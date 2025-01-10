第140回 Daiwa Innovation Network with あおぞら企業投資 開催のお知らせ
あおぞら企業投資株式会社（本社：東京都千代田区/代表者取締役社長：久保 彰史）は、2024年1月21日（火）にグラントウキョウノースタワーにて大和証券株式会社と共催で、『第140回 Daiwa Innovation Network with あおぞら企業投資』を開催いたします。
ご参加希望の方は、事前に下記リンクからお申込みをいただき、お手続きをお願いいたします。
第140回参加登録 URL：
https://daiwa.zoom.us/webinar/register/WN__fDYkAn5SFyiMEMJW--SCw
※登録後、オンラインおよび会場参加者ともに当日視聴頂くために必要なURLを皆様にお送りいたします。ご不明な点がございましたら下記大和証券DIN事務局宛にお気軽にご連絡ください。
大和証券株式会社DIN事務局
entry@daiwa.co.jp
『第140回 Daiwa Innovation Network with あおぞら企業投資』 概要
日時：2025年1月21日（火）16:00～18:20
開催方法：ハイブリッド（会場＆オンライン）
会場参加：大和証券本社 18階 コンファレンスホール 千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノース
タワー（最寄駅：JR東京駅 八重洲北口）
オンライン参加： Zoom Webinar
※会場参加の方は直接18階にお越しください。
※オンライン参加の方は参加登録リンクより登録後、当日視聴頂くために必要なURLを送付します。
プログラム：
15:40～16:00 受付
16:00～17:15 プレゼンテーション
17:20～18:20 交流会（会場のみ）
プレゼンテーション 登壇者
1.あおぞら企業投資株式会社
代表取締役CEO 久保 彰史
事業内容：ベンチャーデット、エクイティ投資を中心としたスタートアップ向け投融資
https://www.aozora-ci.co.jp/
2.株式会社ACROVE
代表取締役/社⾧執行役員CEO 荒井 俊亮氏
事業内容：EC・D2Cの売上向上と価値最大化を支援するEC販売支援とECロールアップ事業の2事業を展開
https://acrove.co.jp/
3.株式会社Goals
執行役員CFO 竹村 隆氏
事業内容：外食向けSCM支援クラウドシステム「HANZO」の開発・販売・運用支援
https://goals.co.jp/
4.株式会社NOVARCA
代表取締役CEO 濱野 智成氏
事業内容：日本ブランドを中心とした越境ECプラットフォームの運営、及びインバウンドプロモーションソリューションの提供
https://www.novarca.jp/
5.株式会社オープンロジ
執行役員CFO 柳 聖基氏
事業内容：独自の倉庫管理システムを通じ全国の倉庫と提携、固定費ゼロ・従量課金で利用可能な物流サービスを提供
https://corp.openlogi.com/
6.サグリ株式会社
代表取締役CEO 坪井 俊輔氏
事業内容：衛星データとAIを活用して、農地の状況を見える化する技術を有しており、国内の農地調査の効率化や、グローバルの農業×脱炭素へ貢献する事業を展開
https://sagri.tokyo/
7.株式会社シェアダイン
共同代表 井出 有希氏
事業内容：飲食事業者が即戦力シェフを手配できる「スポットシェフ」、家庭向け出張料理サービス「シェアダイン」を運営
https://sharedine.me/
【あおぞら企業投資株式会社】
所在地：東京都千代田区麹町六丁目1番1号
事業内容：ベンチャーデット、エクイティ投資を中心としたスタートアップ向け投融資
代表者：代表取締役 久保 彰史
URL：https://www.aozora-ci.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
１．DINに関するお問い合わせ（参加方法、登録手続きなど）
大和証券株式会社DIN事務局
entry@daiwa.co.jp
２．その他、取材申し込み等のお問い合わせ
corporate@aozora-ci.co.jp