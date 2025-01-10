¡Ø¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¤¬ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¾¯Ã»¡Ö¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥Þ¥é¥¤¥Õ
¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡ßÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¾¯Ã»¡Ö¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥Þ¥é¥¤¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò µí´Ý ÆØ»ì¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¡Êhttps://pethoken-torisetsu.com/?from=prtimes¡Ë¤Ï2024Ç¯12·î24Æü¡¢¡ØÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ºê½¨¿Í¡Ë¡Ù¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡Ö¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¡×¤ÎÆÃÄ¹
¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤ÏÄÌ±¡¡¦Æþ±¡¡¦¼ê½Ñ¤Î¥Õ¥ë¥«¥Ðー·¿¡¢1¤Ä¤Ï¼ê½ÑÆÃ²½·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×
1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÊä½þ¸ÂÅÙ³Û¤âÇ¯´ÖÊä½þ²ó¿ô¤âÌµÀ©¸Â¤Î¼ê¸ü¤¤Êä½þ¤¬ÆÃÄ§¡£Êä½þ³ä¹ç¤Ï90¡ó¡¢70¡ó¡¢50¡ó¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×
Êä½þ²ó¿ô¾å¸Â¤ä1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÊä½þ¸ÂÅÙ³Û¤ÎÀßÄê¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤ª¼êº¢¤Ê¥×¥é¥ó¡£Êä½þ³ä¹ç¤Ï70¡ó¡¢50¡ó¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥×¥é¥ó¡×
¼ê½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥é¥ó¡£Ç¯´ÖÊä½þ¸ÂÅÙ³Û30Ëü±ß¡¢Êä½þ¸ÂÅÙ²ó¿ô2²ó¤Ç¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹£±.10ºÐ¤Þ¤Ç¿·µ¬²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¡ª
¡Ö¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¡×¤Î¿·µ¬²ÃÆþ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¡ØÀ¸¸å31Æü°Ê¾å¡¢Ëþ10ºÐ¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¿·µ¬²ÃÆþ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ¹£².ÊÝ¸±ÎÁ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬½¼¼Â
¡Ö¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¡×¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥×¥é¥ó¤ÇÌÈÀÕ¶â³Û¤ÎÀßÄê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÎÅÈñ¤Î¶â³Û¤¬Äã¤¯¤Æ¤âÊä½þ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤È¤«¤éÌÈÀÕ³Û¤ÎÀßÄê¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡ÖÌÈÀÕ³ÛÅ¬ÍÑÆÃÌó¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Äã¤¤¶â³Û¤Î¾ì¹ç¤ËÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃÌó¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³ä°úÀ©ÅÙ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë·ÀÌó´ü´ÖÆâ¤ËÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬1ÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¼¡Ç¯ÅÙ¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬10¡ó³ä°ú¤µ¤ì¤ë¡ÖÌµ»ö¸Î³ä°ú¡×¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ä°ú¡×¡ÖÂ¿Æ¬³ä°ú¡×Åù¤Î³ä°úÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹£³.Çå½þÀÕÇ¤ÆÃÌó¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë
¡Ö¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ç¡¢°¦¸¤¡¦°¦Ç¤¬¤¢¤ä¤Þ¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤ë¡¦Êª¤ò²õ¤¹Åù¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¡ÉÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¡É¤òÉé¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡ÖÇå½þÀÕÇ¤ÆÃÌó¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇå½þÀÕÇ¤ÆÃÌó¡×¤Ç¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤ËËè·î90±ß¡Ê·îÊ§¤Î¾ì¹ç¡ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´ÖºÇÂç100Ëü±ß¤Þ¤ÇÊä½þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¾Ò²ð¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤ä¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤´¾Ò²ð¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¡Ø¤¤¤Ì¤È¤Í¤³¤ÎÊÝ¸±¡Ù¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡õ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡ª
https://pethoken-torisetsu.com/company/pet-insurance-nihonpet/?from=prtimes
¡Ø¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¤È¤Ï
¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¿ÇÎÅÈñ¤ÏÁ´³Û¤¬»ô¤¤¼ç¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¡×¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤È°¦¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¡£
¡Ø¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ä¡¢ÊÌ¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Î¸¡Æ¤¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
10¼Ò43¥×¥é¥ó¤«¤é¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ç°ìÍ÷Èæ³Ó¡ª
¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤òÈæ³Ó¡Êhttps://pethoken-torisetsu.com/compare-insurance-fee/?from=prtimes¡Ë¡×¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤äÇ¯Îð¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡Ø¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë10¼Ò43¤ÎÊÝ¸±¥×¥é¥ó¤òÊä½þ³ä¹ç¤äÊä½þÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç°ìÍ÷Èæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç¯Îð¤ä²ó¿ô¡ÊÆü¿ô¡Ë¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¡¢ÆÃÄ¹¤òÉ½·Á¼°¤ÇÈæ³Ó¤·¤ÆºÇÅ¬¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤10¼Ò¤Î²òÀâµ»ö
¡Ö¡Ú¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±Èæ³Ó¡Û2024Ç¯12·î¤ÎºÇ¿·¤ª¤¹¤¹¤á10¼Ò²òÀâ¡Êhttps://pethoken-torisetsu.com/comparison/pet-insurance-comparison/?from=prtimes¡Ë¡×
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¤¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±10¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÖÆÃÄ¹¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡×¡Ö³µÍ×É½¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÇÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Ëè·î¹¹¿·¡ªºÇ¿·¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°
¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤Î¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡¡¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡Êhttps://pethoken-torisetsu.com/?from=prtimes¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù·ÐÍ³¤Î¿½¹þ·ï¿ô¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿½¹þ¤ß¤¬Â¿¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Éº£¡É°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÊÝ¸±¤¬¤Ò¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡Ù¤ÇºÇÅ¬¤ÊÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥Þ¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ë¥Þ¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤È¥Ú¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÆú¤Î¶¶¤Ø¹Ô¤¯¡ÊË´¤¯¤Ê¤ë¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î»þ´Ö¤ËWEB¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡Ê¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤È¤Î½Ð°©¤¤¤òÄó¶¡
¡Ö¥Ö¥êー¥Àー¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://www.breeder-navi.jp/?from=prtimes¡Ë
¡Ö»ÒÇ¥Ö¥êー¥Àー¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://www.koneko-navi.jp/?from=prtimes¡Ë
¢¡ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¡Ê¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Î¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤È¤¡×¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±Áª¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¡×¡Êhttps://pethoken-torisetsu.com/?from=prtimes¡Ë
¢¡¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÊØÍø¤Ë¡ª¥È¥ê¥ß¥ó¥°Å¹¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤Î¸¡º÷¥µ¥¤¥È
¡Ö¥È¥ê¥à¥È¥ê¥à¡×¡Êhttps://trimtrim.jp/?from=prtimes¡Ë
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥Þ¥é¥¤¥Õ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µí´Ý ÆØ»ì
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä6ÃúÌÜ66-2 »°¾å¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©¡§Ê¿À®26Ç¯5·î30Æü
¢¨Å¾ºÜ»þ¡¦°úÍÑ»þ¤Î¤ª´ê¤¤
ËÜµ»ö¤òÅ¾ºÜ¤Þ¤¿¤Ï°úÍÑ¤ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ðÊó¸µ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥ÈÌ¾¤ÈURL¤Î·ÇºÜ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥¤¥ÈÌ¾¡§¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥È¥ê¥»¥Ä
¡¦URL¡§https://pethoken-torisetsu.com/