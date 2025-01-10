ソシャマが「Powered by TV～元気ジャパン～」で紹介されます！
新感覚ポイ活アプリ「ソシャマ」を提供するソーシャルマーケティング株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：相原 和明、以下：当社）は、1月11日（土）19時からTOKYO MXにて放送されるバラエティ番組「Powered by TV～元気ジャパン～」で「ソシャマ」アプリとその機能が紹介されることをお知らせいたします。
《ソシャマ》https://corp.social-marketing.io/mobile
■概要
当社は、1月11日に設立2周年を迎えます。設立2周年と番組出演を記念して「ソシャマ」において様々な企画を開催いたします。
《「Powered by TV～元気ジャパン～」へのキャラクター出演》
「Powered by TV～元気ジャパン～」は、元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティです。番組にはソシャマのイメージキャラクター「ソシャまん」がリモート出演し、ソシャマの魅力を発信します。番組は1月11日（土）19時からTOKYO MXにて放送されます。
Powered by TV～元気ジャパン～ 公式サイト：https://powered-by-tv.com/
《シーズン7開幕！》
1月10日（金）より、シーズン7が開幕いたしました。
期間：1月10日（金）～1月23日（木）
山分け総額：20万円
《ポイントUP企画》
シーズン7はポイントアップ企画が盛りだくさん。
番組関連のクエストを全てクリアすると300万以上のソシャPを一気に獲得可能です。
・広告視聴クエストで最大22,222ソシャPゲット！
・Xフォロークエスト：
・Powered by TV～元気ジャパン～をフォローして100万ソシャPゲット！
・【Powered by TV】TiiiMO（てぃーも）をフォローして10万ソシャPゲット！
・TikTokフォロークエスト：
・Powered by TV～元気ジャパン～をフォローして100万ソシャPゲット！
・【Powered by TV】TiiiMO（てぃーも）をフォローして10万ソシャPゲット！
・TikTok動画視聴クエスト：
・番組内で撮影したTikTok動画を視聴して100万ソシャPゲット！
・番組関連クイズ：プールポイント100万ソシャPのボーナスチャンス。正解すれば使用したポイントに応じてポイントゲット！
《Xフォロー&リポストキャンペーン》
シーズン7の期間中、ソシャマ公式Xアカウントで最大1万円分のAmazonギフトコードが当たるキャンペーンを開催いたします。
詳しくはソシャマ公式Xアカウントをご確認ください。
ソシャマ公式Xアカウント：https://x.com/Sociama
■新感覚ポイ活アプリ「ソシャマ」とは
「ソシャマ」は、ユーザーが日常的に行うSNSでのアクションやミニゲームを通じてポイントを稼ぐことができる新感覚ポイ活アプリです。
リリースから4ヶ月でユーザー数は4万に到達し、すべてのユーザーが獲得したポイント（ソシャP）の合計は約385億ptとなりました。
ソシャマで獲得したポイント（ソシャP）はアプリ内でご利用いただけるほか、シーズン終了時点で残っているポイントは【シーズンごとの山分け総額 × ユーザーあたりのポイント割合】に相当するデジタルギフトに交換されます。 また、ソシャまんWALKやアフィリエイトで獲得したソシャGは、シーズン終了時に1ソシャG=1円相当のデジタルギフトに交換されます。
《利用方法》
それぞれ以下またはQRコードよりダウンロードし、無料で利用可能です。
https://sociama.go.link/aTvew
Android版：Google Play Store
iOS版：App Store
《公式SNSアカウント》
X：https://x.com/Sociama
Tiktok：https://www.tiktok.com/@sociama_official
Instagram：https://www.instagram.com/sociama_official/
■会社概要
会社名 ：ソーシャルマーケティング株式会社
代表取締役：相原 和明
設立 ：2023年1月
資本金 ：4,100万円（資本準備金含む）
所在地 ：東京都文京区本郷4-1-4
事業内容 ：AIマーケティングソリューションの開発・提供
マーケティングコンサルティングおよび運用代行・支援
広告代理店業務
iOSアプリの開発・提供
URL ：https://corp.social-marketing.io/mobile
※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※その他、本プレスリリースに記載されている会社名、サービス名は、各社の登録商標または商標です。