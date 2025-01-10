¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¸ø³«¡Û¿§¤ä¼Á´¶¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡©¥³¥¹¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë»£±Æ¡õSNS¹ÖºÂ
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Î²ò·è¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼¿¿Æà¡¢°Ê²¼ CREAVE¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿§¤ä¼Á´¶¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡©¥³¥¹¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë»£±Æ¡õSNS¹ÖºÂ¡×¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÎÃæ¤«¤émaiasagi¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á»£±Æ¤ÎTips¤ä¥³¥¹¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¸÷¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥Ýー¥È¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://info.snapmart.jp/eventreport-202411/
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://info.snapmart.jp/eventreport-202411/
¢£¹Ö»Õ¡§maiasagi¡Ê@maiasagi(https://www.instagram.com/maiasagi/)¡Ë
ÃÏ¸µ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¹Ö»Õ¤ò10Ç¯´ÖÌ³¤á¤Æ¾åµþ¸å¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤Î¿¶ÉÕ·ó¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥¿ー¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¤Æ¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¶ÉÕ¡¦¥ì¥Ã¥¹¥ó»ØÆ³¤òÃ´Åö¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤Æ¥¹¥Æー¥¸»£±Æ¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»Å»ö¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¥¹¥Æー¥¸¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤¬ËÜ¶È¡£2024Ç¯¤è¤ê¡¢ÈþÍÆ·Ï¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢GRAND BEAUTY JAPAN¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¡£
¡Ú»ñ³Ê¡¢½êÂ°¡Û
²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé¡¦²½¾ÑÉÊ¸¡ÄêÆÃµé¡¦¥³¥¹¥áÌôµ¡Ë¡´ÉÍý¼Ô¡¦¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ê¤É
¡Ú²½¾ÑÉÊ¥ì¥Ó¥åー¡¦Çä¾å¼ÂÀÓ¡Û
¡¦Âç¼ê²½¾ÑÉÊEC¥µ¥¤¥È²½¾ÑÉÊ¥ì¥Ó¥åーµ»ö¼¹É®443µ»ö
¡¦²½¾ÑÉÊEC¥µ¥¤¥È17¤«·îÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì
¡¦²½¾ÑÉÊÄÌ¿®ÈÎÇä¸Ä¿ÍÇä¾å¡¡·î6200Ëü±ßÃ£À®
¡¦²½¾ÑÉÊ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È·î¼ý98Ëü±ßÃ£À®
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
- ¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á»£±Æ¤Î¥³¥Ä
- ¥¹¥Þ¥Û»£±Æ¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤»£±Æ¾®Êª
- Ç¯ÎðÁØ¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý
- ¥³¥¹¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¼Ì¿¿ÊÔ½¸ÊýË¡
- SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀ°¤¨Êý
¢¨¥ì¥Ýー¥È¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://info.snapmart.jp/eventreport-202411/
Snapmart¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Þー¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¡ÖSnapmart¡×¤È¤Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Î»£±Æ¡¦SNSÈ¯¿®¤¬ÆÀ°Õ¤Ê35Ëü¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯10·î¤ËÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿ô¤¬35Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²ÄÇ½À¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡£ËèÆü¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸µ¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Snapmart¤Ç½ÐÍè¤ë¤³¤È
- ¾¦ÉÊ¤ÎÌµÎÁÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢¾¦ÉÊ»£±Æ¡¦SNSÈ¯¿®¤¹¤ë ¡Ø¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー³èÆ°¡Ù¡¡¡Ê¾Þ¶â¤¢¤ê¡Ë
- ¤ªÂê¤Ë¤½¤Ã¤¿¼Ì¿¿/Æ°²è¤ò±þÊç¤¹¤ë ¡Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È±þÊç¡Ù¡¡¡Ê¾Þ¶â¤¢¤ê¡Ë
- ¥¹¥Þ¥Û¤Çµ¤·Ú¤ËÇä¤ì¤ë ¡Ø¼Ì¿¿ÈÎÇä¡Ù
- ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î³Ø¤Ó¾ì ¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¡Ù
- ¥Æー¥ÞÆÃ²½·¿¤Ç³èÆ°¤¬½ÐÍè¤ë ¡Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¡Ù
¢¨Snapmart¥¢¥×¥ê¤Ï°Ê²¼¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¯¤À¤µ¤¤¡£
iOSÍÑURL¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88-snapmart-%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%8C%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1087206878)
AndroidÍÑURL¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.snapmart.app&hl=ja&gl=US&pli=1)
¢£Ëè·î£±²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¡Ëè·î¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö½é¿´¼Ô¸þ¤±¡×¡ÖÆ°²è»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿¶Ñ250Ì¾Á°¸å¤Î»ëÄ°ÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²áµî¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://info.snapmart.jp/category/event/
¢£¼¡²ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Äê
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖSnapmart Ambassador AWARD 2024¡×
³«ºÅÆü¡§1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ～21»þ10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡§1·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
²ñ¡¡¾ì¡§zoom(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§¸åÆüÇÛ¿®Í½Äê
¿½¹þÊýË¡¡¦¾ÜºÙ¡§https://info.snapmart.jp/award2025(https://info.snapmart.jp/award2025/)
³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE¡Ê¥¯¥êー¥Ö¡Ë³µÍ×¡¡¡¡
¡¡CREAVE¡Ê¥¯¥êー¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¡Ø²¹ÅÙ¤¢¤ë·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»Ù±ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£35Ëü¿Í*¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿¡ÉËÜ¼ÁÅª¤ÊSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Îß·×»Ù±ç´ë¶È¼Ò¿ô300¼ÒÄ¶¡£¥³¥¹¥á¡¦¿©ÉÊ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦²ÈÅÅÅù¤ÎtoC¾¦ºà¤ò»ý¤Ä´ë¶ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯»Ù±ç¼ÂÀÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*SnapmartÎß·×ÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿ô¡Ê2024Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë
¢¨»ö¶È¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼ÊÀ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://creave.co.jp/service/
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/180_1_c79bcddba92d5efb85b1953a5f3a2a95.jpg ]
¡ã ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒCREAVE¡¡https://creave.co.jp/contact/