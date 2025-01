文字やパーツを組み合わせて世界にひとつだけおなまえホルダーをつくろう！『ハーモニーランド ショコラ×フルーツ』デザインのおなまえホルダーやモチーフパーツが新登場！

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパークハーモニーランド(大分県日出町)」では、2025年1月10日(金)より開催する「ハーモニーランドショコラ×フルーツ」に合わせ、ハーモニーランドオリジナルデザインのおなまえホルダーやモチーフパーツなどを発売します。

好きなキャラクターと文字パーツを選んで作れるおなまえホルダーに、イベント期間中のライブショーで登場する6キャラクターのデザインが1月10日(金)より新登場します。ハート型のプレートからキャラクターが顔をのぞかせたハーモニーランドオリジナルデザインです。期間限定販売のハーモニーランドオリジナルのみるくいろの文字パーツは、ショコラ色のプレートにぴったり。さらにキャラクターのチョコレートポップに見立てたオリジナルパーツも6種類ご用意しました。お好きなパーツを組み合わせて、世界にひとつだけのおなまえホルダーを作ってみてはいかがですか。

他にも、おなまえホルダーデザインの『オリジナルミニキーホルダー[全6種] 』を2月14日(金)より数量限定で発売します。

組み合わせ例

【『ショコラ×フルーツ』オリジナルグッズ概要】

■販売場所:サンリオキャラクターズファンプラザ

・オリジナルおなまえホルダー[全6種]各\1,870

■発売日:1月10日(金)予定

組み合わせ例

・オリジナル文字パーツ(みるくいろ) 各\100

■発売日:1月10日(金)予定

■販売期間:1月10日(金)~3月18日(火)

・オリジナルモチーフパーツ[全6種]各\400

■発売日:1月10日(金)予定

・オリジナルミニキーホルダー[全6種] 各\880

■発売日:2月14日(金)予定

※数量限定販売、完売次第終了。

※画像は実際の商品と多少異なる場合がございます。

オリジナルおなまえホルダーとオリジナルミニキーホルダーのサイズ比較例ハーモニーランドショコラ×フルーツ 概要

【概要】

■開催期間:2025年1月10日(金)~3月18日(火)

■詳細ページ:https://www.harmonyland.jp/sp/chocolat/index.html

【テーマ】

オトナな風味のおしゃれなショコラと甘酸っぱさはじけるポップなフルーツ

2つのいいところが存分に詰まった、おしゃれポップなイベント

【実施内容】

・新ライブショー『ショコラ×フルーツコンテスト』の上演

・期間限定フォトスポットの登場

・『ショコラ×フルーツde BINGO!』の実施

・『CHOCOっとグリーティング』の実施

・『キャラクターズティータイム』の実施(有料・事前予約制)

・『ショコラ×フルーツスペシャルグリーティング』の実施(有料・事前予約制)

・『プレミアムグリーティング』の実施(有料・事前予約制)

・『ショコラ×フルーツ』フードの販売

・『ショコラ×フルーツ』グッズの発売

■クレジット

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作株式会社サンリオ

※画像はイメージです。

※価格は全て税込・予価です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、1月9日(木)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-415-3b80c90cd8832b63725970339dfc5b09.pdf