ソシャマが「Powered by TV～元気ジャパン～」で紹介されます！

ソーシャルマーケティング株式会社

新感覚ポイ活アプリ「ソシャマ」を提供するソーシャルマーケティング株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：相原 和明、以下：当社）は、1月11日（土）19時からTOKYO MXにて放送されるバラエティ番組「Powered by TV～元気ジャパン～」で「ソシャマ」アプリとその機能が紹介されることをお知らせいたします。

《ソシャマ》https://corp.social-marketing.io/mobile

■概要

当社は、1月11日に設立2周年を迎えます。設立2周年と番組出演を記念して「ソシャマ」において様々な企画を開催いたします。

《「Powered by TV～元気ジャパン～」へのキャラクター出演》

「Powered by TV～元気ジャパン～」は、元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティです。番組にはソシャマのイメージキャラクター「ソシャまん」がリモート出演し、ソシャマの魅力を発信します。番組は1月11日（土）19時からTOKYO MXにて放送されます。

Powered by TV～元気ジャパン～ 公式サイト：https://powered-by-tv.com/

《シーズン7開幕！》

1月10日（金）より、シーズン7が開幕いたしました。

期間：1月10日（金）～1月23日（木）

山分け総額：20万円

《ポイントUP企画》

シーズン7はポイントアップ企画が盛りだくさん。

番組関連のクエストを全てクリアすると300万以上のソシャPを一気に獲得可能です。

・広告視聴クエストで最大22,222ソシャPゲット！

・Xフォロークエスト：

・Powered by TV～元気ジャパン～をフォローして100万ソシャPゲット！

・【Powered by TV】TiiiMO（てぃーも）をフォローして10万ソシャPゲット！

・TikTokフォロークエスト：

・Powered by TV～元気ジャパン～をフォローして100万ソシャPゲット！

・【Powered by TV】TiiiMO（てぃーも）をフォローして10万ソシャPゲット！

・TikTok動画視聴クエスト：

・番組内で撮影したTikTok動画を視聴して100万ソシャPゲット！

・番組関連クイズ：プールポイント100万ソシャPのボーナスチャンス。正解すれば使用したポイントに応じてポイントゲット！

《Xフォロー&リポストキャンペーン》

シーズン7の期間中、ソシャマ公式Xアカウントで最大1万円分のAmazonギフトコードが当たるキャンペーンを開催いたします。

詳しくはソシャマ公式Xアカウントをご確認ください。

ソシャマ公式Xアカウント：https://x.com/Sociama

■新感覚ポイ活アプリ「ソシャマ」とは

「ソシャマ」は、ユーザーが日常的に行うSNSでのアクションやミニゲームを通じてポイントを稼ぐことができる新感覚ポイ活アプリです。

リリースから4ヶ月でユーザー数は4万に到達し、すべてのユーザーが獲得したポイント（ソシャP）の合計は約385億ptとなりました。

ソシャマで獲得したポイント（ソシャP）はアプリ内でご利用いただけるほか、シーズン終了時点で残っているポイントは【シーズンごとの山分け総額 × ユーザーあたりのポイント割合】に相当するデジタルギフトに交換されます。 また、ソシャまんWALKやアフィリエイトで獲得したソシャGは、シーズン終了時に1ソシャG=1円相当のデジタルギフトに交換されます。

《利用方法》

それぞれ以下またはQRコードよりダウンロードし、無料で利用可能です。

https://sociama.go.link/aTvew

Android版：Google Play Store

iOS版：App Store

《公式SNSアカウント》

X：https://x.com/Sociama

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sociama_official

Instagram：https://www.instagram.com/sociama_official/

■会社概要

会社名 ：ソーシャルマーケティング株式会社

代表取締役：相原 和明

設立 ：2023年1月

資本金 ：4,100万円（資本準備金含む）

所在地 ：東京都文京区本郷4-1-4

事業内容 ：AIマーケティングソリューションの開発・提供

マーケティングコンサルティングおよび運用代行・支援

広告代理店業務

iOSアプリの開発・提供

URL ：https://corp.social-marketing.io/mobile

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