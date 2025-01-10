Åö¼Ò»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌóÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Åö¼Ò¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¤è¤ê¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¾®¾¾¼þÊ¿¤Î½¢Ç¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·Ð±ÄÂÎÀ©¤Îºþ¿·¡¢¼ÒÌ¾¤ÎÊÑ¹¹¡¢ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¤Î°ÜÅ¾¤Ê¤É²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎÀ©¤òÂçÉý¤ËÅ¾´¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºâÌ³ÂÎ¼Á¤ÈÂ»±×ÂÎÀ©¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¡¢ÉÔºÎ»»»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¡¢M&A¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç2024Ç¯£¶·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Äê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Äê´¾ÊÑ¹¹¤ò·èµÄ¤·¤¿¤Û¤«¡¢2024Ç¯£··î30Æü¤Ë¤ÏÂç¼ê°åÎÅË¡¿Í¥°¥ëー¥×¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î»ÜÀß¤ØÊ¡»ã²ð¸îÍÑÉÊ²·¡¢µë¿©²·¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹µÚ¤Ó·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë°åÎÅÅª´ÑÅÀ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¡Ê±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ´Þ¤à¡Ë¤ä¡¢¾¦ÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë»Ý¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¿©ÉÊÀ½Â¤²ñ¼Ò¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¹µÁ¤Î¡Ö¿©¡×¤Î²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¡¢ÉÂ±¡¿©µÚ¤Ó²ð¸î¿©¤Î¥ì¥·¥Ô³«È¯¤äÄ´Íý¶µ°é¤ò¹Ô¤¦Ä´ÍýÂç³Ø¹»¤È¥ì¥·¥Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬½¾Íè»ý¤Á¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÇ§²Ä¤ËÂ§¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÅö¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¡¢¹¹¤Ê¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Äó·È³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¡¢1975Ç¯¤ËµìÏ«Æ¯¾Ê½ê´É¤Î¿¦¶È·±Îý¹»¤È¤·¤Æ³«¹»¤µ¤ì¡¢1986Ç¯¤Ë¿¦¶ÈÇ½ÎÏ³«È¯Â¥¿ÊË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢µìÏ«Æ¯¾Ê¤ÈÆàÎÉ¸©¤ÎÇ§²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢¡ÖÄ´Íý»Õ¡×¤È¡¢À¤³¦¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÄ´Íýµ»Ç½»ÎÊä¡×¤Î£²¤Ä¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î´ð½à¤ËÂ§¤·¤¿¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆàÎÉÄ´ÍýÃ»´üÂç³Ø¹»¤È¥ì¥·¥Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Æ±Âç³Ø¹»¤«¤éÉÂ±¡¿©µÚ¤Ó²ð¸î¿©¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Åö¼Ò¤¬2024Ç¯7·î¤ËÄó·È¤ò¶¯²½¤·¡¢´û¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê°åÎÅË¡¿ÍµÚ¤Ó2024Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿»Ò²ñ¼Ò²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ø¿×Â®¤ÊÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÈÎÇä¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Äó·ÈÀè¤Î³µÍ×
Ì¾Á°¡§ÆàÎÉÄ´ÍýÃ»´üÂç³Ø¹»
½»½ê¡§¢©630-8325 ÆàÎÉ»ÔÀ¾ÌÚÄÔÄ®191-2
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹¡¡ÅÄÃæ ¹°Ç·
£³¡¥ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®¾¾¼þÊ¿¤è¤ê
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î½¼¼Â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ò²ñ¼Ò²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤ÎÂç¤¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë»ö¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ¸³¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤³¤ì¤«¤é¤â¿×Â®¤ËÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¾¾¼þÊ¿