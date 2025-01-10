株主名簿をオンラインで作成できるWebツールを公開

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、Web完結で株主名簿を作成できる「WEB完結／株主名簿のひな形をオンライン作成でPDF保存」を提供しています。

「WEB完結／株主名簿のひな形をオンライン作成でPDF保存」について

「WEB完結／株主名簿のひな形をオンライン作成でPDF保存」は、スマートフォンからでも株主名簿を作成できるオンラインツールです。画面の指示に沿って必要事項を入力するだけで、簡単に作成が完了します。パソコンのみならずスマートフォンからでも利用できるツールで、自動的に作成された株主名簿はPDF形式でダウンロードが可能です。基本的な体裁が整えられているため、作成に向けてテンプレートを探したり記載すべき事項を調査したりする手間が省けます。

「WEB完結／株主名簿のひな形をオンライン作成でPDF保存」ツール：https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/kabunushi_meibo-hinagata/(https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/kabunushi_meibo-hinagata/)

なお、弊社は経営者や起業家向けにさまざまなWebツール・サービスを公開しております。こちらも併せてご活用ください。

その他の便利ツール：https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/(https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/)

サービス提供の背景

税理士法人としてクライアントと接していると「株主名簿」を作成してほしいと依頼されることが多々あります。また、世の中的にも株主名簿の作り方やテンプレート、フォーマットを探している方が多いようです。そのような状況を鑑み、Web完結で簡単に株主名簿を作成できるオンラインサービスを提供いたしました。

株主名簿作成ツールの使用例

株主名簿を作成する際は、フォームに沿って会社情報を入力し、その後、株主の詳細を入力します。

「作成する」をクリックし、プレビューの内容に問題がなければPDFとして保存します。

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて

経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。

起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

税理士経営サポートプラスアルファ

行政書士法人経営サポートプラスアルファ

内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社

＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階

＜設 立 日＞ 2012年10月12日

＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)

＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス

＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成

＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出

＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com

＜電話番号＞03-5953-5585

＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/

＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/

＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/

＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/

＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/

＜運営メディア＞

会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/

会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/

法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/

起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/

会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/

会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/

会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/

内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/

請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/



※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで