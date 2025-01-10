ÇîÂ¿²Ú´Ý¡õÆî½Ð¿Î´²¥×¥í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¡ªÂçÀ¾¥é¥¤¥ª¥ó¤È²Ð²Ö»¶¤é¤¹!?¡Ø¥¿¥«¥È¥·¡õ¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡ª¿·¥´¥ë¥Õ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡Ù#9¡¡1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:00～¡¡ÊüÁ÷
BS¤è¤·¤â¤È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥«¥È¥·¡õ¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡ª¿·¥´¥ë¥Õ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡Ù¤Î#9¤¬¡¢1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:00¡Ê·î2²óÊüÁ÷¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
SP¥²¥¹¥È¤È¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¡ª
¥¿¥«¥È¥·¡õÂçÀ¾¥é¥¤¥ª¥ó¤¬·Ý¿ÍÃç´Ö¤òÏ¢¤ì¤Æ¥´¥ë¥Õ¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¡Ø¥¿¥«¥È¥·¡õ¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡ª¿·¥´¥ë¥Õ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÈÖ¤Ç2²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥«¥È¥·¤¿¤Á¤Î¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥ì¥®¥å¥éー²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö#9¡×¤Ï¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¤È¥ªー¥ëµð¿Í¤ÎÂ©»Ò¡¦Æî½Ð¿Î´²¥×¥í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¡£¥É¥é¥³¥óÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Æî½Ð¥×¥í¤ÎºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È432¥äー¥É¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥«¤Ï¡Ö¡Ê¥²ー¥à¤Î¡Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎGOLF¡Ù¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥¿¥«¥È¥·¡¦ÂçÀ¾¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥Áー¥à¤È¡¢²Ú´Ý¡¦Æî½Ð¥×¥í¤Î¥²¥¹¥È¥Áー¥à¤Ç¤ÎÂÐ¹³Àï¤Ç¤¹¡£¿Ê¹Ô¡õ¥¥ã¥Ç¥£ー¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãë¥á¥·¤¯¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖÁÈ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¬¥Á¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢³Æ¥Ûー¥ëÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ª
Á´°÷¤Ç¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥Üー¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Üー¥ëÁªÂò¥Ûー¥ë¡×¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÅÙ¤À¤±¡ÈÂÇ¤ÁÄ¾¤·¡É¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÂÇ¤ÁÄ¾¤·¥«ー¥É¥Ûー¥ë¡×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢ÂçÀ¾¤ÈÆî½Ð¥×¥í¤Î¥¬¥ÁÂÐ·è¥Ûー¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ë¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¥Ûー¥ë¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
Æî½Ð¥×¥í¤ÈÂçÀ¾¤¬µÞ¥Ö¥ìー¥!?
º£²ó¤Î¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢1H¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤Æî½Ð¥×¥í¡£¤³¤Î·ä¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÂçÀ¾¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡Ö¥´¥ëÇÛ¤Ê¤¤¤µー¡×¡Ù¤¬Âç¿Íµ¤¤ÎÂçÀ¾¤¬½Ð¤·È´¤¯¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡ÄÈà¤â¤Þ¤¿»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÀ¾¤Ï¡¢¥¿¥«¥È¥·¤«¤é¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤«¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¥´¥ëÇÛ¤¢¤ë¤¾¡É¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ú´Ý¤¬¡Ö¡ÊÂçÀ¾¤Ï¡Ë¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿Æî½Ð¥×¥í¤¬¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤âÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡¢¡Ö¡ÊÂçÀ¾¤ò¥¤¥¸¤ë¤ÈÆî½Ð¥×¥í¤Ë¤â¡ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¼Õºá¡£¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢²Ú´Ý¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¡Ö¡Ê¥¤¥¸¤ë¤Î¤¬¡ËÆñ¤·¤¤¤Í¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£
Åö½éÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿Æî½Ð¥×¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³ー¥¹¤ò²ó¤ë¤´¤È¤ËËÜÍè¤Î¥×¥ìー¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥¹ー¥Ñー¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÂçÀ¾¤ÏÉé¤±¤¸¤ÈÉü³è¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡Ø¥¿¥«¥È¥·¡õ¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡ª¿·¥´¥ë¥Õ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡Ù¤Ï¡¢BS¤è¤·¤â¤È¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢YouTube¡ÖBS¤è¤·¤â¤È¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û¡¡¡¡¥¿¥«¥È¥·¡õ¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¡ª¿·¥´¥ë¥Õ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡¡BS¤è¤·¤â¤È (BS265ch)
ÊüÁ÷Æü»þ:1·î11Æü(ÅÚ) 9:00～10:00
½Ð±é¼Ô¡¡:¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢ÂçÀ¾¥é¥¤¥ª¥ó¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡ÊÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡Æî½Ð¿Î´²¥×¥í¡¢Ãë¥á¥·¤¯¤ó
»ëÄ°ÊýË¡¡§¡¡¡Ú£Ô£Ö¡Û BS265ch¡ÊÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¡Û https://video.bsy.co.jp/ ¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë
ÈÖÁÈHP¡¡¡§https://bsy.co.jp/programs/by0000020805¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡