¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡ÛÆüËÜºÇÂçµé¡ª¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇîÍ÷²ñ2025¡×¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇîÍ÷²ñ2025¡×
´ü´Ö¡¿¾ì½ê¡§2025Ç¯1·î20Æü(·î)～2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿ ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ ³Æ³¬
ÆÃÀß¡§https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/valentine/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§https://web.hh-online.jp/hankyu-food/
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Îº×Åµ¡ÖºåµÞ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇîÍ÷²ñ2025¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡£2025Ç¯¤Ï9³¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDreamin¡Ç CHOCOLATEPIA(¥É¥êー¥ß¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ô¥¢¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤È¤Ó¤¤ê¤ÎÂÎ¸³¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤¬ÂÔ¤Ä5¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¸ý¤â¿´¤â¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Á´´Û¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È°ì¿§¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈºåµÞ¥Á¥ç¥³É´²ßÅ¹¡É¤Ë¡£¹ñÆâ³°¹ç¤ï¤»¤ÆÌó300¥Ö¥é¥ó¥ÉÌó3,000¼ïÎà¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇîÍ÷²ñ2025¡×¤Ï³Ú¤·¤µÀ¤³¦No.1¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
- ¡Ö¥«¥«¥ª¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡×¡¿9³¬ºåµÞ¤¦¤á¤À¥®¥ã¥é¥êー
¤½¤ÎÌÚ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤Ó¤È¤ÎÇ®¤¤¿´¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä
¡ÈÅÁÀâ¤Î¥«¥«¥ª¤ÎÌÚ¡É¤òµá¤á¤Æ¡¢¤¤¤¶¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ØGO¡ª
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¾ðÇ®¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î
¤«¡©¤Ò¤ÈÎ³¤Î¥«¥«¥ª¡¢°ìËç¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î
ÁÛ¤¤¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡£»ä¤¿¤Á¥«¥«¥ªÃµ¸¡Ââ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë
¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥«¥ª¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡ÊËÁ¸±²È¡Ë¤ÎÊª¸ì¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥³ー¥Êー¡¢¥«¥«¥ª¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤¬¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ì¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥«¥«¥ª¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡×¥Ñ¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¡Ê45gÆþ¤ê¡Ë1,383±ß
¡Ö¥ì¥Ã¥É ¥´ー¥ë¥É ¥¢¥ó¥É¥°¥êー¥ó¡×Cacao Criollo 75% /¥×¥é¥ê¥Í ¥Õ¥ìー¥Ðー9¼ï ¥¢¥½ー¥È¥á¥ó¥È¡Ê90gÆþ¤ê¡Ë2,808±ß
¡Ö¥Î¥¨¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡×¥Þ¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥È¥¥¥ê¡Ê1Ëç62g¡Ë1,923±ß
- ¡ÖÈëÌ©¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¡×¡¿9³¬ ºÅ¾ì
¤³¤³¤Ï¡¢ÈëÌ©¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©Ë¼¡£¤Û¤ó¤È¤ÏÆâ½ï¤À¤±¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¼«Ëý¤Îµ»¤ä¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬·æºî¤òÀ¸¤ß¤À¤¹½Ö´Ö¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤¿¤Ã¤×¤ê¤´´®Ç½¤¢¤ì¡£
À¤³¦¤ÇÌ¾¤À¤¿¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Îµ»¤ä»Å¾å¤²¤Î¹©Äø¤ò´Ö¶á¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò¾ÞÌ£¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤ä¡¢²ñ¾ì¤Ç¾Æ¤¤¿¤Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ç¥³¥¹¥¤ー¥Ä¥³ー¥Êー¡¢¹ñ»º´»µÌ¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò°ìÎ³¤«¤é´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÎ³¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¡¦¥á¥¾¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥ª¥ó¥« ¥·¥ç¥³¥é¡Ê1¸Ä¡Ë880±ß
¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¦¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥¢¥ª¥¡¦¥Ñ¥ê¡×Åìµþ¾Æ¤ ËõÃã¥·¥ç¥³¥é / ¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ê³Æ1¸Ä¡Ë³Æ459±ß
¡Ö¥Ù¥ë¥¢¥áー¥ë¡×¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¥³¥é¥«¥¹¥¿ー¥É¡Ê¥×¥é¥ê¥Í¥«¥¹¥¿ー¥É¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥«¥¹¥¿ー¥É¡Ë¡Ê³Æ1ËÜ¡Ë³Æ605±ß
¡Ö¥¯¥ê¥ª¥í¡×¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ê1¸Ä¡Ë651±ß[ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê]¡ý1·î20Æü¡Ê·î¡Ë～1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ö¥µ¥í¥ó ¥É ¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¾Æ¤¥·¥ç¥³¥é¥Ôー¥«¥ó ¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë1,801±ß
¡Ö¥ß¥å¥ê¥ë¡×¾Æ¤¤¿¤Æ¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¦¥ß¥å¥ê¥ë¡Ê1¸Ä¡Ë407±ß¾Æ¤¤¿¤Æ¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¦¥ß¥å¥ê¥ë¥Ç¥£¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§3¸Ä¡¦¥Á¥ç¥³¥Ç¥£¥Ã¥×1¸Ä¡Ë[ºåµÞÀè¹ÔÈÎÇä]
- ¡Ö¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¥¹¥Úー¥¹¥é¥ó¥É¡×¡¿9³¬ ½Ëº×¹¾ì
¥Ï¥íー¡ª ¤³¤Á¤é¡¢±§Ãè¤ËÉâ¤«¤ÖÍ·±àÃÏ¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¥¢¥¤¥¹¤Î¾®ÏÇÀ±¤Ë¡¢¥³ー¥ó¤Î¥í¥±¥Ã¥È¡Ä¶õÁÛ¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ç
¸Â¤ê¤Ê¤¯¹¤¬¤ë¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ø¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥À¥¤¥Ö¡ª
19¥Ö¥é¥ó¥É50¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢18¥Ö¥é¥ó¥É35¼ïÎà¤¬²ñ´ü¤ÎÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤¬Â·¤¦¥¨¥ê¥¢¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢¥¤¥¹¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëÌ¥ÏÇ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¾å¡Ë¡Ö¥ë¡¦¥Õ¥ëー¥ô¡×¤¤¤Á¤´¤È¥«¥«¥ª¥Ñ¥ë¥×¤Î¥½¥ë¥Ù 495±ß ²¼¡Ë¡Ö¥Ð¥Ó¡×¥Á¥ç¥³¥ìー¥È 385±ß
¡Ö¥Ô¥¨ー¥ë ¥Þ¥ë¥³¥êー¥Ë¡×¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡¡935±ß
¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥¨¥¹ ¥³¥ä¥Þ¡×¥¹¥È¥í¥Ù¥êー ¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー2025 ¤¢¤Þ¤ª¤¦¡ß¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¥«¥«¥ª64¡ó 880±ß
- ¡Ö¥Á¥ç¥³¥µ¥ó¥É¥é¥Ü¥é¥È¥êー¡×¡¿9³¬ ¥¢ー¥È¥¹¥Æー¥¸
¤³¤³¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¡È¥Á¥ç¥³¥µ¥ó¥É¤Î¸¦µæ½ê¡É¡£Æü¡¹¥Á¥ç¥³¥µ¥ó¥É¤ò¸¦µæ¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¸¦µæ½ê¤ÎÃæ¤ò¡¢¤½¤Ã¤ÈÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ìó240¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¿ä¤·¥µ¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢1¸Ä¤«¤é¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤ò»î¤·¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¾¦ÉÊ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
³°Â¦¤Î¥¯¥Ã¥ー¤È¶´¤ó¤ÀÃæ¿È¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Á¥ç¥³¥µ¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢17¥Ö¥é¥ó¥É78¼ïÎà¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¥Þ¥«¥í¥ó¥é¥Ü¥é¥È¥êー¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥¯¥í¥·¥§¡×¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥µ¥Ö¥ì¥µ¥ó¥É¡Ê1¸Ä¡Ë540±ß¡¢¡Ö¥«¥¤¥«¡×¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡Ê1¸Ä¡Ë378±ß¡¢¡Ö¥»¥¤¥¤¥¤¥Á¥í¥¦ ¥Ë¥·¥¾¥Î¡×CBS ¥Ç¥£¥í¥ó ¥é¥à¥ì¥¶¥ó¡Ê1¸Ä¡Ë741±ß[ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê]¤Ê¤É
- ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¡¿9³¬ ¤¦¤á¤À¥Ûー¥ë
¤Ê¤á¤é¤«¡¢¤È¤í¤ê¤ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡£
¤«¤é¤Ã¤Ý¤ÎÀô¤òËþ¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿´¤È¤í¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ª
¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¡¢¥Æ¥êー¥Ì¤Ë¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥Á¥ç¥³―¥È¡¢¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¢¥ê¥«ー¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Ê¤É¤¬½¸·ë¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤äÆüËÜ¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¤ËÍÎ¼ò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Ðー¡Ê´ü´Ö¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤âÊ»Àß¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥¥¥·¥§ ¥É¥¥ ¥Ü¥ï¡×¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Æ¥êー¥Ì¥·¥ç¥³¥é¡Ê1ËÜ¡Ë3,201±ß¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥¨¥¹ ¥³¥ä¥Þ¡×¥Æ¥êー¥Ì ¥É¥¥ ¥·¥ç¥³¥é ¥Ø¥Ã¥³¥ó¥À¡Ê1ËÜ¡Ë2,538±ß¡¢¡ÖÏÂ³Ú¹È²°¡×CHOCOLAT YOKAN¿é¤«¤µ¤Í¡Ê380gÆþ¤ê¡Ë3,501±ß[ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê]
¡Ö¥ß¥å¥ê¥ë¡×¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¦¥ª¡¦¥ß¥å¥ê¥ë¡Ê1¸Ä¡Ë850±ß[ºåµÞÀè¹ÔÈÎÇä]¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¦¥¨¥¹¡×¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é ¥ª¥Ú¥é¡Ê1¸Ä¡Ë651±ß¡¢¡Ö¥¬ー¥È¥³¥³¥¢¡×¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥³¡Ê1¸Ä¡Ë594±ß[ºåµÞÀè¹ÔÈÎÇä
¡Ö¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹¡×¥ê¥«ー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê8¸ÄÆþ¤ê¡Ë3,601±ß¡¢¡Ö¥¢¥½¥ó¥Ðー¥°¡×¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó£µP¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡Ë1,620±ß
- ¿©¤Ù¤Æ¡¢Â£¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¡ªÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ¤Î¹¬¤ò¹þ¤á¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÅÐ¾ì
ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯¡£º£¤â¤Ê¤ªÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤É¤âÃ£¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÄÔ¸ý¥·¥§¥Õ¤Î¸Î¶¿¡¦Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÌÃ¼ò¤ò»È¤Ã¤¿4¼ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò¤â¤Ä¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ä¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÁ´²õ¤·¤¿±üÇ½ÅÐ¤Î¼òÂ¢¤«¤éµß½Ð¤µ¤ì¤¿¼òÊÆ¤Ç¡¢¶âÂô¤ÎÏ·ÊÞÂ¢¤È¶¦Æ±¾úÂ¤¤·¤¿½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡ÖÄá¤ÈÊ¡¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Éü¶½¤Ø¤Î´ê¤¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¢¿Í¤Îå«¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Çä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¡¢H2O¥µ¥ó¥¿¡Ê¢¨¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ§ÄêNPOË¡¿ÍÁ´¹ñ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤à¤¹¤Ó¤¨¤ÎÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨H2O¥µ¥ó¥¿¤ÏºåµÞ¡¦ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëH2O¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ë ¥·¥ç¥³¥é ¥É¥¥ ¥¢¥Ã¥·¥å¡×¥·¥ç¥³¥é -ISHIKAWA-¡Ê4Î³Æþ¤ê¡Ë2,501±ß[ºåµÞ¸ÂÄê]
¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¥í¥Õ¡×Äá¤ÈÊ¡¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡Ë918±ß[ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê]
¡Ö½¡¸¼¼òÂ¤¡ß¥â¥í¥¾¥Õ¡×½ãÊÆÂç¶ã¾ú¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡ÊSOGEN ½ãÊÆÂç¶ã¾úSamurai Queen¡Ë¡Ê10¸ÄÆþ¤ê¡Ë1,296±ß[ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¸ÂÄê]