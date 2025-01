『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』U-NEXT独占配信開始！ノア・ワイリー主演、全15時間の医療現場を1話1時間ずつクローズアップし描くノンストップ医療ドラマ

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、Maxオリジナルドラマ『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』を、本日1月10日(金)より独占配信開始いたしました。



本作は、ペンシルベニア州ピッツバーグの救急医療室(通称「ピット」)で働くロビーをはじめとする医師たちの姿を通して、現代のアメリカで医療従事者が直面する課題をリアルに描いた作品で、主人公のロビー役はエミー賞ノミネートの俳優、ノア・ワイリーが務めます。

(C) 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

1話目の午前7時から、1話1時間という時間軸で全15時間のシフトに迫るというストーリー構成になっており、15時間の間に運ばれる救急患者の応対はもちろん、経営効率化を図る経営陣や病院内政治との戦い、新人研修医の育成まで、あらゆる業務を並行して対処していくロビーの奮闘をリアルタイムに感じられる、ノンストップ医療ドラマとなっています。運ばれてくる患者はさまざまな理由で命の危険にさらされており、常に緊急事態に直面しています。彼が働くのは24時間365日、全ての救急患者を受け入れる救急医療室という過酷な現場。命を救うために、どんな予断も許されない緊迫した状況の中で、医師としての責任を果たすために奔走するロビーたち救急医療室のメンバーに目が離せません。

ドラマ『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』は、本日1月10日(金)よりU-NEXTにて独占配信中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YQqekyEJeAY ]

『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』(全15話)

【配信開始日時】2025年1月10日(金)第1、2話同時配信 以降毎週金曜週次配信

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0164938

【スタッフ】

ジョン・ウェルズ・プロダクション、ワーナー・ブラザース・テレビジョン共同製作

製作総指揮:

・R・スコット・ゲミル

・ノア・ワイリー

(『ER 緊急救命室』『ライブラリアンズ』『フォーリング スカイズ』)

・ジョン・ウェルズ

(『Animal Kingdom(原題)』『シェイムレス 俺たちに恥はない』『ザ・ホワイトハウス』『ER 緊急救命室』)

・エリン・ジョントウ

(『The Emperor of Ocean Park(原題)』『Rescue:HI-Surf(原題)』『メイドの手帖』)

・シムラン・バイドワン

(『MANIFEST/マニフェスト』『Ordinary Joe(原題)』『グッド・ドクター 名医の条件』『シカゴ・メッド』)

・マイケル・ヒスリッヒ

(『シェイムレス 俺たちに恥はない』『ザ・ホワイトハウス』『サード・ウォッチ』)

【キャスト】

■ロビナヴィッチ(ロビー)役: ノア・ワイリー

■ヘザー・コリンズ役: トレイシー・イフェアチョア

■ラングドン役: パトリック・ボール

■モハン(ヨランダ・ガルシア)役: スプリヤ・ガネーシュ

■マッケイ役: フィオナ・ドゥーリフ

■メリッサ・キング(メル)役: テイラー・クランストン

■トリニティ・サントス役: イサ・ブリオネス

■デニス・ウィテカー役: ジェラン・ハウウェル

■ヴィクトリア・ジャバディ役: シャバナ・アゼース

■デイナ役: キャサリン・ラ・ナサ

