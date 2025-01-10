¥¥ä¥Î¥ó¤¬TSMC¼Ò¡Ö2024 Excellent Performance Award¡×¤Î¡ÖExcellent Production Support in Advanced Packaging¡×¤ò¼õ¾Þ
¥¥ä¥Î¥ó¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥êーÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.¡Ê°Ê²¼¡ÖTSMC¼Ò¡×¡Ë¤è¤ê¡¢TSMC¼Ò¤Î»ö¶È¤ª¤è¤ÓÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿´ë¶È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö2024 Excellent Performance Award¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖExcellent Production Support in Advanced Packaging¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
º£²ó¥¥ä¥Î¥ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö2024 Excellent Performance Award¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°ÎÎ°è¤Ç¤ÎÍ¥½¨¤ÊÀ¸»º¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖExcellent Production Support in Advanced Packaging¡×¤Ç¤¹¡£È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹âÀÇ½²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Î¸å¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤ÏÀºÅÙ¤ÈÀ¸»ºÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿È¾Æ³ÂÎÏª¸÷ÁõÃÖ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¡¢¿×Â®¤ÊÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¤ä½ÀÆð¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ÇTSMC¼Ò¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ä¥Î¥ó¤Î¡ÖExcellent Performance Award¡×¼õ¾Þ¤Ï¡¢2021Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¥ä¥Î¥ó¤ÏÏª¸÷ÁõÃÖ¤Îµ»½Ñ¤ä¥µ¥Ýー¥È¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ä¥Î¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸´ðÈÄÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£