¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¢ー¥­¥Æ¥¯¥È¡¢½»Í§ÁÒ¸Ë¤ËOCR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖFuture EdgeAI¡×¤òÆ³Æþ

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URL¡§https://future-edge-ai.biz
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URL: https://www.sumitomo-soko.co.jp/
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URL¡§ https://www.future.co.jp/architect