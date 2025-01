サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、センチメンタルサーカスがついに周年の2025年を迎えたことを記念し、昨年からティザーサイトとしてオープンしていたセンチメンタルサーカス15周年アニバーサリーサイトを、本日、本オープンすることをお知らせします。

センチメンタルサーカス15周年アニバーサリーサイトは、15周年アートを豪華に使用したデザインで、センチメンタルサーカスのビジョンステートメントを初公開しました。

サイト内では、過去人気テーマのデザインを使用した間違い探しや、15周年アートを使用したスペシャル壁紙のプレゼント、歴代テーマヒストリーなど楽しめるコンテンツもご用意しています。

センチメンタルサーカスの世界が広がる15周年アニバーサリーサイトにぜひ遊びにきてください。

ずっと見守ってくれたアナタへ

ガラクタたちから、15年分のありがとう

センチメンタルサーカス15周年アニバーサリーサイト▽

https://www.san-x.co.jp/sentimental_15th_anniversary/

【センチメンタルサーカス15周年アニバーサリーサイトについて】

1. センチメンタルサーカス15周年アートを豪華に使用したサイトデザイン!

センチメンタルサーカスの15周年をお祝いし、15周年アートを作成。

アートでは、15年を刻んできた時の流れを「歯車」、かけがえのない想い出と絆を「双子」で表現し、皆様とともに、変わらず夢を膨らませ旅を続けていきたい想いを込めています。

夜空の果てから 感謝を込めて

この広い空の下、ガラクタたちを見守ってきてくれた何処かのアナタへ。

眠れぬ夜をともに廻る、秘密の夜間飛行へご招待。

チクタク刻んだ15年分の大切な想い出と涙も一緒に

これからも旅を続けていけたなら…

今夜、小さなサーカス団から

両手いっぱいの"ありがとう"をお届けします。

2. センチメンタルサーカスのビジョンステートメントを初公開!

センチメンタルサーカスがこれまで大切にしてきた思い、これからも伝えたい思いをビジョンステートメントに込めました。

15周年アニバーサリーサイト内の「センチメンタルサーカスとは?」ボタンよりご覧ください。

センチメンタルサーカスは、街角や部屋の片隅に忘れられた

ぬいぐるみたちのサーカス団。

ひとりぼっちで目覚めた夜や仲間たちとの出会い

かけがえのない想い出を心の涙と一緒に

何度でも縫い合わせてサーカスの仲間たちは旅を続けてきました。

寂しさや孤独も一緒に手を取って

大切な想い出に変わるまで

何処かの空の下でそっと見守っています。

切ない夜の 涙も ともに

3. ティザーサイトに現れた謎の卵…。

昨年末よりオープンしたセンチメンタルサーカス15周年アニバーサリーティザーサイトから現れた謎の卵。サイト内にある卵をタップすると何かが起こりそう…?卵は1年かけてこれからも変化していくようですので、15周年アニバーサリーサイトの更新をたのしみにしていてください。

4. スペシャル壁紙のプレゼントや、間違い探しなどお楽しみコンテンツをご用意!

サイト内では15周年アートのスペシャル壁紙のプレゼントや、過去人気テーマのデザインを用いた間違い探し、歴代テーマを振り返ることができるヒストリーなど楽しめるコンテンツをたくさんご用意しています。

■センチメンタルサーカスとは ~2025年に15周年を迎えました~

主人公は捨てられていたぬいぐるみのシャッポ。

街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。

今夜も不思議な仲間が集まって、ショータイムのはじまり はじまり。

詳しくは、https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=SEC

●センチメンタルサーカス公式X:https://twitter.com/Senti_official

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.