¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°Í¢Á÷»þ¤Ç¤âÆüËÜ¼ò¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï
2025Ç¯1·î10Æü½©ÅÄ¸©¤×¤é¤Ã¤È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©»ºµ¡¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
½©ÅÄ¸©Áí¹ç¿©ÉÊ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢¤×¤é¤Ã¤È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©»ºµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ª¤è¤Ó
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÍ¢Á÷»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼ÁÊÑ²½¤ÎÄÉÀ×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ¸©Áí¹ç¿©ÉÊ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ê½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¿·²°Ä®¡¡½êÄ¹¡¡¹õß·Àµ¹°¡Ë¡¢¤×¤é¤Ã¤È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚÍ§¹¯¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©»ºµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡ÃÝÆâ¹¯¹À¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ËÜÆóÍº¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¢Á÷»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¼ò¤ÎÉÊ¼ÁÊÑ²½¤ÎÄÉÀ×¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÆâÍÆ
ÆüËÜ¼ò¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤Ï¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡ÊUNESCO¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¢½ÐÀè¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤µ¤ì¤ë²¹ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Í¢Á÷Ãæ¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¶¦Æ±¸¦µæ¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©Áí¹ç¿©ÉÊ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢¤×¤é¤Ã¤È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©»ºµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÍ¢Á÷»þ¤Ë¤ª¤±¤ë²¹ÅÙÍúÎò¤òÄÉÀ×¤·¡¢
ÆüËÜ¼ò¤ÎÉÊ¼ÁÊÑ²½¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÍ¢½ÐÁý²Ã¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤á¤¶¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Î³µÍ×
¸¦µæÆâÍÆ
Í¢Á÷»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¼ò¤ÎÉÊ¼ÁÊÑ²½¤ÎÄÉÀ×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¸¦µæ
¸¦µæ´ü´Ö
2024Ç¯11·î¤è¤ê2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç
»²²Ã¼Ô¤È¼ç¤ÊÌò³ä
- ½©ÅÄ¸©Áí¹ç¿©ÉÊ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
ÆüËÜ¼ò¤Î²¹ÅÙÍúÎò¤ÎºÆ¸½¡¦Ê¬ÀÏ¡¢´±Ç½É¾²Á
- ¤×¤é¤Ã¤È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
²¹ÅÙÍúÎò¥Çー¥¿²ó¼ý¡¢¥Çー¥¿¤Î½¸ÀÑ
- ³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©»ºµ¡¥·¥¹¥Æ¥à
ÀÑ»»²¹ÅÙ¥¤¥ó¥¯¥é¥Ù¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡¡¢¤ª¤è¤ÓÀÑ»»²¹ÅÙ¤ÈÍúÎò¥Çー¥¿¤È¤ÎÁê´Ø¥Çー¥¿Äó¶¡
- ³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
²¹ÅÙ¸¡ÃÎQR¥³ー¥É¥é¥Ù¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡
ËÜÈ¯É½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
- ½©ÅÄ¸©Áí¹ç¿©ÉÊ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¾úÂ¤»î¸³¾ì¡¡¼òÎà¥Áー¥à¡¡º´Æ£Í§µª
ÁíÌ³´ë²è¼¼¡¡´ë²è¡¦µ»½Ñ»Ù±ç¥Áー¥à¡¡¾®»³°¦Èþ
Tel¡§018-888-2000 / Fax¡§018-888-2008
- ³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©»ºµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¡¡Global CommunicationÉô
media@hitachi-ies.co.jp
- ³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬Åý³çËÜÉô ·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ¹ÊóÉô
koho@hitachi-solutions.com
- ¤×¤é¤Ã¤È¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥»ー¥ë¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²Ý
pr@plathome.co.jp
Tel 03-5213-4373 / Fax 03-3221-0882
¢¨ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£