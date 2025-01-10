Ê¡²¬¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë½ÉÇñ¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¶È³¦¸¦µæ²ñ¡õ¹çÆ±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¡×¡ãÊ¡²¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¡ä¤Ç³«ºÅ¡ª
Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë½ÉÇñ¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤òÂ¥¿Ê¤·
¸©Æâ½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤Î¿ÍºàÉÔÂ²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤ä
¹çÆ±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤ÉÎ±³ØÀ¸¤ò´Þ¤à³ØÀ¸¤ä½¢¿¦¡¦Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿
¸ÛÍÑÂ¥¿Ê»Üºö¡ÖÊ¡²¬¸©½ÉÇñ¶È¸ÛÍÑÂ¥¿Ê»ö¶È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¶È³¦¸¦µæ²ñ¡õ¹çÆ±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¡×¤Ç¤Ï
³ØÀ¸¤Ï¶È³¦¡¦´ë¶ÈÍý²ò¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆºÇ¿·¤Î´ë¶È¾ðÊó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÂ¾
°ìÈÌµá¿¦¼Ô¤Ï´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¶È³¦¸¦µæ²ñ¡õ¹çÆ±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¡¦³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£³«ºÅÆü»þ¡¡
¡¡ÎáÏÂ £·Ç¯ 2·î 1 Æü(ÅÚ¡Ë 13¡§00～16¡§30
12¡§30～¡¡¡¡¡¡¡¡ »²²Ã¼Ô¼õÉÕ³«»Ï
13¡§00～13¡§45¡¡¶È³¦¸¦µæ²ñ
13¡§50～16¡§30 ¹çÆ±²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ
¢£¾ì½ê
¡¡Ê¡²¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¡¡8³¬¡¡A¥Ûー¥ë
¡¡https://www.ffb.jp/access/
¢£»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡Ê¡²¬¸©Æâ¤Î½ÉÇñ¶È¤Ç¤Î½¢¿¦¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý
¡¡¢¨2026Ç¯3·î°Ê¹ßÂç³ØÅùÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÊý¤â¶È³¦¸¦µæ¤ä´ë¶È¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥é¥· :
https://www.ahc-net.co.jp/lp/fukuoka-shukuhaku/Step4_jobseeker/download/Flyer_fukuoka-shukuhaku_Step4_JobSeeker0201.pdf
¥Á¥é¥·¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢¡¶È³¦¸¦µæ²ñ¡¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¢¡
¥Æー¥Þ¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«¤Î½ÉÇñ¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ë¡×
ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¿Ø¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©¤Î½ÉÇñ¶È³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÄÇ½À¡¢
¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤Ê¤É¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¸æ²Ö¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Î©²Ö Àé·î¹á »á
Ê¡²¬½÷³Ø±¡Âç³Ø¡¡¿ÍÊ¸³ØÉô¡¡¸½ÂåÊ¸²½³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡ÉâÅÄ ±ÑÉ§ »á
¥´¥ê¤±¤ó»á¡¡Ê¡²¬¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¡
¢¡¶È³¦¸¦µæ²ñ¡¦´ë¶È¥Öー¥¹Ë¬Ìä¢¡
¢£½ÐÅ¸´ë¶È
¡¡30¼ÒÄøÅÙ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡½ÐÅ¸´ë¶È¤Ï°Ê²¼ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.ahc-net.co.jp/lp/fukuoka-shukuhaku/Step4_jobseeker/
¢£»²²Ã¼Ô¡¡¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¡¡¢¨»öÁ°Í½Ìó¡õ¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉºÇÂç1,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
»²²Ã¼Ô¿½¤·¹þ¤ß :
https://forms.gle/rN9ZXWC1uhCu7zPZ7
¾åµ¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£