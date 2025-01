「すみっコぐらしカフェ～喫茶すみっコでチョコレートフェア～」東京、愛知にて期間限定オープン！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田洋史)は、株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)により、「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」をオープンすることをお知らせします。

東京と愛知にて、2025年2月1日(土)から3月9日(日)まで期間限定で開催します。

メニュー 一例

このたび、すみっコぐらしの新テーマ「喫茶すみっコでチョコレートフェア」をコンセプトにした、バレンタインデーの季節にぴったりなすみっコたちのかわいいチョコレートメニューが楽しめるすみっコぐらしカフェがオープンします。

メニューは、チョコレートに見立てたマッシュポテトと、ピンクのチーズソースでおめかししたやまが可愛いドリア、ピンクの可愛いクリームシチュー、チョコづくしの2段重ねケーキとミニパスタ+サイドドリンクがセットになった喫茶すみっコのケーキセット、お好きなキャラクターが選べる特製タルトのミニデザートやアイスチョコミルク、ほっとカフェラテなど、とことんスイートなチョコづくしの可愛いメニューが勢揃いします。その他、カフェオリジナルのグッズや特典も登場します。

今年のバレンタインはすみっコたちと一緒に、喫茶すみっコのスペシャルメニューで甘いひとときをお過ごしください。

すみっコぐらし『喫茶すみっコでチョコレートフェア』テーマについては

こちらのサイトからご覧いただけます。

■すみっコぐらし通信(オフィシャルサイト)https://www.san-x.co.jp/sumikko/

<開催概要>

【日程】

東京:2025年2月1日(土)~3月9日(日)

名古屋:2025年2月1日(土)~2月24日(月・祝)

【店舗】

■東京・池袋:BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店

東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階

■愛知・名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1階

【その他】

・カフェサイトオープン:2025年1月10日(金)14:00 予約スタート:18:00

・予約金:650円(税込715円)※予約特典付き。 ※1申込につき、4席迄予約可。

■「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」:

https://2025kissa.sumikkogurashi-cafe.jp

■「すみっコぐらしカフェ」公式Twitter:@cafe_sumikko

◇特典◇

※画像はイメージです。

■事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(650円(税込715円)/1名)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「香り付きポストカード(全3種)」をランダムで1枚プレゼント。

◇メニュー◇

※画像はイメージです。

<フード>

やまのチーズドリアプレート 税込1,690円

チョコレートに見立てたマッシュポテトと、ピンクのチーズソースがかかったやまのドリアが可愛い♪

※撮影用のぬいぐるみは付属しません。

パン店長のおすすめシチュー 税込1,690円

パン店長のおすすめ♪

ピンクの可愛いクリームシチューとバケットのセットです!

※撮影用のぬいぐるみは付属しません。

<セットメニュー>

喫茶すみっコのケーキセット 税込2,690円

チョコレートフェアにぴったりな2段重ねのケーキと、ごろごろミートボールソースのミニパスタ+サイドドリンクのセット(ハート)サイドドリンクはコーヒー・紅茶・コーラ・オレンジ・ジンジャエールのアイスドリンクからお選びいただけます。

※撮影用のぬいぐるみは付属しません。

<デザート>

まめマスター特製タルトサンデー 税込990円

アートの衣装をイメージした、チョコがけタルトのミニデザート(ハート)

しろくま・ぺんぎん?・とんかつ・ねこ・とかげ・まめマスターからお選びください♪

※撮影用のぬいぐるみは付属しません。

<ドリンク>

アイスチョコミルク 税込990円

喫茶すみっコ特製アイスチョコミルク(ハート)

お選びいただいたキャラクターの蓋POPを付けて提供いたします。

※撮影用のぬいぐるみは付属しません。

ほっとカフェラテ 税込990円

ほっと一息、ほっとカフェラテいかが?

絵柄は2種よりランダムで提供させていただきます。

※撮影用のぬいぐるみは付属しません。

<SIDE DRINK>

コーヒー/紅茶(hot・ice) 税込各790円

集合アートのドリンクタグを添えて提供いたします。

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

コーラ、オレンジ、ジンジャーエール 税込各790円

集合アートのドリンクタグを添えて提供いたします。

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

◇スーベニア◇

チャーム付きマドラー 税込1,045円

◇オリジナルグッズ◇

※画像はイメージです。

アクリルキーホルダー(ランダム5種)税込825円ウッドマグネット(ランダム5種)税込880円アクリルクリ5ップ(ランダム5種)税込770円アクリルスタンド(全5種)税込990円マグカップ(ハートハンドル)税込1,980円白雲石コースター税込1,320円

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

・すみっコぐらし公式サイト(すみっコぐらし通信) https://www.san-x.co.jp/sumikko/

・すみっコぐらし公式X https://twitter.com/sumikko_335

●サンエックス株式会社について

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式ホームページはこちらhttps://www.san-x.co.jp/

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.