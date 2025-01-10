巨人・水野スカウト部長出演「2024 ドラフト会議の裏側」公開【報知プロ野球チャンネル制作】

株式会社報知新聞社

報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）が運営する「報知プロ野球チャンネル」が制作した、巨人・水野雄仁スカウト部長が出演する「2024 ドラフト会議の裏側（全８回）」を巨人軍公式動画配信サービス「ジャイアンツＴＶ（ＧＴＶ）」で配信する。22、23年のドラフトではスポーツ報知の公式ＹｏｕＴｕｂｅ内で公開された人気企画で、３回目となる24年ドラフトはＧＴＶで大公開。第１回はドラフト１位・石塚裕惺内野手の指名秘話からスタートする。

全８回の中では、１位指名で４球団によるくじ引きの末に獲得に至らなかった金丸夢斗投手への思いも激白。また、攻撃力アップが課題となっている今シーズンに向けて、上位３位まで内野手をそろえた阿部監督の狙いも代弁した。近未来にまで目を向ける水野スカウト部長の真意が伝わる内容となっており、入団した全11人への期待が込められている。

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