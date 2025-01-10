[新商品]コーヒーの豊かな香り広がる特製のコーヒー風味のキャラメルを使用「丸山珈琲オリジナル コーヒーくるみトルテ」2025 年1 月15 日(水)より販売開始
株式会社丸山珈琲（長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 代表︓丸山健太郎）は、新商品「丸山珈琲オリジナル コーヒーくるみトルテ」の販売を2025年1月15日（水）より開始します。
創業当時より愛される丸山珈琲のブレンドのカフェラテベースを使用した特製のコーヒーキャラメルに、コーヒーの粉とくるみを入れて練り込んだコーヒー風味のキャラメルヌガーをサクサク食感のクッキー生地で包み焼き上げました。特製キャラメルを作る際に、砂糖をどこまで焦がすかの見極めが大事な製造ポイント。香ばしいくるみの食べ応えのある食感とほろ苦いコーヒー風味のキャラメルヌガーの濃厚な味わいをお楽しみください。
【商品概要】
商品名 ︓ 丸山珈琲オリジナル コーヒーくるみトルテ
内容量 ︓ 1個（約28g）
希望小売価格︓ 277円（税抜）/ 299.16円（税込）
販売開始日 ︓ 2025年1月15日（水）
販売場所 ︓ 全国の一部スーパー・一般小売店、丸山珈琲直営店・オンラインストア
■ABOUT MARUYAMA COFFEE / 丸山珈琲とは
1991年に軽井沢で創業した丸山珈琲は、バイヤー丸山健太郎が自ら世界各地へ赴き、
産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わり、コーヒーのおいしさを追求してまいりました。素材そのものの持ち味を生かす、丸山珈琲独自の焙煎技術によって香り高く高品質のコーヒーを皆さまにお届けします。
スペシャルティコーヒーを多くの方にお手軽にお楽しみいただける商品開発にも力を注いでおり、『リキッドコーヒー』や『コーヒーバームクーヘン』等のスペシャルティコーヒーを活用した商品を多数、製造・発売しています。
軽井沢本店を含めて長野県内で3店舗、東京都内に8店舗の他山梨県に1店舗、全12店舗の展開をしています。
公式サイト：https://www.maruyamacoffee.com
オンラインストア：https://www.maruyamacoffee.com/ec
公式X：https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE
公式Instagram：https://www.instagram.com/maruyama_coffee/