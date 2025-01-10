Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ÖJTA DIRECT¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£ÒÅì³¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ °ìºÈ)¤Ï¡¢2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢£Ê£ÒÅì³¤¡Ë¤Î¼ÖÎ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ÉÊÈÎÇäEC¥µ¥¤¥È¡ÖJTA DIRECT¡×¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥£ー¥¨ー ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤Ï£Ê£ÒÅì³¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾¦ÉÊ²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ì¥ó¥È¥ì¡×Æâ¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥·ーÍÍ¤ËÄó¶¡Ãæ¤ÎÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ ÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª ¢§
https://jtaec.base.shop
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
JTA DIRECT¤È¤Ï
¡¡JRÅì³¤¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¦ºßÍèÀþ¡¦±Ø¥µ¥¤¥ó¡¦±ØÌ¾É¸¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÅ´Æ»¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÆüÍÑÉÊ¤«¤éÅ´Æ»¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤ò½ç¼¡¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥È¥ì¤È¤Ï
¡¡¥é¥¤¥»¥ó¥·ー¤Î³§ÍÍ¤¬£Ê£ÒÅì³¤¤Î¼ÖÎ¾Åù¤ò»È¤Ã¤Æ¥°¥Ã¥º¤òÀ©ºî¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ´Æ»¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢3£Ä¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö¤òÌÜÅÓ¤Ë¡¢¾¦ÉÊ²½¤Î¿½ÀÁ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¨¤ëµ¡Ç½¤â¼ÂÁõ¤·¡¢ÁÇºà¤Î¸¡º÷¤«¤é¾¦ÉÊ²½¿½ÀÁ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§ ¥ì¥ó¥È¥ì¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª ¢§
https://lp.rentore.jp/(https://lp.rentore.jp/)