡ÎBank Band¡Ï¾®ÎÓÉð»Ë (Keyboards) / Ý¯°æÏÂ¼÷ (Guitar & Vocal, Chorus) / ¾®ÁÒÇîÏÂ (Guitar) / µµÅÄÀ¿¼£ (Bass) / ²ÏÂ¼¡È¥«ー¥¹¥±¡ÉÃÒ¹¯ (Drums) /»³ËÜÂóÉ× (Sax, Flute) / À¾Â¼¹ÀÆó (Trumpet) / »Í²È±¬Âç (Cello) / ²¾Í»Ò (Violin) / ¥¤¥·¥¤¥â¥â¥³ (Chorus) / ¾®ÅÄ¸¶ ODY Í§ÍÎ (Chorus)
¥Á¥±¥Ã¥È ³Æ¼ïÀè¹Ô(ÃêÁª)¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È!
¡¡ËÜÆü1·î10Æü(¶â)12:00¤è¤ê¡ÖLEncore²ñ°÷2¼¡Àè¹Ô¡×¡Ö¥íー¥Á¥±HMV¥×¥ì¥ß¥¢¥à2¼¡²ñ°÷Àè¹Ô¡×¡¢17:00¤è¤ê¡Ö¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥È2¼¡Àè¹Ô¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¼õÉÕ¤Ï¡¢ 1·î21Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª¡¢¼õÉÕÀÊ¼ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ(Äê°÷4Ì¾)¡Ù¤È¡Ø¥Ð¥ë¥³¥ËーÀÊ¡Ù¤Ï¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø»ØÄêÀÊ¡Ù¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¼õÉÕ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Õ
LEncore²ñ°÷2¼¡Àè¹Ô(ÃêÁª) / ¥íー¥Á¥±HMV¥×¥ì¥ß¥¢¥à2¼¡²ñ°÷Àè¹Ô(ÃêÁª)
1·î10Æü(¶â)12:00～1·î21Æü(²Ð)23:59
¢¨¼õÉÕ·ô¼ï¡§»ØÄêÀÊ
¼õÉÕURL https://l-tike.com/apbankfes25/
¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥È2¼¡Àè¹Ô(ÃêÁª)
1·î10Æü(¶â)17:00～1·î21Æü(²Ð)23:59
¢¨¼õÉÕ·ô¼ï¡§»ØÄêÀÊ
¼õÉÕURL https://l-tike.com/apbankfes25/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È(https://www.apbank.jp/fes25/)¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ê¹ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¹¥É¾¼õÉÕÃæ!
¡¡ap bank fes ¡Ç25¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î»öÁ°ÄÌÈÎ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¹¥É¾¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤ò¤·¤¿ÁÇºà¤ò»È¤¦¤Ê¤É¾ÃÈñ³èÆ°¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ap bank fes¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÔÂè°ì¼¡ÄÌÈÎ¡Õ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§～1·î22Æü(¿å) 23:59
Âè°ì¼¡ÄÌÈÎ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¸ø±éÁ°¤ËÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¤Ï¤³¤Á¤é(https://official-goods-store.jp/apbankfes/)¤«¤é
¡Ô¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Õ¡Ê·É¾ÎÎ¬/50²»½ç¡Ë
ÞÉ°æÍµ²ð
AYAKA FUKANO
¿¢¸¶Î¼Êå¡ÊKIGI¡Ë
tsunotsuno
DRAWING AND MANUAL
Hugo Yoshikawa
³§Àî ÌÀ
¿¹ËÜÀé³¨
WOW
¸ø±é³µÍ×
¡Î¸ø±éÌ¾¡Ïap bank fes '25 at TOKYO DOME ～¼Ò²ñ¤ÈÊë¤é¤·¤È²»³Ú¤È～
¡ÎÆü»þ¡Ï2025Ç¯2·î15Æü(ÅÚ) ³«¾ì 12:00 / ³«±é 14:00
¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯2·î16Æü(Æü) ³«¾ì 11:00 / ³«±é 13:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½ª±é»þ´Ö¤Ï³ÆÆü20:30～21:00º¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Î²ñ¾ì¡ÏÅìµþ¥Éー¥à
¡Î¼çºÅ¡Ïap bank
¡Î´ë²è¡¦À©ºî¡Ïap bank / LIVE / THE FOREST
¡ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡ÏÅìµþ¥Éー¥à
¡Î±¿±Ä¡ÏH.I.P.
¡ÎÆÃÊÌ¶¨»¿¡Ï³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ²¼¥°¥ëー¥×
¡Îweb¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://www.apbank.jp/fes25/
¡ÎX¡Ïhttps://x.com/apbankfes/
¡ÎInstagram¡Ïhttps://www.instagram.com/ap_bank_official/
¡ÎFacebook¡Ïhttps://www.facebook.com/apbank.jp/
¡ÎYouTube¡Ïhttps://www.youtube.com/channel/UC9mUrOGZUpOJ_9r8sLOywBg
ap bank¤È¤Ï
ap bank ¤Ï¡¢²»³Ú²È¤Î¾®ÎÓÉð»Ë¤È¡¢Mr.Children ¤ÎÝ¯°æÏÂ¼÷¤Ë¡¢ºäËÜÎ¶°ì»á¤ò²Ã¤¨¤¿3Ì¾¤¬µò½Ð¤·¤¿»ñ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2003 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç¤¤Ê»ØÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¤ÎÍ»»ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ìî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥Èap bank fes ¤Î³«ºÅ¡¢Éü¶½»Ù±ç³èÆ°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ap bank¤Î¡Öap¡×¤Ï¡ÖArtists' Power¡×¤ÎAP¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖAlternative Power¡×¤ÎAP ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Îap bank¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://www.apbank.jp/
ap bank fes¤È¤Ï
ap bank fes ¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¾ì½ê¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ò¿È¶á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ2005 Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓÉð»Ë¡¢Ý¯°æÏÂ¼÷¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖBank Band¡×¤È¥²¥¹¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤È¤Î¶¥±é¤ä¥Ð¥ó¥É¥¢¥¯¥È¡¢¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï´Ä¶¤Ë¤âÂÎ¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¿©»ö¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Ä¶ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¼ñ¸þ¤ò¤³¤é¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉôÊ¬Åª¤ÊÆ³Æþ¤ä¡¢¤´¤ß¤Îºï¸º¤ÈºÆÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊ¬ÊÌ²ó¼ý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¡¢14²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë²°Æâ²ñ¾ìÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ý±×¤Ï¡¢Á´³Ûap bank¤Î³èÆ°»ñ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£