ソシャマが「Powered by TV～元気ジャパン～」で紹介されます！

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ソーシャルマーケティング株式会社

新感覚ポイ活アプリ「ソシャマ」を提供するソーシャルマーケティング株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：相原 和明、以下：当社）は、1月11日（土）19時からTOKYO MXにて放送されるバラエティ番組「Powered by TV～元気ジャパン～」で「ソシャマ」アプリとその機能が紹介されることをお知らせいたします。



《ソシャマ》https://corp.social-marketing.io/mobile




■概要


当社は、1月11日に設立2周年を迎えます。設立2周年と番組出演を記念して「ソシャマ」において様々な企画を開催いたします。


《「Powered by TV～元気ジャパン～」へのキャラクター出演》

「Powered by TV～元気ジャパン～」は、元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティです。番組にはソシャマのイメージキャラクター「ソシャまん」がリモート出演し、ソシャマの魅力を発信します。番組は1月11日（土）19時からTOKYO MXにて放送されます。


Powered by TV～元気ジャパン～ 公式サイト：https://powered-by-tv.com/


《シーズン7開幕！》

1月10日（金）より、シーズン7が開幕いたしました。


期間：1月10日（金）～1月23日（木）


山分け総額：20万円


《ポイントUP企画》

シーズン7はポイントアップ企画が盛りだくさん。
番組関連のクエストを全てクリアすると300万以上のソシャPを一気に獲得可能です。


・広告視聴クエストで最大22,222ソシャPゲット！


・Xフォロークエスト：
　・Powered by TV～元気ジャパン～をフォローして100万ソシャPゲット！
　・【Powered by TV】TiiiMO（てぃーも）をフォローして10万ソシャPゲット！


・TikTokフォロークエスト：
　・Powered by TV～元気ジャパン～をフォローして100万ソシャPゲット！
　・【Powered by TV】TiiiMO（てぃーも）をフォローして10万ソシャPゲット！


・TikTok動画視聴クエスト：


　・番組内で撮影したTikTok動画を視聴して100万ソシャPゲット！


・番組関連クイズ：プールポイント100万ソシャPのボーナスチャンス。正解すれば使用したポイントに応じてポイントゲット！



《Xフォロー&リポストキャンペーン》


シーズン7の期間中、ソシャマ公式Xアカウントで最大1万円分のAmazonギフトコードが当たるキャンペーンを開催いたします。
詳しくはソシャマ公式Xアカウントをご確認ください。


ソシャマ公式Xアカウント：https://x.com/Sociama


■新感覚ポイ活アプリ「ソシャマ」とは


「ソシャマ」は、ユーザーが日常的に行うSNSでのアクションやミニゲームを通じてポイントを稼ぐことができる新感覚ポイ活アプリです。


リリースから4ヶ月でユーザー数は4万に到達し、すべてのユーザーが獲得したポイント（ソシャP）の合計は約385億ptとなりました。


ソシャマで獲得したポイント（ソシャP）はアプリ内でご利用いただけるほか、シーズン終了時点で残っているポイントは【シーズンごとの山分け総額 × ユーザーあたりのポイント割合】に相当するデジタルギフトに交換されます。 また、ソシャまんWALKやアフィリエイトで獲得したソシャGは、シーズン終了時に1ソシャG=1円相当のデジタルギフトに交換されます。


《利用方法》

それぞれ以下またはQRコードよりダウンロードし、無料で利用可能です。
https://sociama.go.link/aTvew
Android版：Google Play Store
iOS版：App Store





《公式SNSアカウント》

X：https://x.com/Sociama
Tiktok：https://www.tiktok.com/@sociama_official
Instagram：https://www.instagram.com/sociama_official/


■会社概要


会社名　　：ソーシャルマーケティング株式会社


代表取締役：相原 和明


設立　　　：2023年1月


資本金　　：4,100万円（資本準備金含む）


所在地　　：東京都文京区本郷4-1-4


事業内容　：AIマーケティングソリューションの開発・提供


　　　　　　マーケティングコンサルティングおよび運用代行・支援


　　　　　　広告代理店業務


　　　　　　iOSアプリの開発・提供


URL　　　：https://corp.social-marketing.io/mobile



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