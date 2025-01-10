¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¡¢½Õ¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º ¥×¥ì¥¤¡¦¥Ç¥¤¥º¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª
¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¡Ê°Ê²¼¡¢HKDL¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～£µ·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Æ¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º ¥×¥ì¥¤¡¦¥Ç¥¤¥º¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½Õ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥ÉÅ´Æ»¤Ç³Ú¤·¤¤Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª Îó¼Ö¤ä±Ø¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê´ú¾þ¤ê¤ä»æ¿áÀã¤¬Áõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¥Ñー¥¯Æâ¤ò¥²¥¹¥È¤ÈÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¥Ñー¥¯¤ò½ä¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÊÎ¹¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡ª
Î¹¤Î´î¤Ó¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤½Õ¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È±Ø¤ØÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¥êー¥á¥¤¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¿·¤·¤¤²Î¤È¥À¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î±Ø¤Î¥âー¥á¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÀìÍÑ¥¤¥¹ÉÕ¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡¢¥Ñー¥¯Æâ¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÂç¹¥¤¤ÊÍ§¿Í¤ÈÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Î¹¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿·¤¿¤Ê¥»¥ë¥Õ¥£ーÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤½Õ¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç½Õ¸ÂÄê¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ö¥¸¥ç¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡×¥·¥çー¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Õ¤é¤·¤¤Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¥²¥¹¥È¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Î¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤ªÅÚ»º¡¦¥Õー¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¤â¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
½Õ¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥Õー¥É¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥·¥êー¥º¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ー¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡¢¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡¢¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ê¤É¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï½Õ¸ÂÄê¤Î¥×¥é¥ó¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢ー¥È¡õ¥¯¥é¥Õ¥È¤ÇÎ¹¤ÎµÇ°ÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¤È¥êー¥Ê¡¦¥Ù¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥±ー¥¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢²Ä°¦¤¤µ¨Àá¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿µÒ¼¼¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤ÎÎ¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëËâË¡¤ò¡ª
¡Ö¥¢ー¥êー¡¦¥Ñー¥¯¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¡¦¥Ñ¥¹¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤â¤Ã¤ÈËâË¡¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º ¥×¥ì¥¤¡¦¥Ç¥¤¥º¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¹¤ò»öÁ°¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤ä¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È±Ø¤Ë¡¢Â¾¤Î¥²¥¹¥È¤è¤ê1»þ´ÖÁá¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¡¢¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¤ÎÄ¾±Ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î29Æü¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ç¡¢2Çñ°Ê¾åÏ¢Çñ¤¹¤ë¤È¡¢½ÉÇñÎÁ¶â¤¬30¡ó¥ª¥Õ*¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ñー¥¯¤ÇËâË¡¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¸å¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤½¤Î´¶Æ°¤ò°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
*³ä°ú¤µ¤ì¤¿µÒ¼¼ÎÁ¶â¤Î¹ç·×³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ10%¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¡¢¤ª¤è¤Ó³ºÅö¤¹¤ë½ôÀÇ (¤¢¤ì¤Ð) ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HKDL¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¤Î¤´·×²è¤Ë¤Ï³Æ¼Ò¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/25_1_69a2930c16d6b52fe2400a23602fd6d7.jpg ]
¡ö³ÆÎ¹¹Ô¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢ーÆâÍÆ¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
###
HKDL¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë°Ê²¼¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¸·¼é¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ñー¥¯¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¸å¤Ï¡¢¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤ÎÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ»öÁ°¤Ë¥Ñー¥¯Æþ±àÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤´Íè±à¤Î90ÆüÁ°¤è¤êÍ½Ìó²Ä¡Ë
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hongkongdisneyland.com/
¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Îð¤ä¹ñÀÒ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥ËーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥Èー¥êー¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤³¤Î¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë8¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥é¥ó¥É¤ÇÃµ¸¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤ÎËÁ¸±¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ç´°àú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·ËâË¡¤Ï¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Ï¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê²ÈÂ²¤ò½õ¤±¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ä¼ã¼Ô¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤ò¾©Îå¤·¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÊë¤é¤·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ÎËâË¡¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢Íè±à¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤è¤¦
³«±à»þ´Ö¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤ÎÆþ±àÍ½Ìó¤ä¥Ñー¥¯Æâ¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡¦¥Ñ¥¹¡×¤Î¼êÇÛ¤â²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿GPSÂÐ±þ¥Þ¥Ã¥×¤Ç¥Ñー¥¯Æâ¤ÎÌÜÅªÃÏ¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñー¥¯ÆâµÚ¤Ó¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍ½Ìó¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñー¥¯¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÀìÍÑ¥«¥ì¥ó¥Àー¤È²ñ°÷ÆÃÅµ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥Ñー¥¯¤Ø¤ÎË¬Ìä¤¬¤è¤ê¥Þ¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iOS¡§https://itunes.apple.com/app/id1077550649
Android users¡§https://goo.gl/ZbHHbP
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë²èÁü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é: https://bit.ly/428XRbZ