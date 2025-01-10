¡ÚÊ¡ÅçÆü»º¡Û¥Õ¥¯¥Ë¥Á¥ãー¥¸º×2025 Âè°ìÃÆ¥²¥¹¥È·èÄê¡ª
Ê¡ÅçÆü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò(https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/)¡Ê°Ê²¼Ê¡ÅçÆü»º¤ÈÎ¬¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¶â»Ò çÐ»Ö¹¬¡Ë¤Ï¡¢Ê¡ÅçÆü»ºPRESENTS ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡õ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¯¥Ë¥Á¥ãー¥¸º×2025¡×¤ò2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Õ¤¯¤·¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¯¥Ë¥Á¥ãー¥¸º×2025¤Ï¡¢Ê¡ÅçÆü»º¼çºÅ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡õ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ªº×¤ê¤Ø¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥Õ¥¯¥Ë¥Á¥ãー¥¸¤³¤É¤â´ð¶â¤òÄÌ¤·¡¢Ê¡Åç¸©Æâ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥ÈÂè°ìÃÆ¤¬·èÄê¡ª
¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
½Ð¿È: Ê¡²¬¸© À¸Ç¯·îÆü: 1978/09/17
NSC(µÈËÜ¶½¶ÈÍÜÀ®½ê)Âçºå¹»22´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
2006Ç¯～2011Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¶ÚÆùÎ±³Ø¤ò·Ð¸³¡£
2021Ç¯Ëö¤ËµÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¤·ÆÈÎ©¡£
¶áÇ¯¤ÏYouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥óÅù¤Î¶ÚÆù¿©ÉÊ¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë¤âÃíÎÏ¡£
¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯.com(https://nakayamakinnikun.com/?srsltid=AfmBOoqyv-Qc1qwoAufe9U5-TWwr7R2iaYSVxiDkIYSmnnhvPcxBt2kp)¤è¤ê°úÍÑ
¡Ö¥äー!! ¥Ñ¥ïー!!¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡ª¤É¤ó¤ÊÇ®¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª³Ú¤·¤ß´ë²è¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ú¥¤¥ó¥È¥«ー¤ä¥ê¥¢¥ëÆæ²ò¤¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè¾ìÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://teket.jp/11028/42864
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ïteket¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Ê¡ÅçÆü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò çÐ»Ö¹¬
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©960-8102¡¡Ê¡Åç»ÔËÌÄ®2ÈÖ32¹æ
ÀßÎ©¡§1938Ç¯8·î18Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¡Åç¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ½Â¤¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÈÎÇäÊÂ¤Ó¤Ë½¤Íý¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä¡¢ÉôÉÊ¡¢ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¼«Æ°¼Ö¥êー¥¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¡¢¼«Æ°¼Ö½ý³²ÊÝ¸±ÂåÍý¶ÈÌ³¤Ê¤É¡£
¼Ò°÷¿ô¡§653Ì¾¡Ê2024Ç¯7·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶È½ê¡§¿·¼ÖÅ¹ÊÞ ¡§41Å¹¡¢Ãæ¸Å¼ÖÅ¹ÊÞ¡§7Å¹¡¡¢¨¸½ºßÉÙ²¬Å¹¤Ï±Ä¶È¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§024-523-2111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡ã ¥á¥Ã¥»ー¥¸ ¡ä
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÇÊ¡Åç¸©¤Î³§ÍÍ¤Ë°Â¿´¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥«ー¥Ç¥£ー¥éー¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¡£¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢²áÁÂ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ò²ñ¡¢SDGs¡¢ºÒ³²ÂÐºö¡¢¤½¤·¤ÆÉü¶½¡£ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡£ÃÏ°è¤Ë½ÀÆð¤Ë¡£¤¤¤Á¡¢¤Ï¤ä¤¯¡£
¥Õ¥¯¥Ë¥Á¥ãー¥¸¥í¥´
¥Õ¥¯¥Ë¥Á¥ãー¥¸¤È¤Ï¥Õ¥¯¥Ë¥Á(Ê¡ÅçÆü»º¤ÎÎ¬¾Î)¡Ü¥Á¥ãー¥¸¤Ç¡¢Ê¡ÅçÆü»º¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»ö¶È¤ÎÁí¾Î¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡ÅçÆü»º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡ÖÊ¡Åç¤Ë¸µµ¤¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://fukunicharge.com/