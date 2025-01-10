¡ü300¸Ä¸ÂÄê¡ü¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÃ±¹ÔËÜ¤Î·Á¤òºÆ¸½¡ªÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤ªÊÛÅöÈ¢¡¢Í½Ìó³«»Ï¡ªÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2025¤Ç°ìÉôÀè¹ÔÈÎÇä
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÊÛÅöÈ¢
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÃ±¹ÔËÜ·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤ªÊÛÅöÈ¢¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
¥Î¥ê¥â¥Î»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Î CAMSHOP.JP¤«¤é¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÃ±¹ÔËÜ·¿¤Î¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£Í½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£300¸Ä¸ÂÄêÀ¸»º¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2025Àè¹ÔÈÎÇä¡ª
°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2025¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²ñ¾ì: ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë
ÆüÄø: 2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～12Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ: Hall6-A 602¡ÊCAMSHOP.JP¥Öー¥¹¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://www.tokyoautosalon.jp/2025/
Ã±¹ÔËÜ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¸«¤¿ÌÜ¤Ï´°Á´¤Ë¡ÖÃ±¹ÔËÜ¡×¡£ÇØÉ½»æ¤äÉ½»æ¥¢ー¥È¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡£
´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢°ìÌÜ¤Ç¤Ï¤ªÊÛÅöÈ¢¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡©
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÂè1´¬¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½
Ì¾¥·ー¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½é´ü¤Î1´¬¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÍÑÀ¤âÈ´·²¡ª
¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ä¤¤Ê¤Î¤ÇÊÛÅöÈ¢¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤¯ÊØÍø¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÛÅöÈ¢¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â¤´»ÈÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÊÛÅöÈ¢
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÊÛÅöÈ¢
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÊÛÅöÈ¢
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÊÛÅöÈ¢
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡ÙÊÛÅöÈ¢
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡ÚÉÊ¼ÁÉ½¼¨¡Û
ÉÊÌ¾¡§¹çÀ®¼¿´ï
É½ÌÌÅÉÁõ¤Î¼ïÎà¡§¥¦¥ì¥¿¥óÅÉÁõ
¥µ¥¤¥º¡§ Ä¹¤µ 165mm ¡ß Éý 105mm ¡ß ¹â¤µ 50mm
½Å¤µ¡¡¡§Ìó268g
¡ÚÁÇºà¡Û
³¸ËÜÂÎ¡§PET¡¦ABS¼ù»é(ÂÑÎä²¹ÅÙ¡§-20¡î¡¤ÂÑÇ®²¹ÅÙ¡§+140¡î)
¥Ñ¥Ã¥¥ó¡§¥·¥ê¥³ー¥ó¥´¥à(ÂÑÎä²¹ÅÙ¡§-20¡î¡¤ÂÑÇ®²¹ÅÙ¡§+230¡î)
¡Ú¼è¤ê°·¤¤¾å¤ÎÃí°Õ¡Û
1.Ä¾²Ð¡¢¥ªー¥Ö¥óÅù¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.³¸¤Ï´°Á´Ì©Éõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÁÏ³¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¤¿¤ï¤·¡¢Ëá¤Ê´¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÅÉ¤ê¡¢°õºþ¤Î²Ã¹©¤ÎÀ½ÉÊ¤Î°Ù¡¢¾¦ÉÊ¤Î¿§ÊÁ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚJAN¡Û
Æ¬Ê¸»úD 1´¬ ¤ªÊÛÅöÈ¢¡§4570138433705 (ÉÊÈÖ¡§433705)
CAMSHOP.JP
ÈÎÇä¸µ²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹
½êºßÃÏ ¡§ÀÐÀî¸©Çò»³»ÔËÌ°ÂÅÄÀ¾ 2-38
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§076-287-6593(#)
¥áー¥ë ¡§27@faith-jp.com
¼õÉÕ»þ´Ö ¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å£´»þ (ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü¤ò½ü¤¯)
HP ¡§https://camshop.jp/
CAMSHOP¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó
https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)
¢§X
https://twitter.com/camshop_byfaith
¢§¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/camshop_by_faith/
https://www.instagram.com/faithinc_norimono/
https://www.instagram.com/faithinc__fun/
¢§¸ø¼°LINE
https://lin.ee/35ZhpoPh
[¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸]
https://camshop.jp/?mode=f74