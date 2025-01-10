³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ä¿Í»öÏ«Ì³´ØÏ¢¾ðÊó¤òÄó¶¡ ¡ØASEAN5¥õ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÊÌHR¥»¥ß¥Êー¡Ù1·î17Æü³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¤Ï³¤³°¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤ª¤è¤Ó¼ÂÌ³Ã´Åö¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ØASEAN5¥õ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÊÌHR¥»¥ß¥Êー¡Ù¤ò2025Ç¯£±·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥×¤ÎASEAN ³Æ¸½ÃÏË¡¿Í¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤è¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ä¿Í»öÏ«Ì³´ØÏ¢¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£ÆüËÜ¿ÍÉëÇ¤¼Ô¤Î¥Ó¥¶¤ä¡¢Æü·Ï´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î²ÝÂê¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂÐºöÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥ß¥Êー³µÍ×
Æü»þ¡§
2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡ËÆüËÜ»þ´Ö15:00～17:15
¾ì½ê¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ(Zoom¤Ç¤Î³«ºÅ)
ÆâÍÆ¡§
ASEAN³Æ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¡¢ºÎÍÑ´ØÏ¢¡¢¿Í»öÏ«Ì³´ØÏ¢¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡¢¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
15:00~15:05 ³«²ñ°§»¢
15:05~15:20 ¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¡
Pasona HR Malaysia Sdn.Bhd. ¡¡Managing Director¡¡º£Æ»À¿
15:20~15:35 ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë
Pasona Singapore Pte. Ltd. ¡¡Managing Director¡¡¿¹Â¼Èþºé
15:35~15:50 ¥Ù¥È¥Ê¥à
Pasona Group Inc. Vietnam Sales Support Office Manager¡¡²ÃÆ£Éð
15:50~16:05 ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢
PT. Pasona HR Indonesia¡¡President Director¡¡¸ÍÌðºê¿ðÊæ
16:05~16:20 ¥¿¥¤
Pasona Recruitment (Thailand) Co Ltd. ¡¡Managing Director¡¡îì¿½¨
16:30~17:10 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
17:10~17:15 ÊÄ²ñ°§»¢
ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ
Äê°÷¡§
200Ì¾
URL¡§
https://info.pasona.co.jp/event_input/GLB/20250117
¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¡¡¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É¡¡p-seminar@pasona.co.jp