²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØELECTORE¡Ù¡ß¡Ø²ÈÄí²èÊó¡Ù～ELECTORE20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ²ÈÄí²èÊó¡¦ÊÔ½¸¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Ï¢ºÜ¤òµ®½Å¤Ê1ºý¤Ë～
ELECTORE20¼þÇ¯µÇ° ¡ÖÆüËÜÊ¸²½»Ù±ç¡×¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ëÆÃÊÌºý»Ò
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØELECTORE¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥ë¥Ó¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÀßÎ©Åö½é¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢²ÈÄí²èÊó¤ÎÊÔ½¸¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Ï¢ºÜ´ë²è·×11²ó¤Î¡ÖÆüËÜÊ¸²½»Ù±ç¡×¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿1ºý¤ò2024Ç¯12·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯´©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤ØÃêÁª20Ì¾ÍÍ¤Ëºý»Ò¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãºý»Ò°ìÉô¡ä
P6-7 ¹¾¸ÍÀÚ»Òºî²È ¾®Àî°ê»ÒÍÍ
P22-23 ÆüËÜ¤ÎÈþ¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ËÄÉµÚ
¡üºý»Ò¾ðÊó¡Ê¢¨ÈóÇäÉÊ¡Ë
È¯¹ÔÆü¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Ê·î¡Ë
ÌÜ¼¡
- P2¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÉÚÂð¹â²Ú»Ò¤è¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸
- P3¡¡ ¡§Ç½³Ú»Õ ´ÑÀ¤»°ÏºÂÀÍÍ
- P4-5 ¡§Ù£¶â»Õ ¹¾Î¤Êþ»ÒÍÍ
- P6-7 ¡§¹¾¸ÍÀÚ»Òºî²È ¾®Àî°ê»ÒÍÍ
- P8-9¡¡¡§Æ«·Ý²È ¸«ÉíÀµ¹¯ÍÍ
- P10-11¡§ÆüËÜºî²È ¹â¶¶Å·»³ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ÉÔÁö°Ã »°ÎØÍÒ 13Âå »°ÎØµÙÀãÍÍ
- P12-13¡§ÍÎ²è²È ¼ò°æ¿®µÁÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡ Æ«·Ý²È ¿Í´Ö¹ñÊõ ÎëÌÚé¶ÍÍ
- P14-15¡§Ä¹±´º£Æ£Î®²È¸µ º£Æ£Ä¹½½ÏºÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡ Æ«·Ý²È ÏÂÅÄÅªÍÍ
- P16-17¡§ÃÝ¹©·Ýºî²È Éð´Ø¿éä»ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡ À÷¿§ºî²È ¿Í´Ö¹ñÊõ ¾®µÜ¹¯ÀµÍÍ
- P18-19¡§µþ²Û»Ò»Ê ËöÉÙ ¼ç¿Í »³¸ý¾ÍÆóÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼¿·Ý²È ¿Í´Ö¹ñÊõ ¾®¿¹Ë®êÌÍÍ
- P20-21¡§¥¬¥é¥¹¹©·Ýºî²È ÇòÈ¨ÌÀÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡ Ä¦¶âºî²È ¿Í´Ö¹ñÊõ ·ËÀ¹¿ÎÍÍ
- P22-23¡§¡Î¥¨¥ë¥Ó¥åー¡Ï¡ÈÆüËÜ¤ÎÈþ¡É¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ËÄÉµá¤·¤Æ¡¢È©¤â¿´¤â±ð¤ä¤«¤Ë
¢¨ÊÔ½¸¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×·ÇºÜ¸¶¹Æ¤òÅ¾ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï·ÇºÜÅö½é¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢ã¤´´õË¾¤ÎÊý¤Øºý»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢¨ÃêÁª20Ì¾ÍÍ¢ä
20Ì¾ÍÍ¤ØÃêÁª¤Çºý»Ò¡Ø¡Ö¥¨¥ì¥¯¥Èー¥ì¡×¤È¡Ö²ÈÄí²èÊó¡×¤¬Â£¤ë Èþ¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥àÆâ¤ÎÊç½¸Í×¹à¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://forms.gle/ae3MqkWyC7B3zdsX8
¥¨¥ë¥Ó¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ØÆüËÜÊ¸²½»Ù±ç¡Ù
¥¨¥ë¥Ó¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØELECTORE¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢³°Â¦¤«¤é¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¤Ï¡¢³°¸«¡¢·ò¹¯¤Ê¤É¤ÎÆâÂ¦¡¢¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤Ê¤É¡¢¡Ö³°¡¦Æâ¡¦¿´¡×¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿´¡×¤Î»ý¤ÁÊý¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ÎÃæ¤Ç¼é¤êÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Í·Á¡¦Ìµ·Á¤ÎÆüËÜÅÁÅýÊ¸²½¡¦·ÝÇ½¤Ï¡¢¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¿¼¤¤Àº¿ÀÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈþ¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡È´¶Æ°¡È¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¶¯¤¤·Ò¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëÆüËÜÊ¸²½¤òÀßÎ©Åö½é¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥Ó¥åー(³ô) ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÉÚÂð¹â²Ú»Ò¤è¤ê¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖºòÇ¯¡¢¥¨¥ë¥Ó¥åー¤ÏÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´°¦¸Ü¡¢¤´»Ù±ç¤Î»òÊª¤È¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÁÏÎ©Åö½é¤è¤ê¡¢¡ÈÁí¹çÈþ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÈþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆüËÜÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¡¢¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜÊ¸²½»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¡Ø²ÈÄí²èÊó¡Ù¤µ¤ó¤È¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ïÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î20¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¡¢½÷À¤Î³§ÍÍ¤¬Èþ¤·¤¯·ò¹¯¤Ç¿´Ë¤«¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¨¥ë¥Ó¥åー³ô¼°²ñ¼Ò
TEL¡§03-6433-5490¡¡ FAX¡§03-6433-5491
¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-7-1 ÀÖºä±Ýºä¥Ó¥ë6F
ELECTORE¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://ellebeau.com/¡¡
Áí¹çÈþ¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://sougoubi.com/¡¡¡¡
¥¨¥ë¥Ó¥åー¥Õ¥¡ー¥à¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ellebeaufarm_electore/
¥¨¥ì¥¯¥Èー¥ì¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/electore_official/