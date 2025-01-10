エンタープライズ向け【1/24(金)15:00】「kintone運用を劇的改善するAIサービス」を初開催！ ＜オンライン無料＞

Umee Technologies株式会社

新人からトップセールスを輩出するコネクテッドセールス・プラットフォーム*「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、1月24日(金)15:00～「エンタープライズ向け！kintone運用を劇的改善するAIサービス」と題した無料オンラインセミナーを開催いたします。

*コネクテッドセールス・プラットフォームとは、営業プロセスにおけるマーケティングからカスタマーサクセスの各領域がシームレスにデータ活用され、経営活用・人材活用にまでコネクトするインフラ基盤のこと

お申し込みはこちら :https://smartat.jp/seminar/detail/?id=20250124&utm_source=smn&utm_medium=umee&utm_campaign=20250124

【エンタープライズ向け：4社共催セミナーを初開催！】

- 「kintoneのデータでAI活用したいけど、セキュリティが心配。」- 「大きい組織が故にセールスの質を均一化できない。- AIを活用してセールス人材を育てられないか。」- 「kintoneを便利にカスタマイズしたいけど、知識も技術もない。AIでカスタマイズできないか。」

そんなアナタのためにkintone×AI連携サービス3社が集結！

サイボウズ株式会社にもご登壇いただき、

kintone AIアシスタント（仮称）についてもセッションを予定しています。

エンタープライズだからこそ抱えるkintone×AI活用における課題にフォーカスした内容でお届けします。

■プログラム＜セッション1＞

AI時代におけるkintoneの価値とは？～kintone本体に実装予定のAI機能もご紹介～

サイボウズ株式会社 営業本部 アライアンスビジネス開発部 兼 エコシステムAI PjM

佐藤太嗣 氏

＜セッション2＞

kintone内のデータでAI活用！Smart at AIがエンタープライズ企業から評価される秘密

M-SOLUTIONS株式会社 プロダクト営業部

小林 直人 氏

＜セッション3＞

新人からトップセールスを輩出した話術AIの実例

Umee Technologies株式会社 Account Executive

木岡 恵 氏

＜セッション4＞

AIの専門知識不要！kintone専用の音声認識AIアシスタントによる伴走支援とは？

株式会社ショーケース SaaS事業本部おもてなしSuite事業部長 兼 LLM Labsマネージャー

中野 和俊 氏

■開催概要

・開催日 ：2025年1月24日(金) 15:00 ～ 16:00 ※開場14:55

・主催 ：Umee Technologies株式会社

・会場 ：オンライン（ZOOMでの録画配信）

・定員数 ：100名

・費用 ：無料

・申込み方法：こちらのURL(https://smartat.jp/seminar/detail/?id=20250124&utm_source=smn&utm_medium=showcase&utm_campaign=20250124)よりお申込みください

・共催企業 ：株式会社ショーケース(https://www.showcase-tv.com/)

M-SOLUTIONS株式会社(https://m-sol.co.jp/)

Umee Technologies株式会社(https://umeecorp.com/)

サイボウズ株式会社(https://cybozu.co.jp/)

※Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

※定員になり次第、〆切となります。

Front Agentとは

新人からトップセールスを輩出するコネクテッドセールス・プラットフォームです。Web会議・電話・対面の会話からAI議事録がkintoneやsalesforceなどCRMへの報告作業をゼロに。リアルタイムに会話を具体的にレコメンドするAI技術や話者心理分析、会話文脈の可視化するディープインサイトエンジンを活用。商談アシストAIが勝ち筋を解析し、営業組織に行動変容をもたらします。サービスリリースからたった6ヶ月でサイボウズパートナー評価制度にて2つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「話術の視覚インストール時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。