Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¥é¥¤¥Ðー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖSHOWROOM AWARD2024¡×¤Ë¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«ー¤Ï¡ÖAnnnnna¤Î¶õ¡×¤µ¤ó¤Ë·èÄê¡ª

SHOWROOM株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:前田裕二)は、2024年12月27日(金)に「SHOWROOM AWARD2024」を開催し、最優秀トップランカーに「Annnnnaの空」さんが選ばれました。

■SHOWROOM AWARD2024

SHOWROOM AWARD2024では、1年間で最も努力を重ね最も視聴者との絆を深めた「トップランカー」を表彰します。それだけではなく、様々な配信スタイルや分野などで活躍したライバーや、次世代を担うライバーなども多角的な観点で選出し表彰を行います。

今年はMCにフリーアナウンサー新保友映、インタビューステージMCに後藤萌咲、コメンテーターにSHOWROOM代表取締役社長 前田裕二、シークレットゲストコメンテーターにアンミカさんを迎え、2024年最も輝いたライバーたちを発表、祝福しました。今回は協賛企業2社にもご協力いただき、受賞ライバーの皆様へ豪華副賞も贈られました。

https://www.showroom-live.com/r/showroomaward

シークレットゲストコメンテーターにアンミカさんが出演

■最優秀トップランカー Crown of the Year:Annnnnaの空さん

トップランカーのなかで「SHOWROOMでの配信活動」「夢に向かうための活動」を両立したSHOWROOMの年間を代表するライバーとして、Annnnnaの空さんが「Crown of the Year」に決定。特典として活動支援金100万円(トップランカー活動支援金10万円+最優秀トップランカー活動支援金90万円)を贈呈しました。

<コメント>

こんな素敵な賞を頂けたことに、ただただびっくりしています。今日受賞されたメンバーも配信を見ているメンバーも一人一人が1年を通じたそれぞれの努力や頑張りがあって、今日受賞された他の方のコメントを聞いて胸がいっぱいになってました。他のすべての活動者の皆さんやファンの皆さんのことを誇りに思います。こんな素敵な場所で活動させていただけてありがとうございます。

<プロフィール>Annnnnaの空

東京都出身。フリーで活動中。シンガーソングライター。

ピアノ弾き語りやアコースティック編成、バンド編成にて、毎月の企画ライブや、毎年SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(旧渋谷マウントレーニアホール)等でワンマンライブを開催し、ステージに立ち続けている。

配信アプリSHOWROOMでの配信も積極的に行いアーティストとしてだけではなく、モデルや、企画力を活かした幅広い活動を視野に2300日以上休む事なく毎日配信を続けている。

■優秀トップランカー4名

Influence of the Year 深川史那さんEffort of the Year シンガー陽香留さんGrowth of the Year RuuさんPower of the Year MAYAさん

■トップランカー16名

<対象ライバー>2024年1月1日以前に配信をスタートした、SHOWランク対象のすべてのライバー(公式・フリー問わず)



<選考基準>2024年10月31日23:59までの「全て」の「年間ランキング」で上位50名がトップランカーノミネート対象となります。

ノミネートの中から、2024年12月15日21:59までの年間ランキング上位15名をトップランカーとして表彰いたします。

●Annnnnaの空 https://www.showroom-live.com/r/0dac11119159

●深川史那 https://www.showroom-live.com/r/615191698244

●MAYA https://www.showroom-live.com/r/mayachacha

●まめもっっっち https://www.showroom-live.com/r/018d71447406

●Ruu https://www.showroom-live.com/r/652627635194

●シンガー陽香留(ヒカル)https://www.showroom-live.com/r/519c83651751

●紀平萌絵 https://www.showroom-live.com/r/Influencer_073

●夢深める https://www.showroom-live.com/r/ONLYVOICE_116

●かほるん https://www.showroom-live.com/r/kahoru0303

●柳瀬なぎ https://www.showroom-live.com/r/AngeReve053

●鈴 https://www.showroom-live.com/r/frecam2023_0284

●Runaar https://www.showroom-live.com/r/RUNARUNAROOM

●仲沢のあ https://www.showroom-live.com/r/NOA_ROOM

●風花ゆらぎ https://www.showroom-live.com/r/9c9f13107340

●扶実 https://www.showroom-live.com/r/495d43547410

●キャラメルポップコーンじわるちゃん https://www.showroom-live.com/r/c8f783773817

SHOWROOM株式会社

「機会格差を無くし、努力がフェアに報われる世界を創る」というミッションを掲げ、ライブ動画ストリーミングプラットフォーム「SHOWROOM」を運営。様々なジャンルのパフォーマーによるライブ配信により、夢中で誰かを応援するという新しい視聴体験を創出。2024年9月末時点で累計ダウンロード数990万超え

https://www.showroom-live.com/