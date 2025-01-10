1/29(¿å)12:00³«ºÅ¡ª¥«¥¯¥Ê¥ë¡ßWaris¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¡ª´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö½÷À³èÌö¡×- ¿ÍÅª»ñËÜ³«¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤È¤Ï¡©
³ô¼°²ñ¼ÒCAQNAL¡Ê¼ÒÌ¾¡§¥«¥¯¥Ê¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç ÆÆ(¥Ê¥«¥·¥Þ¥¢¥Ä¥·)¡Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWaris¤È¤Î¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤ò1·î29Æü(¿å)12:00～13:00¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ä :
https://waris.co.jp/25124.html
2024Ç¯¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¤Î¸øÉ½¤ò´ë¶È¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¢ähttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000080430.html¡Ë
¿ÍÅª»ñËÜ¤Î³«¼¨¤Ï¼Ò³°Åê»ñ²È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤·¡¢É¬Í×¹àÌÜ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼é¤ê¤ÎÊó¹ð¤ËÎ±¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ËÜÍè¤Ï¡¢·Ð±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¿Þ¤ê¡¢·ÐÇ¯¤ä¶È³¦Èæ³Ó¤ÇÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×ÏÀÅÀ¤ª¤è¤Ó»ØÉ¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷À³èÌö¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¤ÎÅÐÍÑÂ¥¿Ê¤ä¿Íºà³èÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤È»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ´ë¶È¤Î¿Í»öÉôÌç¤Ç¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÎÆ³Æþ¤ä¿ä¿Ê¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
- ´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í»öÀïÎ¬¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
- ½÷À´ÉÍý¿¦¤Î°éÀ®¤ä³èÌö¿ä¿Ê¤òÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¼ÒÆâ°éÀ®¤È¼Ò³°¿Íºà³èÍÑ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤Êý
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/80430/table/33_1_0ff3fa7ded50184a482ea8dc19a81b14.jpg ]
¡ã¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¹þ¤ß¡ä :
https://waris.co.jp/25124.html
ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒWaris¡Ê¥ï¥ê¥¹¡Ë ¶¦Æ±ÂåÉ½ ÅÄÃæ ÈþÏÂ »á
¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢2001Ç¯¤ËÆü·Ð¥Ûー¥à½ÐÈÇ¼Ò(¸½Æü·ÐBP¼Ò)Æþ¼Ò¡£ÊÔ½¸µ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯½÷À¸þ¤±¾ðÊó»ï¡ÖÆü·Ð¥¦ー¥Þ¥ó¡×¤òÃ´Åö¡£¼èºà¡¦Ä´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÜ¤·¤¿Æ¯¤¯½÷À¤ÎÀ¼¤Ï¤Î¤Ù£³Ëü¿Í°Ê¾å¡£½÷À¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Á°¸þ¤¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯2012Ç¯Âà¿¦¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿ー¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒWarisÀßÎ©¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡õ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢ ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¶¨²ñ¡×Íý»ö¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÃç²ð»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡×°Ñ°÷¡Ê2019Ç¯ÅÙ¡Ë¡£ ¡ÖWoman type¡×¡Ö¥ß¥â¥ì¡×¡ÖPIVOT¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤ËÏ¢ºÜ¡£
¿·Ãø¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¤¿¤á¤Î39¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¤¬KADOKAWA¤è¤êÈ¯ÇäÃæ
³ô¼°²ñ¼ÒCAQNAL¡Ê¥«¥¯¥Ê¥ë¡Ë ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅç ÆÆ¡Ê¥Ê¥«¥·¥Þ¥¢¥Ä¥·¡Ë
iU¾ðÊó·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀìÌç¿¦Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
ÃÏÊýÁÏÀ¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
1976Ç¯Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌ³Ø±¡Âç³Ø2Éô·ÐºÑ³Ø²ÊÂ´¶È¡£ºß³ØÃæ¤Ï¡Ê³ô¡Ëµª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¤Ç·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢Ãë´Ö½¢¶È¡¦Ìë´Ö½¢³Ø¤È¤¤¤¦ÆóÂ¤ÎÁððÞ¤Ç²á¤´¤¹¡£Â´¶È¸å¡¢2001Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¥æ¥Ë¥¯¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¶È³¦¡¦´ë¶È¤Ç¸½¾ì¡¦¿Í»öÉôÄ¹¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¢¶È¡£2011Ç¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËÆ¯¤Êý²þ³×¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢¡Ê³ô¡ËCAQNAL¡Ê¥«¥¯¥Ê¥ë¡ËÁÏÎ©¡£¸½¾ì·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿È¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÈ¿¥¿ÇÃÇ¡¢²ò·èºö¤ò¿®¾ò¤È¤·¡¢´·Îã¤ä´ûÀ®³µÇ°¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À©ÅÙÀß·×¡¦¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¦¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤Ç¿©¤È¼ò¤ò³Ú¤·¤à¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒCAQNAL¡Ê¥«¥¯¥Ê¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¿Í¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¡Ø¾ì¡Ù¤ò¶½¡Ê¤ª¤³¡Ë¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²¼¡¢Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¢¹ÔÀ¯¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡£
ÁÈ¿¥¿Í»ö¡¢ºÎÍÑ/Å¾¿¦¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¡¢Ï«Ì³¡¢DX¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ò»Ù±ç¡£ËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÀìÌç²È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢´ë²è¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À©ÅÙ¤ÎÄêÃå¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë»Ù±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒCAQNAL¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Âå É½ ¼è Äù Ìò : ÃæÅç ÆÆ
Àß Î© : 2018Ç¯ 1·î
½ê ºß ÃÏ : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 7-12-2 R7¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° SPACESÏ»ËÜÌÚ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÀçÂæ¡¢Âçºå¤Ë±Ä¶ÈµòÅÀ¤¢¤ê
¶È Ì³ Æâ ÍÆ : ÁÈ¿¥¿Í»ö¡¦DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ºÎÍÑ¡¦Ï«Ì³»Ù±ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸
U R L : https://caqnal.jp/