¡Ú2024Ç¯¥¢¥ïー¥É16¼õ¾Þ *1¡Û ÏÃÂê¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¡ÖTHE ANSWER¡Ê¥¸¥¢¥ó¥µー¡Ë¡×

花王株式会社

花王のヘアケアブランド「THE ANSWER(ジアンサー)」の主力商品『ジアンサー スーパーラメラシャンプー』は、「VOCE BESTCOSME2024下半期 インバス ヘアケア部門 第1位」「美的 2024年間賢者 インバスヘアケア編 第1位」をはじめ、メディアによる2024年のベストコスメ・アワード企画にて、部門賞などを16件*1 受賞しました。「THE ANSWER」は、花王のヘアケア事業変革の第二弾ブランドとして、2024年11月に誕生。ブランドコンセプトに、“花王100年のヘアケア研究からたどり着いた、ヘアケアの答え*2 ”を掲げ、髪質問わず、うるおい、まとまり、ツヤめき、なめらかで、しなやかな髪へと導くヘアケアブランドです。

*1 2024年11月21日~12月28日までの発行・公開において

*2 花王内において

【公式】THE ANSWER | 花王100年の研究からたどり着いた、ヘアケアの答え(https://www.theanswer-official.com/)

受賞一覧- 日経トレンディ 2025年ヒット予測 総合19位- VOCE BESTCOSME2024下半期 インバス ヘアケア部門 第1位- 美的 2024年間賢者 インバスヘアケア編 第1位- MAQUIA Over40のためのプリュスベスコス2024 ヘアケア部門 第1位- SPRiNG 2024年下半期ベストヘアプロダクト シャンプー&コンディショナー コストパフォーマンス部門 第1位- sweet BEST COSMETICS AWARDS 2024下半期 シャンプー・コンディショナー部門 第1位- リンネル ベストコスメ大賞2024 パーツケア部門 ヘアケア 第1位- MAQUIA ベストコスメ2024下半期 シャンプー&コンディショナー部門 第2位- MORE ベストコスメ2024下半期 シャンプー&コンディショナー部門 第2位- GLOW BEST COSME 2024 AW ヘアケア部門 第2位- shabon 2024年下半期 ベストコスメ ヘアケア編 第2位- 美的 2024下半期ベストコスメ ライフスタイル部門 インバスヘアケア編 第3位- 美的.com×美的HEN 2024下半期ベストコスメ ヘアケア部門 第5位- クロワッサン 信頼コスメ大賞145 パーツケア部門 入賞- LEE ベストコスメ2024 ヘアケア大賞 入賞- EMME 2024年ベストコスメ ヘアケアシャントリ部門 入賞

評価いただいた主な点として、「花王100年のヘアケア研究からたどり着いた新技術を採用したシャンプーによる“塗り洗い”」の独自性や、「美容液で洗っているかのような濃密なテクスチャーと泡立ち」といったシャンプーの使用感に対する新規性が挙げられます。

●「THE ANSWER」について



【世界初*3 】花王100年のヘアケア研究からたどり着いた、美髪5大必須成分*4(補修)配合シャンプー・トリートメントのヘアケアブランド。

『ジアンサー スーパーラメラシャンプー』は、シャンプー内に構築したラメラ層に、ケア成分を蓄える花王の新技術「ラメラプラットフォーム技術」を採用。ヘアケア成分*5 (補修)を約12倍配合しました(当社品比較)。まるで美容液のようなテクスチャーで「塗り洗い」をすることで、ケア成分を含んだ泡が髪全体にいきわたります。「EXトリートメントシリーズ」は、髪のダメージ悩みに合わせて、美髪5大必須成分*4 (補修)の配合量を変えた3タイプを展開。摩擦・紫外線等による日常ダメージに、『ジアンサー EXモイストヘアトリートメント』。コテ・アイロン等の熱ダメージに、『ジアンサー EXグロスヘアトリートメント』。繰り返し行うカラーダメージに、『ジアンサー EXリペアヘアトリートメント』。髪質問わず、うるおい、まとまり、ツヤめき、なめらかで、しなやかな美しい髪に導きます。



*3 加水分解ケラチン(羊毛)、ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン(花王独自成分)、リンゴ酸、ラノリン脂肪酸、オリーブ果実油の5成分の 組み合わせ(Mintel社データベース内2024年3月当社調べ)

*4 加水分解ケラチン(羊毛)、セラミドα(ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン)、リンゴ酸、ラノリン脂肪酸、脂肪酸グリセリドα(オリーブ果実油)

*5 ラノリン脂肪酸、セラミドα(ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン)

●「THE ANSWER」ブランドサイト・公式SNSブランドサイト :https://www.theanswer-official.com/?cid=top_4

Instagram :https://www.instagram.com/the_answer_jp/X (旧:Twitter) :https://x.com/the_answer_jp

TikTok :https://www.tiktok.com/@the_answer_jp

●取扱店

全国のロフト、ロフトネットストア、ハンズ、ハンズネットストア、@cosme shopping、ウエルシアグループ、ウエルシアドットコム、花王公式オンラインショップ(My Kao Mall) その後、順次拡大予定

●関連情報

花王 ヘアケア事業変革<新ブランド第二弾>「THE ANSWER(ジアンサー)」発売(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2024/20241003-001/)