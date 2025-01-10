£Á£Î£Á¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÀéºÐ¡Ö¥Ï¥¹¥«¥Ã¥× ¥¶¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡Ö½Õ¤ò¸Æ¤Ö¡ª¤¤¤Á¤´¥¹¥¤ー¥Ä¤ÈÎÁÍýÄ¹¤¿¤Á¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¡Ê2·î～4·î¤ÎÅÚÆü½Ë¡Ë¤ò³«ºÅ

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IHG ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î19¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,300¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢2,000¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ, ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó, ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä, ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´
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InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î ¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó375,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨2024Ç¯3·î31Æü¸½ºß
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