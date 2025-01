飛行犬(R)×Wpc.コラボレーション第2弾 空を飛び出して宇宙飛行を楽しむワンちゃんが愛くるしい！『飛行犬(R)×Wpc. 宇宙飛行犬 遮光ワンブレラミニ』発売

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、ワンちゃんが空を飛んでいるような瞬間を写真に収めた「飛行犬(R)」とのコラボレーション第2弾として、折りたたみ日傘『飛行犬(R)×Wpc. 宇宙飛行犬 遮光ワンブレラミニ』を2025年1月10日(金)よりWpc. ONLINE STORE、直営店舗にて販売開始いたします。

飛行犬(R)︎が空を飛び出して宇宙飛行!”ワン”ダフルでオンリー”ワン”な新作日傘

「飛行犬(R)」とはワンちゃんが全力疾走する際、四本足すべてが地面から離れ、宙に浮いてあたかも空を飛んでいるように見える写真のことで、その奇跡の一瞬や普段の様子とは違う躍動感あふれる姿は愛犬家や犬好きの方を中心に人気を博しています。そんな飛行犬(R)とのコラボレーション第2弾として、ヘルメットを被ったワンちゃんが宇宙飛行をする姿が愛くるしい折りたたみ日傘が新登場!カラーによってデザインされている犬種が異なり、”ライトグレー”はコーイケルホンディエやコーギー、”ネイビー“はチワワやミニチュアシュナウザーなど、それぞれ人気の高い8種のワンちゃんが宇宙を元気いっぱいに飛びまわっています。

また日傘はUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+生地*を使用しており、はっ水加工も施された機能性の高い晴雨兼用傘。表情やポーズからお気に入りのワンちゃんを見つけて一緒にお出かけを楽しもう!

*JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%の測定値が出た生地をUVカット率100%生地としております。

JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。

JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

『飛行犬(R)』とは

全力疾走するワンちゃんを超高速カメラで撮影し、四本足すべてが地面から離れ、まるで空を飛んでいるように見える写真のこと。兵庫県淡路島の南あわじドッグラン・飛行犬撮影所から始まり、現在では全国各地で飛行犬撮影所認定カメラマンが撮影会を開催しています。

売上の一部を『公益財団法人日本動物愛護協会』に寄付

Wpc.は「今を生きている命は幸せに、不幸な命は生み出さない!」をスローガンに幸せな動物を増やす活動を行う『公益財団法人日本動物愛護協会』の取り組みに賛同し、「飛行犬(R)×Wpc.」シリーズの売上の一部を寄付しています。これまでの寄付金総額は1,178,144円(2024年2~7月分売上)となり、主に以下3つの活動の一助となります。

1.動物の命を守る活動

2.社会への提言活動

3.命の大切さを知ってもらう活動

商品詳細

公益財団法人日本動物愛護協会 :https://jspca.or.jp/

飛行犬(R)×Wpc. 宇宙飛行犬 遮光ワンブレラミニ (税込3,960円)

素材 :ポリエステル100%(PUコーティング)

親骨 :47cm

カラー:ライトグレー/ネイビー

【機能性】UVカット率100%・遮光率100%・UPF50+生地*使用/晴雨兼用/遮熱効果/はっ水加工

ライトグレー使用犬種

…柴犬/トイプードル/パピヨン/ジャック・ラッセル・テリア/ポメラニアン/コーイケルホンディエ/コーギー/ブルドッグ

ネイビー使用犬種

…柴犬/トイプードル/チワワ/ポメラニアン/日本スピッツ/ミニチュアシュナウザー/ミニチュアダックスフンド/コーイケルホンディエ

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ ※2025年1月10日(金) 10:00販売開始

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-hk002-102)

▼直営店舗 ※2025年1月10日(金) 販売開始

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼マルイ他、全国の取扱店舗 ※2025年2月以降、順次販売開始

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

